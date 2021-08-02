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Обновление рейтинга CRM-систем от Market.CNews. Идет сбор данных

ИТ-маркетплейс Market.CNews готовит обновление рейтинга CRM-систем. В ходе работ будут проанализированы функционал и стоимость CRM ведущих игроков рынка.

Для чего нужен рейтинг CRM

CRM-система — это один из главных программных продуктов абсолютно в каждой компании. В ней ведется учет действующих и потенциальных клиентов компании, наличие товара на складе, статус выполняемых проектов, финансовая статистика и др.

Многие CRM имеют возможность взаимодействовать с сайтом компании: изменять остатки товаров, создавать лендинги, интегрироваться с 1С. Еще более мощные продукты включают модули подбора кадров, подготовку юридической и налоговой информации, анализ конкурентов и другие функции.

Таким образом, если раньше CRM-система представляла собой скорее базу контактов и статус тех или иных сделок, то сегодня функционал CRM-систем позволяет полностью оцифровать бизнес компании.

Естественно, что на таком рынке легко запутаться. Нужны инструменты, позволяющие оценить и сравнить CRM-системы разных поставщиков. В этом и состоит одна из главных задач рейтинга CRM-систем, который планирует подготовить ИТ-маркетплейс Market.CNews.

Фото: ru.depositphotos.com
CRM-система — это один из главных программных продуктов абсолютно в каждой компании

В рамках обзора и рейтинга CRM будут найдены ответы и на другие вопросы:

  • За какими юридическими лицами прячутся поставщики популярных CRM-систем;
  • Стоимость CRM-систем. От чего зависит цена, варианты поставок, конкретные цифры;
  • Тенденции на рынке CRM. Какими функциями CRM-системы уже обладают, а какие будут внедрены в ближайшее время;
  • Кто считает свой бизнес уникальным? Можно и нужно ли таким компаниям разрабатывать свою собственную CRM-систему?

Как принять участие в рейтинге CRM

Для участия в рейтинге CRM направьте соответствующий запрос по электронной почте market@cnews.ru с пометкой “CRM” в теме письма.

Сроки публикации рейтинга

Ожидаемый срок публикации рейтинга CRM — вторая половина сентября 2021 г.

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