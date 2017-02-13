Правительство запрещает в России «зеркала» пиратских сайтов

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минкомсвязи, согласно которому можно будет блокировать не только пиратские сайты, но и их зеркала. Кроме того, заблокированные «навечно» ресурсы и их зеркала должны будут удаляться из результатов поиска операторами поисковых систем.

Меры против пиратских зеркал

Правительственная комиссия РФ утвердила законопроект, который позволит ограничить доступ к зеркалам сайтов, содержащих незаконно распространяемый контент. Кроме того, законопроект обяжет операторов поисковых систем удалять из результатов поиска те ресурсы, которые были заблокированы за пиратство на постоянной основе, а также «зеркала» таких ресурсов. Сообщение об этом появилось на сайте правительства РФ.

Законопроект был подготовлен Минкомсвязи и опубликован на портале regulation.gov.ru в мае 2016 г. Документ предполагает внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и в Гражданский кодекс.

Сущность законопроекта

Законопроект вводит в обиход такое понятие как «производный сайт в сети интернет» – то, что на языке пользователей сети называется зеркалом сайта. Блокировка зеркал, которые предоставляют доступ к нелегальным аудио и видеоматериалам, будет возможна через обращение правообладателей в Мосгорсуд.

Законопроект был подготовлен Минкомсвязи после изучения практики постоянной блокировки пиратских ресурсов. В ходе анализа министерство пришло к выводу, что своевременно реагировать на появление зеркал запрещенных сайтов затруднительно, так как зеркала создаются автоматически. Кроме того, поисковые системы продолжают индексировать «навечно» заблокированные сайты и их зеркала, потому что закон не обязывает операторов поисковиков удалить эти сайты из результатов поиска. В результате через незаблокированное зеркало, показанное в поиске, пользователь легко получает доступ к пиратскому контенту. Появление соответствующего законодательного предписания должно исправить ситуацию.

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минкомсвязи о блокировке зеркал пиратских сайтов

Критика со стороны операторов

Представители компании «Яндекс» еще в мае 2016 г. отметили, что понятие зеркала в законопроекте следует доработать. «Зеркало» определяется Минкомсвязи как ресурс, который имеет «сходное наименование и (или) отображение в сети интернет, созданный в результате перемещения, полного или частичного копирования информации исходного сайта, их автоматической синхронизации, перевода такой информации с одного языка на другой и (или) предоставляющий пользователям возможности доступа к услугам и информации, предоставляемым на исходном сайте, посредством автоматического перенаправления пользователя на исходный сайт и (или) другой производный сайт, и (или) полного либо частичного включения содержимого исходного сайта в состав отображаемой на производном сайте информации». По мнению «Яндекса», это определение применимо ко многим ресурсам помимо непосредственно зеркал.

Также высказывались предположения, что законопроект подорвет позиции российских поисковых систем на мировом рынке, обязав их подобным образом фильтровать результаты поиска. Кроме того, неотредактированный поиск можно будет провести с помощью зеркал самих поисковиков, или указав вместо России другую страну местонахождения пользователя.

«Антипиратский» закон 2013-2015 гг.

Существует мнение, что новый законопроект – это попытка исправить недостатки «антипиратского» закона, принятого в 2013 г. и расширенного в 2015 г. В редакции 2013 г. закон позволял правообладателям видеоконтента обращаться в Мосгорсуд с просьбой о блокировке ресурсов, где размещены пиратские копии их продуктов. Иск должен быть подан в течение двух дней после размещения контента.

Получив жалобу правообладателя, Мосгорсуд рассматривает дело и требует от владельцев ресурса-пирата удалить спорный контент. Роскомнадзор отводит на его удаление три дня. В случае невыполнения требования ресурс попадает в Реестр запрещенных сайтов.

В редакции 2015 г. такие права получили владельцы не только видеоконтента, но всех видов контента, кроме фото. Также было решено, что если один и тот же правообладатель выигрывает два иска к одному и тому же сайту, то доступ к нему блокируется на постоянной основе.

В рамках данного закона «навечно» были заблокированы такие ресурсы как торрент-трекеры Rutracker.org, Rutor и Noname-club, музыкальный сайт pleer.com и онлайн-библиотеки «Флибуста» и «Либрусек».