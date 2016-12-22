Возрожденная Nokia напала на Apple из-за дисплеев и антенн

Готовящаяся к возвращению на мировой рынок смартфонов Nokia обвинила Apple в массовом нарушении патентов – иски к производителям iPhone направлены в суды Германии и США.

Фундаментальные претензии

Финская компания Nokia обвинила американскую компанию Apple в массовом нарушении патентного права. Как сообщается на сайте Nokia, разработчики считают, что Apple нарушила 32 принадлежащих им патента, включая такие технологии, как производство дисплеев, пользовательский интерфейс, программное обеспечение, антенны, микросхемы и кодирование видео.

«Благодаря нашим регулярным инвестициям в исследования и разработки, в компании Nokia создали или способствовали созданию многих фундаментальных технологий, которые используются в современных мобильных устройствах, включая продукцию Apple. После нескольких лет переговоров и попыток достичь соглашения по использованию Apple этих патентов, сейчас мы принимаем меры для защиты своих прав», - заявил глава патентного отдела Nokia Илкка Рахнасто (Ilkka Rahnasto).

Иски были поданы в районные суды в Германии – в Кельне, Мангейме и Мюнхене, а также в окружной суд Восточного округа штата Техас, США. В компании сообщили, что готовятся еще иски в суды других стран.

Рецидив патентных нарушений

Напомним, разногласия между Nokia и Apple начались в 2009 г., когда финский вендор обвинил американского конкурента в нарушении патентов на технологии, используемые в устройствах мобильной связи.

Nokia обвинила Apple в массовом нарушении патентов

Стороны более года вели переговоры, в рамках которых Nokia требовала роялти в размере 1-2% ($6-12) с каждого проданного iPhone. В 2011 г. стороны заключили лицензионное соглашение, урегулировав тем самым претензии по 46 патентным жалобам Nokia.

С того времени, как сообщает Nokia в пресс-релизе, «Apple отказывалась принимать последующие предложения Nokia о лицензировании других запатентованных изобретений, используемых Apple». Компания Nokia являлась ведущим мировым производителем мобильных телефонов с 1998 г. по 2011 г., после чего ставка, сделанная на платформу Windows Mobile от Microsoft фактически привела ее к кризису. В итоге Nokia продала за 5,44 млрд евро убыточное производство смартфонов Microsoft, которое начало развивать собственный смартфонный бренд Lumia.

Сама Nokia сосредоточилась на рынке оборудования для мобильных сетей. Однако в декабре 2016 г. стало известно о том, что финская компания намерена вернуться на рынок смартфонов. Первый Android-смартфон Nokia под названием D1C, как ожидается, увидит свет уже в 2017 г.