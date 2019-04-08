Everest Group признала Abbyy мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов

Abbyy стала мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов по данным консалтинговой и исследовательской компании Everest Group. Согласно отчету Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2019, Abbyy возглавила список из 16 вендоров. Сравнение проводилось на основе анализа ряда показателей, таких как влияние на рынок, инновационный подход и успешная реализация проектов.

Everest Group относит к Intelligent Document Processing (IDP) программное обеспечение и решения, которые обрабатывают данные из документов – электронных, PDF и сканов. Решения для интеллектуальной обработки информации определяют тип документа и извлекают ценную информацию с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ), таких как компьютерное зрение, оптическое распознавание символов, обработка естественного языка, машинное и глубокое машинное обучение. Как правило, эти решения легко интегрируются с внутренними ИТ-системами и платформами для автоматизации.

«Для нас большая честь быть признанными лидером в области интеллектуальной обработки документов, – отметил Дмитрий Шушкин, генеральный директор «Abbyy Россия». – Двузначный рост выручки группы компаний по итогам 2018 г. подтверждает, что компании заинтересованы в применении технологий искусственного интеллекта в задачах, связанных с обработкой информации. Мы продолжаем разрабатывать новые продукты и решения, которые помогают ускорить цифровую трансформацию бизнеса».

Признание Abbyy лидером в области IDP подтверждается высокими операционными показателями в 2018 г. Доходы группы компаний выросли на 15% в долларах, глобальная партнерская сеть Abbyy расширилась более чем на 20%, а выручка от решений в области интеллектуальной обработки информации увеличилась на 34%, что в пять раз выше среднерыночного роста. Активный рост продемонстрировала «Abbyy Россия», рублевая выручка которой выросла на 47%. В прошлом году группа компаний также заключила стратегические партнерства с ведущими производителями RPA-решений, включенных в отчет Everest Group Robotic Process Automation (RPA) – Technology Vendor Landscape with Products PEAK Matrix Assessment 2018 – UiPath, BluePrism и NICE Systems.

«Abbyy стала лидером 2019 г. по программным продуктам в области IDP по оценке Everest Group. Обширная партнерская экосистема, в которую входят RPA-вендоры, поставщики ИТ-услуг и системные интеграторы, и высокий уровень реализации проектов, позволяют Abbyy оказывать сильное влияние на рынок, – отметил Анил Виджаян, директор практики Everest Group. – Abbyy предоставляет корпоративным клиентам интеллектуальные решения для работы с документами, которые гибко настраиваются под задачи бизнеса. Все это делает решения востребованными у компаний разных отраслей».