МТС сообщила о техническом дефолте АФК «Система»

МТС разослала информацию с уведомлением о том, что АФК «Система», крупнейший акционер МТС с долей эффективного участия 50,03%, сообщила о наступлении 17 июля 2017 г. технического дефолта по кредитным обязательствам АФК «Система» на общую сумму около 3,9 млрд руб.

АФК «Система» сообщила, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте активов в рамках иска НК «Роснефть», АНК «Башнефть» и Республики Башкортостан поданного к АФК «Система» и «Система-Инвест» в мае 2017 г.

Технический дефолт, подчеркнули в корпорации, носит сугубо формальный характер. Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме.

Арест принадлежащих АФК «Система» 31,76% акций в уставном капитале МТС, а также упомянутый выше технический дефолт корпорации, не препятствуют операционной деятельности МТС и не влекут каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС.