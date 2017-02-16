Перегруппировка в «Ростехе»: «Росэлектронику» объединяют с ОПК

«Ростех» объединяет принадлежащие ему холдинги «Российская электроника» и «Объединенную приборостроительную корпорацию». Новую компанию возглавит топ-менеджер второго из них. Данное слияние должно устранить конкуренцию в области производства телекоммуникационного оборудования и вычислительной техники.

«Российская электроника» сливается с ОПК

Госкорпорация «Ростех» сообщила об объединении двух принадлежащих ей холдингов: «Российская электроника» («Росэлектроника») и «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК). Об этом говорится в сообщении ОПК. Слияние будет осуществлено путем передачи функций единоличного исполнительного органа ОПК в «Росэлектронику». То есть «Росэлектроника», по сути, поглотит ОПК.

Примечательно, что объединенную структуру возглавит Григорий Элькин — первый замгендиректора ОПК и генеральный конструктор автоматических систем управления и связи Вооруженных сил России.

«В настоящий момент ОПК и “Росэлектроника” имеют ряд однотипных компетенций и параллельно представлены на рынках АСУ, средств связи и телекоммуникаций, вычислительной и СВЧ-техники, — объясняет слияние представитель ОПК Леонид Хозин. — Структурные изменения позволят устранить конкуренцию межу холдингами и консолидировать их усилия на профильных направлениях».

«Росэлектроника» поглотила ОПК — свою «сестру» по «Ростеху»

В составе новой структуры предприятия и НИИ, входящие в холдинги, будут перегруппированы в промышленные дивизионы, отвечающие за разработки и производство пяти направлений продукции: средства связи и автоматизированные системы управления тактического звена, сверхвысокочастотная радиоэлектроника, радиолокация, АСУ стратегического звена, электронная компонентная база и материалы. В каждом дивизионе будет определено головное предприятие, обладающее особым статусом и отвечающее за результаты работы по своей тематике, добавляет Хозин.

Программные заявления

«Создание объединенной компании станет следующим шагом в реализации стратегии радиоэлектронного кластера госкорпорации и будет способствовать снижению рисков и повышению вероятности достижения стратегических целей кластера по выручке», — говориться в сообщении «Ростеха».

На базе объединенной компании будут сформированы центры компетенций радиоэлектронного кластера «Ростеха» в области финансов и инвестиций, а также продуктовые дивизионы. Одной из ключевых целей объединенной компании в рамках стратегии электронного кластера станет создание новых продуктов, включая комплексные проекты и «рынки будущего». Также будет произведена системная интеграция производителей сенсорики, средств связи и передачи данных и центров управления.

Комментарий эксперта

«С формальной точки зрения «большие» поглотили “маленьких”: в “Росэлектронике” порядка 120 предприятий, в ОПК — около 60», — говорит источник CNewsв одной из структур «Ростеха». В то же время, собеседник издания подчеркивает, что объединенную структуру возглавит топ-менеджер ОПК, а дальнейшая судьба гендиректора «Росэлектроники» Игоря Козлова не известна.

Отметим, что Козлов возглавил «Росэлектронику» только год назад, а в конце 2016 г. он представил стратегию развитию холдинга до конца 2025 г.

Впереди еще одно слияние

В сообщении «Ростеха» приводятся слова индустриального директора радиоэлектронного кластера госкорпорации Сергея Куликова о том, что после объединения «Росэлектроники» с ОПК следующим этапом станет привлечение стратегического инвестора. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов и основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков говорили о возможности объединения «Росэлектроники» с холдингом «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ, принадлежит «Системе»).

Частью данной объединенной компании станет и принадлежащий РТИ зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон». Причем в объединенной структуре контроля не будет ни у «Ростеха», ни у «Системы»: Евтушенков говорил, что планируется привлечение некоего третьего инвестора.

Что такое ОПК и «Росэлектроника»

ОПК была создана в 2014 г, объединив более 60 предприятий со специализацией в области разработки и производства систем связи, управления и радиоэлектронной борьбы, робототехники, беспилотных летательных аппаратов, медицинского оборудования, телекоммуникационной и вычислительной техники.

Холдинговая компания «Российская электроника» была образована в 2009 г, в настоящее время консолидирует 108 предприятий электронной отрасли, специализирующихся на разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, СВЧ-техники (сверхвысокочастное излучение) и полупроводниковых приборов; подсистем, комплексов и технических средств связи; а также автоматизированных и информационных систем.