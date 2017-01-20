Объемы продаж IBM падают почти пять лет подряд

Корпорация IBM обнародовала финансовые итоги 2016 г., констатировав снижение объема продаж на фоне превзошедшей прогнозы экспертов прибыли, удерживающейся, в первую очередь, за счет аналитики и облачных сервисов.

Стратегические императивы

Американская корпорация IBM отчиталась о финансовых показателях за четвертый квартал текущего года: объем продаж снижается 19-й квартал подряд, однако прогноз годовой прибыли оказался выше, чем рассчитывали эксперты Уолл-стрит. Как отмечает Reuters, это происходит за счет роста корпорации в таких сферах рынка как облачные сервисы и аналитика.

В IV квартале 2016 г. общая выручка IBM снизилась на 1,3%, составив $21,77 млрд. Между тем, эксперты ранее полагали, что она составит лишь $21,64 млрд. При этом выручка от так называемых «стратегических императивов» — облачных и мобильных вычислений, анализа данных, а также социального ПО и софта для систем безопасности, выросла за этот же период на 11%, достигнув $9,5 млрд (41% от общей выручки).

Что касается 2016 г. в целом, то объем продаж IBM на рынке облачных технологий вырос до $8,6 млрд в сравнении с зафиксированной в конце 2015 г. суммы в $5,3 млрд.

Вовремя переориентироваться

В IV квартале 2016 г. чистая прибыль от операционной деятельности корпорации составила $3,2 млрд, или $5,6 млрд без учета финансирования дебиторской задолженности. Общая чистая прибыль за 2016 г. сократилась почти на 10%, составив $11,8 млрд. Акции IBM за последние 12 месяцев выросли на 30,2 %. Корпорация выплатила акционерам $1,3 млрд в форме дивидендов.

Прибыль IBM превзошла прогнозы аналитиков, несмотря на упавшую выручку

«Без учета ряда статей баланса IBM заработала $5,01 на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали $4,88 на акцию», — отмечает Reuters. В 2017 финансовом году IBM прогнозирует скорректированную прибыль в размере не менее $13,80 на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали $13,74.

Напомним, по итогам 2015 г. выручка корпорации по итогам года упала на 11,9% ($81,7 млрд против $92,8 млрд в 2014 г.), однако по прибыли динамика оказалась положительной, рост составил 9,7% ($13,2 млрд против $12 млрд годом ранее).

Комментируя тогда достигнутые показатели, председатель правления, президент и генеральный директор IBM Джинни Рометти (Ginni Rometty) заявила, что корпорации удалось достичь существенного прогресса на пути трансформации ее бизнеса, заключающейся в переориентации на направления облаков, аналитики, мобильных технологий, социальных решений и безопасности. Совокупная доля этих направлений в общем объеме выручки достигла 35%. В абсолютном выражении выручка от этих направлений возросла на 26% до $29 млрд.

Корпорация IBM (International Business Machines), основанная в 1911 г., является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Штаб-квартира IBM расположена в Нью-Йорке.