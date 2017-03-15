На главную кадровичку Минкомсвязи завели уголовное дело из-за «астрономической» премии главы «Почты России»

Против главного кадровика Минкомсвязи Ирины Лаптевой возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. СКР считает, что Лаптева незаконно выписала вознаграждение главе «Почте России» Дмитрию Страшнову в размере 95 млн руб.

На чиновницу Минкомсвязи возбуждено уголовное дело

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой. Об этом представитель СКР Светлана Петренко сообщила агентству «Интерфакс».

Речь идет о скандальной истории с вознаграждением главы госпредприятия «Почта России» Дмитрия Страшнова, размер которого за 2014 г. составил 95,4 млн руб. Этот факт осенью 2016 г. обнаружила Генпрокуратура.

«Астрономическая» премия главы «Почта России»

Надзорное ведомство посчитало, что выплата Дмитрию Страшнову столь крупной суммы незаконна. Размер ежемесячной зарплаты Страшнова в 2014 г. составлял 230 тыс. руб. - 310 тыс. руб., в то время как средний размер зарплаты на предприятии за тот период составлял 20 тыс. руб. в месяц.

По установленным правительством правилам руководство федерального государственного предприятия не может получать вознаграждение в размере, более чем в восемь раз превышающем среднюю зарплату на предприятии. В отдельных случаях федеральный орган исполнительной власти, курирующий данное предприятие, может установить исключение для его руководства. Но Минкомсвязи, курирующее «Почта России», таких решений не принимало.

Главный кадровик Минкомсвязи Ирина Лаптева

Кроме того, Генпрокуратура установила, что «Почта России» получила чистую прибыль в размере 1,2 млрд руб. за 2014 г. за счет госсубдсидий, размер которых за соответствующий период составили 5,4 млрд руб.

По мнению Генпрокуратуры, премия Страшнова за 2014 г. должна была составлять лишь 3,2 млн руб. - то есть в 30 раз меньше, чем он получил.

После проведения проверки Генпрокуратура направила в СКР материалы для возбуждения уголовного дела в отношении Страшнова и двух неназванных тогда директоров департаментов Минкомсвязи. По результатам рассмотрения материалов из Генпрокуратуры СКР принял решение возбудить в отношении Лаптевой уголовное дело ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса («Превышение должностных полномочий»). По такому обвинению может быть назначено наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы.

Директор департамента Минкомсвязи действовал в пользу главы «Почта России»

Ирина Лаптева фактически является главным кадровиком Минкомсвязи. Как говорит Петренко, в 2014 г. руководство министерства поручило ей подготовить трудовой договор со Страшновым. «Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад», - сообщила представитель СКР.

Глава ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов

Расчеты СКР несколько отличаются от расчетов Генпрокуратуры. Петренко считает, что размер вознаграждения Страшнова за 2014 г. должен был составить 13,4 млн руб. Рассчитаный же Лаптевой размер вознаграждения в 95,4 млн руб. был «заведомо завышен». В том числе, утверждают в СКР, Страшнову за 2014-2015 г.г. необоснованно была начислена заработная плата в размере 46 млн руб., а в июне 2015 г. - вознаграждение за 2014 г. в размере 82 млн руб.

В СКР обещают дать процессуальную оценку действиям всех лиц, причастных к «причинению ущерба «Почта России». В Минкомсвязи и «Почте России» отказались от комментариев по данному вопросу,

Ранее Минкомсвязи и Дмитрий Страшнов отрицали обвинения Генпрокуратуры. В частности, в Минсвязи утверждали, что размер госсубсидий не могут учитываться при расчете чистой прибыли «Почты России».

Кроме того, министр связи Николай Никифоров подписал приказ, который разрешил руководству «Почты России» получать вознаграждение в размере, до 500 превышающем среднюю зарплату по предприятию.