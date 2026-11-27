ЦИАН неожиданно обновил состав своих акционеров. Вместо старожилов компании Дмитрия Крюкова, Дмитрия Демина и Максима Мельникова – ими стали Леван Назаров и инвестиционная компания «Атон». Это произошло после появления оферты «Т-Технологий» на выкуп ЦИАН.

Владельцы ЦИАН продали свои доли

Онлайн-маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН (МКПАО «Циан») сообщил об изменениях в составе своих акционеров.

Основные владельцы компании Дмитрий Крюков, Дмитрий Демин и Максим Мельников продали принадлежавшие им доли. Им принадлежало, соответственно, 32,99%, 7,16% и 6,24% акций компании. Всего было продано 46,39% акций компании.

Сгенерировано ИИ ЦИАН обновил состав своих акционеров

Дмитрий Крюков - гендиректором фонда «Эльбрус Капитал», ранее являвшегося основным акционером ЦИАН. Максим Мельников был гендиректором холдинга «Медиа-3», в который входил ЦИАН, а также гендиректором самого ЦИАН. Дмитрий Демин – один из сооснователей проекта.

Кому теперь принадлежит ЦИАН

Теперь 21,97% акций МКПАО ЦИАН принадлежат компании «Технологии недвижимости» Левана Назарова. Еще 21,41% принадлежат инвестиционной компании «Атон Холдинг» («Атон»). Таким образом всего новым владельцам отошло 43,38% акций.

Назаров известен как создатель ряда финтех-проектов, например, микрофинансовой организации Mili.ru (осуществляет скоринг клиентов на основе информации из социальных сетей) и «Баланс-Платформа» (разработка ПО для оптимизации кредитов).

В 2024 г. Назаров получил 10,33% акций рекрутинговой площадки HeadHunter (МКПАО «Хэдхзантер»).

Что известно о новых владельцах ЦИАН

Отметим, что у HeadHunter и ЦИАН много общего. Обе компании с середины 2010-х находились под контролем фонда «Эльбрус Капитал» и американского банка Goldman Sachs. В 2019 г. HeadHunter провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, а затем и на Московской бирже. В 2021 г. IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Московской бирже провел ЦИАН (тогда его головной структурой была Cian).

В 2022 г. торги акциями HeadHunter и Cian на американских фондовых площадках были прекращены. Тогда же Goldman Sachs объявила о выходе из российских активов. После этого сначала HeadHunter, а потом и «Циан» провели редомиляцию в России, их головными структурами стали соответствующие МКПАО.

Торги акциями обоих компаниях на Московской бирже продолжились.

«Атон» - одна из старейших инвестиционных компаний в России. Она ведет свою деятельность с 1991 г., входила в число учредителей ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа, ныне – Московская биржа). В 2006 г. «Атон» продала итальянской Unicredit свой институциональный бизнес.

В 2009 г., после завершения срока действия соглашения о неконкуренции с Unicredit, «Атон» открыла три новых направления: институциональный брокеридж, корпоративное финансирование и wealth management (консультационные услуги для состоятельных клиентов). В 2013 г. «Атон» приобрела у Deutsche Bank 100% в управляющей компании Deutsche UFG Capital Management.

Попытка «Т-Технологий» приобрести ЦИАН

Информация о смене акционеров ЦИАН последовала вслед за получением оферты на выкуп 100% акций компании от группы «Т-Технологии» (владельца «Т-Банка»).

«Т-Технологии» готовы приобретать акции ЦИАН по цене 993,05 руб. за одну бумагу, общие затраты на сделку могут составить до 77,13 млрд руб. Для осуществления оферты необходимо согласие владельцев как минимум 50% акций ЦИАН.