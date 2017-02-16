«М.видео» запускает «убийцу» «Яндекс.маркета»

«М.видео» запускает торговую онлайн-площадку Goods, где покупатель сможет не только сравнить цены, но и заказать общую доставку товаров у различных продавцов. По словам руководства, у Goods есть все шансы стать «российской Amazon». Кроме того, площадка должна составить конкуренцию сервису сравнения цен «Яндекс.маркет».

«М.видео» объявило о запуске Goods

Сеть магазинов электроники «М.видео» планирует запустить собственную торговую онлайн-площадку. Платформа, которая будет называться Goods, начнет работу во второй половине 2017 г. Компания сообщила об этом на пресс-конференции, состоявшейся 16 февраля 2017 г. в Москве.

По словам Соломона Кунина, директора проекта, пока что Goods проходит внутреннее тестирование. Технически платформа начнет функционировать уже во II кв. 2017 г., однако коммерческий запуск состоится позже. В первое время она будет обслуживать только Москву и Московскую область, однако к концу 2020 г. «М.видео» планирует вывести Goods в города с миллионным населением. По словам Александра Тынкована, президента «М.видео», у площадки есть шансы стать отечественным аналогом Amazon, захватив в среднесрочной перспективе около 15% рынка российской интернет-торговли.

Goods полностью принадлежит «М.видео». Объем уставного капитала, выделенного ей материнской компанией без привлечения кредитных средств, не раскрывается. После завершения процесса продажи «М.видео», Goods будет принадлежать группе «Сафмар».

Товары и партнеры

Goods будет взимать с продавцов комиссию за каждый выполненный заказ, размер комиссии не уточняется. Покупатель сможет увидеть и сравнить цены на интересующие его товары в разных магазинах. Покупки от разных продавцов будут компоноваться в общий заказ, система оплаты, доставки, возврата и обмена будет общей, вне зависимости от продавца. В перспективе клиенты будут получать бонусы за совершенные покупки и тратить их на площадке.

«М.Видео» планирует запустить собственную торговую онлайн-площадку



У Goods уже есть 9 партнеров, вскоре к проекту должны присоединиться еще 30 магазинов. Кроме того, «М.видео» работает над заключением соглашения еще с 240 партнерами. Общее количество участников проекта планируется довести до 400 уже в 2017 г.

В первые месяцы после запуска на платформе будет всего пять категорий товаров: бытовая техника и электроника, товары для дома и ремонта, товары для детей, товары повседневного потребления, в том числе продукты с длительным сроком хранения и зоотовары. Уже сразу после запуска на Goods можно будет найти десятки тысяч предложений. В ближайшее время после запуска планируется добавить категории спортивных и автомобильных товаров. По словам Кунина, самые «сложные» категории, то есть одежда и скоропортящиеся продукты, пока что добавляться не будут.

Как утверждает Тынкован, торговые площадки типа Goods, так называемые marketplace, пропускают через себя до 60% электронной коммерции в США, Европе и Китае, но в России этот показатель намного ниже. «М.видео» готова развивать это направление, предложив партнерам «прозрачную систему расчетов», а также взяв на себя вопросы доставки, обмена, возврата и проведения различных акций. Кроме того, компания собирается оказывать продавцам помощь в проведении платежей, маркетинге, логистике и аналитике, сумма вознаграждения не уточняется.

План конкуренции с «Яндекс.маркет»

Информация о том, что «М.видео» планирует запуск торговой онлайн-площадки, появилась в СМИ еще в сентябре 2016 г. По инсайдерским данным, предполагаемый оборот платформы должен был составить p2,4 млрд уже в год запуска. На первом этапе к проекту планировалось привлечь около 200 магазинов. По предварительным подсчетам, к 2020 г. на площадке ожидалось уже пять тыс. продавцов, а ее оборот к этому моменту оценивался в p13,4 млрд.

В презентации «М.видео», предоставленной инсайдерами, будущая площадка позиционировалась как конкурент «Яндекс.маркета». Сам «Яндекс.маркет» представлялся скорее как сервис сравнения цен, а не полноценный marketplace. «М.видео» собиралась продавать на своей платформе до 95% товаров конкурента.

На это в «Яндексе» ответили, что их площадка работает с 20 тыс. магазинов и предлагает двух тыс. категорий товара, а средства, которые через нее проходили в 2016 г., в несколько раз больше оборотов, которые «М.видео» запланировала для своего проекта на 2020 г.

Изначально в «М.видео» планировали запустить площадку уже в феврале 2017 г. На ней собирались представить не пять, а семь категорий товара, также с доставкой по Москве и Московской области. В начале 2018 г. компания собиралась довести количество категорий до 13, добавив еду, одежду, обувь, бытовую химию и мебель, а также начать обслуживать другие регионы России.