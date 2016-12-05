Путина попросили создать в России Web 4.0

Для Владимира Путина подготовили дорожную карту «Нейронет», посвященную расширению возможностей человеческого мозга и развитию рынка человеко-машинных коммуникаций – Web 4.0. Речь идет о развитии таких направлений, как виртуальная реальность, виртуальные помощники, новые технологии в образовании, медицине и фармацевтике и т.д.

Как развивать человеко-машинные коммуникации

Президентский совет по модернизации экономики и инновационному развитию одобрил дорожную карту «Нейронет», посвященную рынку человеко-машинных коммуникаций. Документ подготовлен в рамках проекта «Национальной технологической инициативы» (НТИ), созданном Президентом России Владимиром Путиным. Соответствующую рабочую группу возглавляли замминистра образования и науки Людмила Огородова и председатель совета директоров ЦВТ «ХимРар» Андрей Иващенко.

В описании дорожной карты говорится, что «Нейронет» станет следующим этапом развития нынешнего интернета (Web 4.0), в котором взаимодействие участников (человек — человек, человек — машина) будет осуществляться с помощью новых нейрокомпьютерных интерфейсов, в дополнение к традиционным методам.

Сами компьютеры станут нейроморфными (похожими на мозг), созданными на основе гибридных цифро-аналоговых архитектур. Прогнозируется появление социальных нейросетей и полноценного гибридного человеко-машинного интеллекта.

Рынок человеко-машинных коммуникаций основан на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-машинных систем, производительность психических и мыслительных процессов. Рынком - предшественником является рынок носимых устройств, передающих информацию через интернет. Новые технологии, продукты и услуги «Нейронет» будут разрабатываться на основе результатов интенсивного изучения человеческого мозга и нервной системы.

Для Путина подготовили дорожную карту развития в России рынка человеко-машинных коммуникаций – Web 4.0

Применение нейротехнологий в области образования позволит резко увеличить объем и скорость усвоения новых знаний, при этом развитие таких технологий, как нейрофитнес и модуляция памяти, приведет к возможности многократного усиления когнитивных способностей. Авторы документа разделают «Нейронет» на семь сегментов: «Нейрофарма», «Нейромедтехника», «Нейрообразование», «Нейроразвлечения» и спорт», «Нейрокоммуникации и маркетинг» и «Нейроассистент».

Нейроигры мозг-компьютер

В сегменте «Нейроразвлечения и спорт» можно предложить решения как для массового рынка, так и для корпоративных и государственных потребителей. Мировой рынок в этой сфере к 2035 г. составит $620 млрд. Среди российских компаний на этом рынке представлены «Нейроматик», «Викииум», «Нейробудущее», «НейроТех» и «Октабрейн».

Примерами продуктов в данной сфере являются: нейроигровые продукты, разработанные с использованием интерфейсов мозг-компьютер; продукты по коррекции функциональных, психоэмоциональных и ресурсных состояния на основе биометрических методов анализа; автоматическая система профессионального самоопределения на основе анализа биометрических данных человека; система повышения результативности профессиональных спортсменов и спортсменов любителей; многоуровневые игры виртуальной реальности и др.

В рамках мероприятий дорожной рамках в данном сегменте предполагается разработка прототипов и вывод на рынок носимых «нейро-устройств брейн-фитнеса» с набором демонстрационных игр и программ, создание нового стандарта игрового контролера и его использования в обучающих целях, а к 2035 г. должна быть завершена разработка платформы и комплексов, объединяющих носимые устройства в единую сеть.

Социальная сеть для парализованных людей

В сегменте «Нейрокоммуникации и маркетинг» мирровый рынок к 2035 г. составит $250 млрд. Сейчас на этом рынке среди российских разработчиков работают «Нейротренд», «МайндМайнинг» и «Центр прикладной нейэроэкономики и поведенческих исследований».

Примерами продуктов в данной сфере являются: автоматизированные системы тестирования изображений и внешней аудиовизуальной среды; методы выявления скрытых негативных влияний информационных потоков на здоровье человека; методы определения эмоционального статуса, системы прогнозирования и поддержки принятия решений с использованием нейро- и боиметрических данных; платформы семантического поиска, автоматические системы распознавания и анализа невербальных проявления и микромимики; сервисная система оценки и прогнозирования поведения абонентов голосовых коммуникаций и др.

В рамках мероприятий дорожной карты предполагается: создание системы машинно-усиленного взаимодействия группы людей, появление систем нейромаркетинга для мониторинга и прогнозирования поведения целевых аудиторий, создание систем поддержки принятия решений и появление социальных сетей для парализованных людей на основе нейроинтерфейса.

Нейроассистенты для сбора информации

Сегмент «Нейроассистент» представляет из себя решения в сфере виртуальных помощников. К 2035 г. мировой рынок в этой сфере достигнет $350 млрд. Среди российских компаний в этой сфере работают «Яндекс», «Ростех», «Наносемантика», «Айкумен», «Нейропроект», «Нигма», «Балакам», Softline, ADV, CDC, «Новые программные системы», «АтлантикТрансгазСистема», Antor, ISS, i-FreeeInnovations, Speaktoi и UseYoVoice.

Примерами продуктов в этой области являются: системы интеллектуального анализа больших данных при помощи глубокого машинного обучения; системы на базе глубокого машинного обучения языку для работы с большими массивами текстовой информации; нейроассистены для адресного сбора информации в глобальных сетях; неайроассистенты для организации эффективной коллективной работы и нейроморфные автоматические системы управления роботехническими комплексами.

