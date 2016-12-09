В топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний вошла лишь одна российская

Компания Avito заняла 171 место в рейтинге Deloitte Technology Fast 500, продемонстрировав рост в 621% и став единственным представителем России в списке. Лидером по количеству компаний в рейтинге оказалась Франция.

Компания Avito попала в рейтинг Deloitte

Сайт объявлений Avito вошел в список 500 самых быстрорастущих компаний 2016 г. по версии аудиторской компании Deloitte, став единственным представителем России в рейтинге. Всего в список Deloitte Technology Fast 500 в этом году вошли компании из 28 стран. Речь идёт о рейтинге, составленном для стран Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).

Компания Avito заняла 171 место с показателем роста в 621%. При этом средний показатель в рейтинге составляет 967%. Самый высокий темп роста равняется 28126%, самый низкий – 212%.

Следует отметить, что в рейтинге Deloitte Technology Fast 500 за 2015 г. российские компании отсутствовали вовсе. В список 2014 г. также попала лишь одна компания из России: CTI заняла 459 место с показателем роста 363%. В 2012 г. Россия занимала в списке три позиции – это были компании «ЭР-Телеком», «Сервис Плюс» и «СТЭК.КОМ». В 2011 г. отечественным вендорам принадлежало четыре строчки рейтинга – их заняли компании «ЭР-телеком», «Лаборатория Касперского», «Россервис» и «Центр финансовых технологий».



Первая пятёрка 2016 г.

Первое место в списке заняла шведская компания Fingerprint Cards с показателем роста 28126%. Компания разрабатывает, производит и продаёт биометрические технологии удостоверения личности по отпечаткам пальцев.

Лидеры рейтинга Deloitte Technology Fast 500 в 2016 году

Место в рейтинге Название компании Страна Категория Рост в % 1 Fingerprint Cards Швеция ПО 28126 2 Bilgikent Bilişim A.Ş Турция Оборудование 16015 3 Codewise Польша ПО 13052 4 Auka Норвегия ПО 11487 5 Horizontal Software Франция ПО 8339 6 Brain Labs Digital Великобритания Медиа 8255 7 Magisto Израиль Медиа 8119 8 Chauffeur-Prive Франция ПО 7020 9 Wikifolio Financial Technologies Австрия ПО 7001 10 GoCardless Великобритания ПО 6661 171 Avito Россия Медиа 621

Источник: Deloitte

Второе место занял системный интегратор Bilgikent из Турции с показателем роста 16015%. Bilgikent стал единственной компанией из аппаратного сектора в первой десятке рейтинга. Третье место досталось польской компании Codewise, продемонстрировавшей рост в 13052%. Codewise занимается разработкой ПО для маркетинга.

Также в пятёрку лидеров вошли компания Auka из Норвегии с показателем роста 11487% и Horizontal Software из Франции с показателем 8339%. Auka занимается созданием мобильных платежных сервисов, а Horizontal Software предоставляет облачные услуги типа SaaS («ПО как услуга»).

География и специализация компаний

Лидером по количеству компаний, представленных в рейтинге, стала Франция (94 компании). За ней следуют Великобритания (70), Нидерланды (54), Норвегия (50) и Швеция (50).

Большинство предприятий, вошедших в рейтинг, занимаются разработкой ПО: в списке фигурирует 271 компания этого профиля. При этом у них довольно низкий средний показатель роста – 362%. Самый высокий средний рост в 962% демонстрируют компании из аппаратного сектора, которых занимают в списке 49 позиций.

70 компаний из медиа-сферы показали рост в 644%; 61 компания из сферы коммуникаций продемонстрировала рост в 345%; 29 представителей медико-биологического рынка выросли в среднем на 347%.

Рейтинг Deloitte Technology Fast 500

Рейтинг Deloitte Technology Fast 500 составляется отдельно для разных регионов мира. Россия географически относится к тому списку, куда входят страны Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕБВА). В рейтинг попадают ИТ-компании, показавшие самые большие темпы роста выручки в своём регионе.

Страны-лидеры рейтинга Deloitte Technology Fast 500 в 2016 году

Страна Количество компаний в рейтинге Франция 94 Великобритания 70 Нидерланды 54 Норвегия 50 Швеция 50 Израиль 27 Финляндия 23 Германия 23 Бельгия 22 Турция 21 Россия 1

Источник: Deloitte

В 2016 г. рейтинг был составлен в 16 раз. В отборе участвовали компании из более чем 20 стран EMEA, в том числе из Бельгии, Франции, Финляндии, Германии, Италии, Нидерландов, Турции и Великобритании. Критерием отбора стали показатели роста выручки за 2012-2015 финансовые годы.

Что такое Avito

Avito – это крупный российский сайт объявлений о товарах и услугах, созданный в 2007 г. Размещать платные и бесплатные объявления могут как частные лица, так и компании. Основателями ресурса выступили Йонас Нордландер (Jonas Nordlander) и Филип Энгельберт (Filip Engelbert).

В 2010 г. аудитория сайта выросла до 10 млн посетителей в месяц, а в 2012 г. такое же количество пользователей посещало сайт уже за неделю. Весной 2015 г. компания начала взимать плату за размещение отдельных видов объявлений с целью улучшения их качества. Осенью того же года количество активных объявлений на сайте превысило 30 млн.

В феврале 2016 г. в рейтинге самых дорогих компаний рунета от российского Forbes ресурс Avito занял третье место после Mail.Ru Group и Яндекса. Сайт был оценён в $2,4 млрд. Выручка компании в I кв. 2016 г. составила 2,2 млрд руб., показав рост в 86% в годовом исчислении.

По словам финансового директора Avito Екатерины Харитоновой, интенсивный рост компании в последние несколько лет является результатом роста аудитории сайта и верно выбранной стратегией монетизации.