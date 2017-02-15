Знаменитый производитель клонов iPhone выпустил металлический смартфон за $100

Компания Meizu выпустила на рынок металлически смартфон Meizu M5s, который в Китае продается по цене немногим более $100. Аппарат выглядит современно: есть сканер отпечатка пальца, совмещенный с кнопкой «домой», экран покрыт стеклом 2,5D, поддерживается быстрая зарядка.

Meizu представила Meizu M5s

Китайская компания Meizu представила бюджетный смартфон Meizu M5s, заключенный в металлический корпус. Примечательной особенностью Meizu M5s является сканер отпечатка пальца, совмещенный с кнопкой «домой», которая выполнена по технологии mTouch 2.1.

В Китае, где смартфон поступит в продажу 20 февраля 2017 г., цена базовой комплектации составит $116, более продвинутой – $145. Комплектации отличаются объемом памяти – 16 ГБ и 32 ГБ соответственно. В России появление Meizu M5s ожидается примерно в марте-апреле 2017 г.

Технические характеристики

Meizu M5s получил дисплей с диагональю 5,2 дюйма и разрешением 720 x 1280 пикселей (формат HD). Стекло экрана изготовлено по технологии 2,5D, то есть закруглено по краям таким образом, что создается эффект некоторой трехмерности.

Смартфон работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графическим чипом Mali-T760. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной постоянной – 16 ГБ или 32 ГБ. Память может быть расширена за счет карты microSD. Устройство работает под управлением ОС Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой Meizu Flyme OS 6.0.

Разрешение тыловой камеры Meizu M5s составляет 13 МП, при этом она предлагает фазовый автофокус и двухцветную вспышку. Разрешение фронтальной камеры равно 5 МП. Смартфон рассчитан на 2 SIM-карты. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, аппарат поддерживает технологию быстрой зарядки mCharge 18w.

Meizu M5s представлен в сером, серебристом, золотистом и золотисто-розовом цветах. Размеры устройства составляют 148,2 мм х 72,53 мм х 8,4 мм при весе 143 грамма.

Бюджетный смартфон Meizu M5s в золотистом цвете



Будущий флагман Meizu



В ближайшее время компания собирается представить свой новый флагман – Meizu Pro 7. Судя по фотографиям, которые уже распространились в интернете, у аппарата будет закругленный по бокам экран. Предположительно, будет выпущена более компактная модель Meizu Pro 7 с диагональю экрана 5,2 дюйма и фаблет Meizu Pro 7 Plus с диагональю экрана 5,7 дюйма. Также есть информация, что дисплей сможет распознавать силу касания благодаря технологии 3D Press, похожей на Force Touch в iPhone 7 Plus.

По предварительным данным, Meizu Pro 7 создан на базе 10-ядерного процессора Helio X30 MediaTek. Объем оперативной памяти для разных конфигураций составит 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ, постоянной – 64 ГБ и 128 ГБ. Тыловая камера, вероятно, будет иметь разрешение 12 МП, фронтальная – 5 МП или 8 МП.

Предварительные цены на флагман в Китае таковы: $479 за базовою комплектацию, $523 – за более продвинутую, и до $570 за самый совершенный технически Meizu Pro 7 Plus.

Продукция и репутация Meizu

Компания Meizu заслужила в СМИ репутацию «производителя клонов iPhone», так как была первым вендором, скопировавшим в своей продукции дизайн аппаратов Apple. Свой первый «клон» она представила в начале 2007 г., менее чем через месяц после того, как глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs) показал оригинальный iPhone широкой публике. В 2010 г. Джобс обвинил Meizu в краже идей и интеллектуальной собственности.

В сентябре 2016 г. компания выпустила свой самый большой смартфон – Meizu M3 Max, оснащенный дисплеем с диагональю 6 дюймов. Смартфон, построенный на 8-ядерном чипсете MediaTek Helio P10, имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Емкость батареи составляет 4100 мАч. Разрешение основной камеры равно 13 МП (матрица Sony IMX 258), фронтальной – 5 МП. Датчик отпечатка пальца интегрирован в кнопку «домой». В Китае новинка появилась в продаже по цене около $255.

В апреле 2016 г. компания анонсировала смартфон Meizu Pro 6 – первый на мировом рынке аппарат с 10-ядерным процессором, по утверждению производителя. Устройство работает на базе процессора MediaTek Helio X25, объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, постоянной – 32 или 64 ГБ. Диагональ экрана равна 5,2 дюйма, разрешение основной камеры – 21 МП, емкость аккумулятора – 2560 мАч. В России смартфон появился в продаже в апреле 2016 г. Его стоимость составляла p32990 за модель с 32 ГБ памяти и p35990 – с 64 ГБ.