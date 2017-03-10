Глобальные финансы «Лаборатории Касперского» возглавила экс-финдиректор Tele2

Людмила Смирнова, уволившаяся менее месяца назад из Tele2, получила должность финансового директора в глобальной компании «Лаборатории Касперского».

Новый финдиректор «Лаборатории Касперского»

Как стало известно CNews, Людмила Смирнова, бывшая главный финансовый и административный директор сотового оператора Tele2 («Т2 РТК холдинг»), покинувшая компанию в феврале 2017 г., вышла на работу в глобальную структуру «Лаборатории Касперского» в должности финансового директора.

Об этом CNews рассказали два источника на рынке и подтвердили в «Лаборатории Касперского».

В новой должности Людмила Смирнова будет отвечать за финансовую и управленческую отчетность, за вопросы планирования и исполнения бюджета, за управление финансовыми потоками, а также за административные вопросы в рамках всемирного бизнеса «Касперского».

На новом месте работы Смирнова подчиняется Андрею Тихонову, исполнительному директору «Лаборатории Касперского».

Людмила Смирнова, новая финдиректор «Лаборатории Касперского»

Топ-менеджеры глобального бизнеса «Лаборатории Касперского» работают в том же московском офисе, что и руководители ее бизнеса в России (а также в Закавказье и Средней Азии). В том же офисном комплексе, принадлежащем «Лаборатории Касперского», снимает площади и оператор Tele2.

Сдвиг по горизонтали

До назначения Людмилы Смирновой должность финдиректора «Лаборатории» занимал Даниил Борщев, который теперь стал заместителем исполнительного директора по стратегическому развитию и экономике.

В рамках своей новой должности Даниил будет отвечать за развитие экономической стратегии компании в долгосрочной перспективе, а также за внутренний аудит экономических процессов.

Получение Даниилом Борщевым новой должности собеседники в компании называют «передвижением по горизонтали», а назначение Смирновой с получением части его бывших полномочий объясняют «разграничением задач».

Карьера Людмилы Смирновой последние несколько лет была связана с корпоративными финансами международных медийных и ИТ-компаний. Помимо должности финдиректора Tele2 она, в частности, работала в ACNielsen, Hewlett-Packard Russia и Independent Media.