В рамках мероприятий дорожной карты предполагается: внедрение технологии глубокого обучения для решения задач поиска, распознавания и управления; внедрение технологии разговорного машинного интеллекта; выведение на рынок нового поколения виртуальных ассистентов с применением технологии искусственного интеллекта и создание новой системы поддержки деятельности человека с применением технологии гибридного интеллекта.

Нейрошлем виртуальной реальности

В сегменте «Нейрообразование» к 2035 г. мировой рынок составит $280 млрд. Сейчас на рынке представлены следующие российские компаний: «Системы виртуальной реальности» (бренд NVR), «Интерактивные образовательные технологии», Biotronics, Fibrum и «Мобильное образование».

Примерами перспективных продуктов в данной сфере являются: нейрошлем вирутальной реальности с элементами гибридного интеллекта; обучающий набор-конструктор «Юный нейромоделист» с использованием биометрических импульсов человека; система выявления и анализа семантических данных и обмена ими; программа «предикативный анализ состояния здоровья, в том числе в спортивном приложении».

В рамках мероприятий дорожной карты предполагается: вывести на рынок три вида наборов «Юный нейромоделист»; разработать устройства для повышения внимания, улучшения рабочей памяти, увеличения гибкости мышления; вывести на рынок образовательные модели самообучающихся роботов; разработать технологии образования с использованием нейрокомпьютерных интерфейсов; внедрить гибридные устройства на основе естественного и искусственного интеллекта в массовое образование.

Роботизированные протезы

Сегмент «Нейромедтехника» представляет из себя рынок искусственных органов, протезов конечностей и сенсорных органов. К 2035 г. объем мирового рынка составит $180 млрд. Из российских компаний на рынке представлены: «Медицинские компьютерные системы», «Нейроботикс», «Нейрософт», «Медиком-ЛТД», «Мицар», «АТЕС-Медика», «Нейроком», «ИНУЭМ им. И.С.Брука» и «Экзоатлет».

Примерами перспективных разработок в данной сфере являются: неинвазивный нейроинтерфейс нового поколения на основе сухих электродов и совмещенный с очками дополнительной реальности и трекером глаз; роботизированная койка для парализованных больных с использованием средства управления и коммуникаций на основе нейроинтерфейсов; биопротез кисти руки с управлением от электромиограммы; коляска-траснформер с функцией управления посредством нейроинтерфейса; система для дистанционного мониторинга пациентов при лечениив клинике в домашних условиях и др.

В рамках мероприятий дорожной карты в данной сфере планируется: создать технические средства реабилитации и ассистивных устройств с нейроуправлением для пациентов и лиц с ограниченными возможностями; внедрить новые стандарты по техническим средствам реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста; вывести на рынок искусственные органы чувств и антропоморфные искусственные конечности.

Нейрофарма

Сегмент «Нейрофарма» представляет из себя рынок препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), включая болезни Паркинсона, Альцгеймера, шизофрении, депрессии, тревожных чувств, рассеянного склероза и т.д. Мировой рынок соответствующих препаратов к 2035 г составит $120 млрд.

Из российских компаний на рынке сейчас работают «Некстен», «Авинейро», «Биоинтегратор», «Генериум» и «Инновационная Фармацевтическая компания «СильверФарм».

В рамках мероприятий дорожной карты планируется: разработка новых стандартов терапии и диагностики психических и нейродегеративных заболеваний; разработка новых стандартов профилактики и лечения заболеваний ЦНС; выведение инновационных лекарств и диагностикумов в области ЦНС; разработка технологии расширения когнитивных способностей человека, в том числе по усвоению информации.

Центры изучения головного мозга

Кроме того, дорожная карта предполагает реализацию проекта «CoBrain-аналитика», связанного с исследованием расширения возможностей человеческого мозга. С этой целью планируется: создать платформу анализа данных; сформировать библиотеку методов очистки данных ЭЭГ (электроэнцефалография) от артефактов и методов построения предсказательных моделей, устойчивых к наличию шума в сигнале; разработать библиотеки методов анализа данных о метаболической активности мозга; разработать библиотеки методов распознавания фенотипов по данным МРТ (магнитно-резонансная томография); разработать методы анализа ЭЭГ, учитывающие межсубъектную вариабельность и нестационарность сигнала ЭЭГ у одного человека и анализа ЭЭГ и разработать протоколы стандартизированных многоцентровых широкомасштабных исследований мозга.

Авторы дорожной карты предупреждают: если государство не уделит вниманию развитию рынков «Нейронет», то они будут развиваться по инерционному сценария. Финансирование проектов будет вестись, преимущественно, из внебюджетных фондов, а координация между разработчиками будет слабо развита. В результате основные разработки будут проводиться за рубежом, а доля российских компаний на мировом рынке «Нейронет» будет менее 0,5%.

Реализация же мероприятий, заложенных в дорожную карту, приведет к тому, что доля российских компаний на мировом рынке «Нейронет» вырастет с 0,1% до 0,25% в 2020 г., а к 2035 г. будет составлять не менее 2,5% в зависимости от сегмента. Объем российского рынка «Нейронет» увеличится с 2 млрд руб. до 44 млрд руб. в 2020 г. К этому моменту в России появится 10 центров изучения «Нейронет» с 50 лабораториями и 70 клубов юных нейромоделистов.