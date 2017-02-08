Гендиректор Autodesk уволился, разобравшись со всеми врагами

Карл Басс, в течение двух последних лет планировавший покинуть пост гендиректора Autodesk, наконец-то осуществил задуманное. Уйти раньше ему мешало противостояние с двумя крупными акционерами, которые теперь выходят из состава совета директоров. Сам Басс останется в совете и даже сможет выставить свою кандидатуру на пост гендиректора еще раз.

Autodesk лишилась гендиректора

Генеральный директор Autodesk Карл Басс (Carl Bass) объявил, что покидает свою должность в компании. При этом он намерен остаться в совете директоров и помочь с выбором нового гендиректора. Пока идут поиски подходящей кандидатуры, обязанности Басса поделят между собой старший вице-президент Амар Ханспал (Amar Hanspal) и топ-менеджер по маркетингу Эндрю Анагност (Andrew Anagnost).

При этом Басс теоретически может выставить свою кандидатуру на выборах нового гендиректора. Следующий глава компании будет объявлен на ежегодном собрании в 2017 г.

Одновременно с Бассом покинут свои кресла два члена совета директоров Autodesk – Скотт Фергюсон (Scott Ferguson) и Джефф Кларк (Jeff Clarke). Кроуфорд Беверидж (Crawford Beveridge) останется на посту председателя совета директоров.

Последняя битва Басса с врагами

В блоге Басс написал, что его уход с поста обсуждался «последние пару лет». Представитель Autodesk рассказал ресурсу Business Insider, что гендиректор и совет директоров еще 18 месяцев назад составили план передачи должности. Однако до этого момента Autodesk никогда публично не объявляла о смене руководства и не обсуждала этот вопрос с акционерами.

Более того, процесс был заморожен в прошлом голу, когда совет решил, что для компании будет лучше, если Басс пока останется на своем месте. Autodesk в тот момент вела переговоры с двумя наиболее активными инвесторами, пытающимися повлиять на управление компанией, и осуществляла переход на новую бизнес-модель, основанную на подписке.

Карл Басс планировал покинуть пост гендиректора Autodesk в течение двух последних лет



Одним из инвесторов-активистов был Скотт Фергюсон, который теперь покидает совет директоров. Фирме Sachem Head Capital Management, где Фергюсон является управляющим партнером, принадлежит около 6% акций Autodesk. Такой же долей владеет компания Eminence Capital, которая присоединилась к Sachem Head в попытках оказать давление на менеджмент Autodesk.

Дело закончилось тем, что в марте 2016 г. Autodesk и Sachem Head заключили соглашение о непринятии шагов по покупке акции, которое положило конец разногласиям. В день, когда Басс объявил об уходе с поста, Autodesk сообщила, что это соглашение, а также договоренность о порядке голосования были продлены до июня 2018 г.

Переход на подписку и подведение итогов

Что касается перехода на новую бизнес-модель, то этот процесс вызвал волну сокращений в компании в феврале 2016 г., когда Autodesk уволила 925 сотрудников, то есть около 10% штата. Однако это не оказало негативного влияния на дела компании – по сравнению с февралем 2016 г. ее акции выросли почти вдвое, с $42 до $85. Сейчас стоимость Autodesk оценивается примерно в $18 млрд.

Таким образом, Басс покинул должность, когда текущие проблемы были решены. В день объявления о его уходе акции компании выросли на 2% к моменту закрытия торгов.

Басс присоединился к Autodesk в 1993 г., когда компания выкупила его стартап Ithaca Software. В 1999 г. он покинул компанию, чтобы возглавить собственную новую фирму Buzzsaw. Однако в 2001 г. Autodesk выкупила и Buzzsaw, в результате чего Басс смог вернуться. Он стал генеральным директором Autodesk в 2006 г. По словам Басса, он уходит с поста гендиректора не для того, чтобы «больше времени проводить с семьей», а скорее для того, чтобы «больше времени проводить в мастерской со своими роботами».

Последнее интервью гендиректора

За день до того, как объявить об отставке, Басс дал интервью ресурсу Pando, в котором позволил себе очень резкие высказывания в адрес президента США Дональда Трампа (Donald Trump). В частности, он заявил, что Трамп «действует где-то посередине между диктатором и владельцем малого бизнеса».

В последние дни многие представители американской ИТ-отрасли высказываются против Трампа в связи с запретом въезда в США лиц из ряда мусульманских стран. Однако критики, как правило, комментируют действия президента, не переходя на личности. Басс же высказался именно о характере Трампа.

«Мы говорим о парне, который любит принижать людей, – заявил он. – Он в действительности просто хулиган. Послушайте, все, с кем я говорил, – те, кто ходил на ту первую встречу – ну, Вы видели, как они выглядели. Они не хотели быть там». Басс, по-видимому, имел в виду недавнюю встречу представителей ИТ-отрасли США с новым президентом, где присутствовали руководители крупнейших компаний.

«Я знаю Басса довольно давно, и привыкла к его прямолинейной манере высказывания. Но даже я не могла поверить, что он сказал что-то подобное под запись», – отмечает Сара Лейси (Sarah Lacy), журналистка, проводившая интервью. По-видимому, Басс позволил себе большую чем обычно свободу высказывания, поскольку знал, что завтра уйдет с поста гендиректора, пишет Business Insider.