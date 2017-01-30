Хакер, похищавший переписку высокопоставленных чиновников, арестован ФСБ

СМИ сообщили об аресте хакера Владимира Аникеева, которому приписывается связь с «Шалтай-Болтаем», сайтом, публиковавшим украденные электронные переписки чиновников. Утверждается, что Аникееву с 2016 г. покровительствовали руководители Центра информационной безопасности ФСБ, которые сами оказались под арестом.

Арестован создатель «Шалтай-Болтая»

Агентство «Росбалт» сообщило об аресте Владимира Аникеева (сетевой ник Льюис), которого называет создателем сайта «Шалтай-Болтай» (другое название – «Анонимный интернационал»).

Арест был произведен сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в октябре 2016 г., причем для этого чекисты провели спецоперацию, «выманив» Аникеева с Украины.

Ресурс «Шалтай-Болтай», начиная с 2014 г., стал публиковать украденную электронную переписку (электронную почту, переписку в Telegram, «облачные» копии смартфонов и т.д.) высокопоставленных чиновников.

С его подачи достоянием общественности стала переписка премьер-министра Дмитрия Медведева, вице-премьера Аркадия Дворковича, пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, главы Роскомнадзора Александра Жарова, руководителя Счетной палаты Татьяны Голиковой и других чиновников и руководителей госкорпораций.

Основатель ресурса «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев

Роскомнадзор в 2014 г. заблокировал доступ с территории России к блогу «Шалтай-Болтай», но ресурс продолжил работу. В 2015 г. создатели «Шалтай-Болтай» стали выставлять украденную переписку на аукцион с оплатой в Bitcoin.

След ФСБ

«Росбалт» утверждает, что арест Аникеева стал причиной для последующих арестов сотрудников Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ и «Лаборатории Касперского». Напомним, на прошлой неделе газета «Коммерсант» сообщила, что в декабре 2016 г. были арестованы руководитель 2 оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и руководитель отдела расследований «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Позднее стало известно, что в декабре 2016 г. был арестован еще один сотрудник ЦИБ ФСБ – Дмитрий Докучаев. Задержанным были предъявлены обвинения в «госизмене», подробности обвинений не известны. Но после появления данной информации телеканал «Царьград» сообщил, что Михайлов был связан с создателями «Шалтай-Болтай».

«Росбалт» подтверждает данную версию. По данным агентства, в начале 2016 г. ЦИБ ФСБ решил поставить «под контроль» деятельность «Шалтай-Болтай». Создатели ресурса были вычислены, с этой целью по адресу одного из них в Санкт-Петербурге был проведен обыск.

После этого методы работы «Шалтай-Болтай» изменились. «Росбалт» утверждает, что ранее создатели ресурса использовали специальную технику для похищения электронных переписок своих жертв: устанавливали в местах, где они находились, фальшивые базовые станции сотовой связи и фальшивые Wi-Fi-хот-споты, что помогало получать доступ к содержимому сотовых телефонов.

После же лета 2016 г. «Шалтай-Болтай» стал публиковать переписку, присланную его новыми кураторами. Утверждается, что в числе таковой была переписка помощника Президента Владислава Суркова. Она была опубликована другой хакерской группировкой – украинской «Киберхунта», но «Росбалт» утверждает, что за публикацией также стоял «Шалтай-Болтай».

Если в предыдущих утечках достоянием общественности становилась переписка с электронных адресов, размещенных на публичных серверах (Mail.ru, «Яндекс», Gmail), то в случае с Сурковым была украдена как переписка с Mail.ru, так и со служебного адреса в домене gov.ru. В этой переписке содержались и сведения о пропускной системе внутри Кремля, составлявшие государственную тайну.

Это, по данным «Росбалта», вызвало беспокойство Федеральной службы охраны и послужило причиной для расследования деятельности «Шалтай-Болтай».