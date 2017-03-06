Директор Huawei: 4 ГБ для смартфона достаточно

Топ-менеджер компании Huawei заявил, что 4 ГБ оперативной памяти достаточно для любого смартфона, а дополнительный объем – это потакание разработчикам софта, которые не оптимизируют должным образом свои ОС и приложения. Тем не менее, под давлением конкурентов компания уже выпустила смартфон с 6 ГБ ОЗУ, и анонсировала еще два.

Huawei об ОЗУ для смартфона

Операционный директор компании Huawei Лао Ши (Lao Shi) считает, что 4 ГБ оперативной памяти вполне достаточно для любого смартфона, какие бы повседневные задачи ему не приходилось выполнять. Об этом Ши заявил на своей странице в китайской социальной сети Weibo.

В подтверждение своих слов он привел результаты внутреннего тестирования смартфонов Huawei, созданных на базе одного и того же процессора Kirin 960, но имеющих 4 ГБ и 6 ГБ ОЗУ. По его словам, через какое-то время после начала эксплуатации, аппараты с меньшей памятью показывают лучшие результаты работы. Кроме того, модели с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти являются более производительными, чем модели, где эти показатели равны 6 ГБ и 64 ГБ соответственно. По словам Ши, смартфоны с 6 ГБ и 8 ГБ памяти – это не плохие аппараты, просто прямо сейчас они индустрии не нужны.

Минусы большой оперативной памяти

Ши считает, что быстродействие смартфона должно обеспечиваться не за счет расширения ОЗУ, а за счет оптимизации кодов приложений и ОС. Например, iOS не нужно много памяти, чтобы оставаться производительной, отмечает он. Соревнование вендоров, которые пытаются дать своим флагманам все больше оперативной памяти, Ши в шутку сравнивает с гонкой вооружений времен Холодной войны.

Ши обеспокоен тем, что в итоге стоимость дополнительного объема ОЗУ, который расходуется на поддержку плохо оптимизированных приложений, оплачивается из карманов пользователей. По его словам, Huawei не считает технически целесообразным выпускать смартфоны с памятью больше 4 ГБ, но вынуждена делать это под давлением конкурентов – для тех пользователей, которые согласны переплачивать.

Компания Huawei выпускает смартфоны с 6 ГБ ОЗУ только под давлением конкурентов

Упомянутыми конкурентами являются Samsung, OnePlus и Xiaomi, которые выпускают устройства с 6 ГБ памяти. У самой Huawei такое ОЗУ имеет Huawei Mate 9 Pro, запущенный в продажу в январе 2017 г., а также пока что только анонсированные Huawei P10 Plus и Huawei Honor 8 Pro. При этом не все вендоры последовательно расширяют ОЗУ своих флагманов: грядущий LG G6 будет выпущен только в комплектации с 4 ГБ, для Samsung Galaxy S8 и S8 Plus тоже заявлено 4 ГБ. Это говорит о том, что многие производители согласны с Ши, считает ресурс Android Headlines.

Похожие заявления и их последствия

Похожее заявление прозвучало в январе 2015 г. из уст гендиректора Huawei Ричарда Ю (Richard Yu). Он утверждал, что разрешение 2560 х 1440 пикселей (стандарт QHD) – это слишком много для экрана с диагональю 6 дюймов. Ю высказал это мнение, характеризуя смартфон Mi Note Pro – новый на тот момент флагман конкурирующей компании Xiaomi, у которого были именно такие характеристики. Однако в настоящий момент Huawei выпускает аппараты, где разрешение QHD получают экраны даже с меньшей диагональю.

Комментируя высказывание Ши насчет ОЗУ смартфонов, СМИ массово вспомнили похожее заявление, якобы сделанное некогда Биллом Гейтсом (Bill Gates). «640 КБ должно быть достаточно для любого компьютера», – сказал Гейтс, имея в виду оперативную память ПК. Сегодня нормой для ПК является память в 6-8 ГБ, что в несколько тысяч раз больше предписанного им объема. Согласно преданию, именно с легкой руки основателя Microsoft на ПК довольно долго 640 КБ считалось основной памятью, а все, что больше, – дополнительной.