«Билайн» заплатит $60 млн по иракским долгам

Структуры Vimpelcom проиграли судебные разбирательства в Лондоне с «дочкой» кувейтского оператора Zain в Ираке. Теперь Vimpelcom придется компенсировать Zain налоговые претензии иракских властей на $60 млн.

Vimpelcom проиграл разбирательства в британском суде

Группа Vimpelcom (работает в России под брендом «Билайн») сообщила о проигрыше контролируемым ей египетским холдингом Global Telecom (GTH) судебных разбирательства с компанией Atheer Telecom Iraq – иракской «дочкой» кувейтского оператора Zain. Разбирательства происходили в Верховном суде Великобритании.

Холдинг GHT изначально назывался Orascom Telecom Holding (OTH). Он был подконтролен египетскому миллиардеру Нагибу Савирису (Naguib Sawiris). В 2011 г. Савирис продал Vimpelcom контроль над OTH и итальянским сотовым оператором Wind Telecommunicazioni.

Иракский след

Разбирательства с Zain относятся к периоду, когда оператор OTH еще принадлежал Савирису. OTH через свою «дочку» Iraqna начал работать на рынке сотовой связи Ирака в 2003 г. – сразу после американского вторжения в эту страну. В 2007 г. власти Ирака решили разыграть сотовые лицензии на аукционе. OTH не стал в нем участвовать, и продал свою сотовую сеть Atheer Telecom, «дочке» оператора Zain, которая также работала на сотовом рынке страны и выиграла необходимую лицензию на аукционе.

$60 млн вместо $280 млн

В 2012 г. Atheer Telecom получила налоговые претензии от властей Ирака. Компания посчитала, что в соответствии с заключенным в 2007 г. соглашением о купле-продаже Iraqna с OTH, египетский холдинг должен компенсировать эти издержки. Иск в британский суд был подан к OTH и к «дочке» холдинга – Orascom Telecom Iraq.

Vimpelcom придется компенсировать кувейтскому оператору Zain налоговые претензии иракских властей на $60 млн

Первоначально Atheer Telecom требовала выплаты компенсации в размере $280 млн, позже сумма исковых требований была сокращена до $60 млн. Именно эту сумму британский суд и присудил выплатить структурам Vimplecom. В сообщении Vimpelcom говорится, что GTH не согласен с таким вердиктом и будет подавать апелляцию.

Алжирская проблема

Приобретя OTH, Vimpelcom получил целый ряд международных проблем. Главная проблема была связана с основным активом холдинга – алжирским сотовым оператором Orascom telecom Algerie (бренд Djezzy).

После сделки с Vimpelcom власти Алжира хотели воспользоваться преимущественным правом на выкуп данного актива, кроме того, оператор получил налоговые претензии на общую сумму $800 млн.

После длительных разбирательств в 2014 г. стороны нашли компромиссное решение, по которому власти Алжира приобрели контрольный пакет акций оператора, но Vimpelcom продолжил консолидировать его финансовые показатели.