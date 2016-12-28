Новый ноутбук на Google Chrome OS станет «убийцей» MacBook

Asus готовит «убийцу» MacBook



Компания Asus готовит к релизу новую модель в своей линейке «хромбуков» — Asus Chromebook C302CA, которая может составить конкуренцию Apple MacBook. По информации Chrome Unboxed, новая модель Asus Chromebook C302CA, известная под кодовым названием Cave, не будет прямым потомком нынешнего достаточно успешного «хромбука» Asus Chromebook Flip, следующая модель которого также находится в разработке под кодовым названием Bob.



Ожидается, что Asus Chromebook C302CA будет нацелен на отдельную нишу на рынке ноутбуков, и сможет составить конкуренцию моделям более высокого класса. Работать Chromebook C302CA будет на основе процессора 2,2 GHz Intel Core m3-6Y30, будет иметь 12,5-дюймовый дисплей full HD, 4 ГБ RAM и 64 ГБ дискового пространства.



Новую модель оценили в $499



Также новый Chromebook будет укомплектован парой портов USB Type-C, слотом под карту micro SD и разъемом для микрофона. Вес модели должен составить около 1,2 кг, а корпус будет выполнен из алюминия. Экран будет закреплен таким образом, что пользователь сможет поворачивать его на 360 градусов. По слухам, цена нового ноутбука Asus составит $499.

Новый Chromebook Asus составит конкуренцию Apple MacBook

Ранее в информации об Asus Chromebook C302CA указывалось, что устройство будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, а не 4 ГБ. Как отмечают эксперты, возможно покупателям будут предложены две модели нового Chromebook на выбор.



Конкуренция с MacBook



Если Asus Chromebook C302CA действительно будет поставляться с 8 ГБ RAM, технические характеристики данного устройства позволят ему составить конкуренцию Apple MacBook, говорят специалисты. Chromebook C302CA сможет предложить пользователям значительную часть функциональности MacBook за вдвое меньшую цену.



Впрочем, аналитики также отмечают, что Chrome OS пока что не способна составить полноценную конкуренцию Apple Mac OS по функциональности, так как ноутбуки на Chrome OS больше подходят для простых задач.



Дата официального релиза



Официальная дата релиза Asus Chromebook C302CA пока не объявлена, но можно ожидать, что ноутбук поступит в продажу в начале 2017 г.

