Школьники разработали систему искусственного интеллекта для квадрокоптера

«Инфосистемы джет» в партнерстве с МТС организовала состязание по направлению «Большие данные и машинное обучение» в рамках всероссийской инженерной олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ). Мероприятие, проходившее в течение полугода по 19 различным профилям, объединило более 40 тыс. школьников и студентов из 85 городов России. Победителями по направлению «Большие данные и машинное обучение» стали шесть участников, которые показали наилучший результат в разработке системы коррекции скорости квадрокоптера на базе машинного обучения (Machine Learning или ML).

Олимпиада проводится с 2015 г. «Кружковым движением» НТИ, АСИ и РВК в партнерстве с ведущими вузами и технологическими компаниями. Соревнование затрагивает различные профили, включая генетику, биологию, автоматический транспорт, космические технологии, а также машинное обучение. Вот уже второй год подряд организатором направления «Большие данные и машинное обучение» выступает «Инфосистемы джет».

«В этом году задача профиля “Большие данные и машинное обучение” была очень сложной. Большинство победителей встретились на финале впервые. За несколько дней им надо было стать командой, распределить роли, решить задачу, полностью выходящую за рамки школьной программы. Радует, что сложность не испугала, а объединила школьников из Новосибирска, Воронежа, Димитровграда, Владивостока, Красноярска, Казани, Иннополиса, Москвы и Петербурга. В этом, конечно, есть большая заслуга разработчиков и наставников профиля», — отметил Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков.

В 2019 г. этот поток оказался наиболее популярным: около 20 тыс. школьников со всей России подали заявки на участие еще в сентябре, а после первого и второго заочных туров уже в марте приехали в Долгопрудный для участия в финальном состязании. В преддверии заключительного этапа для них был также организован заочный хакатон. Объединившиеся в команды ребята решали подготовительную задачу — строили ML-модель для онлайн-игры. Победители хакатона получили приглашение на образовательный интенсив «Остров 10-22» в Сколково, а также возможность стажироваться в компании МТС.

В финал олимпиады прошло около 90 участников, которые соревновались в разработке ML-системы управления квадрокоптером. Для тестирования задачи использовалась специальная программная среда, имитирующая полет в сложных условиях. Ребятам нужно было построить и обучить математическую модель, которая позволила бы квадрокоптеру сохранять положение в пространстве, компенсируя влияние порывов ветра. В данном случае применялся метод обучения с подкреплением: он предназначен для создания алгоритмов, которые самостоятельно обучаются путем проб и ошибок и не требуют набора заранее известных ответов.

Тестовый полет квадрокоптера длился 180 секунд, и лучшей из команд удалось добиться оптимальной скорости на протяжении 177 секунд (это очень высокий результат, так как физическое устройство не умеет менять скорость мгновенно, и достичь показателя 180 из 180 невозможно даже теоретически).

Победителями олимпиады стали шесть человек в составе двух команд. Еще 15 признаны призерами по сумме командных и личных баллов. Все призеры получили по 100 баллов за ЕГЭ по математике / информатике, а также право поступить без экзаменов в ведущие вузы страны.

«Одной из целей Национальной технологической инициативы — выход России в лидеры на мировом технологическом рынке к 2035 г. Сегодняшние школьники к этому времени как раз станут молодыми специалистами и предпринимателями, которые смогут развивать новые технологии, работая в ведущих компаниях и стартапах. Подобные олимпиады помогают максимально погрузить ребят в условия близкие к реальным и научить их решать актуальные задачи отрасли», — отметил Николай Князев, руководитель группы машинного обучения «Инфосистемы джет».