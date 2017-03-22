Хроники импортозамещения: Autodesk на треть увеличил число пользователей в России и СНГ

Несмотря на кампанию по импортозамещению ПО, Autodesk за год нарастил число своих подписчиков в СНГ более, чем на треть, за счет перехода на распространение ПО по подписке и снижения цен.

Рост пользователей Autodesk в России

Рост числа подписчиков ПО Autodesk в странах СНГ в 2016 г. составил 35%. Об этом CNews рассказала руководитель российского офиса компании Анастасия Морозова. Данные о локальных пользователях российский офис Autodesk раскрыл впервые как минимум за последние четыре года.

Абсолютных значений пользовательской базы и продаж топ-менеджер не раскрыла, отметив, что российский показатель прироста подписчиков лучше мирового. На глобальном рынке рост числа подписчиков Autodesk в 2017 финансовом году (закончился 31 января 2017 г.) составил 21%. К концу 2017 финансового года по всему миру было продано 3,11 млн лицензий на ПО Autodesk.

Как говорит Анастасия Морозова, рост числа пользователей в СНГ произошел за счет предприятий среднего и малого бизнеса, за счет пользователей-частников, вероятно, выполняющих проектные работы на дому, а также за счет миграции части пользователей контрафактного ПО Autodesk на лицензионные продукты.

По словам Морозовой, в ходе кампании по импортозамещению в Autodesk «почувствовали давление со стороны российских разработчиков конструкторского ПО, однако рост числа новых пользователей значительно превысил эти потери».

Откуда взялся рост

Рост интереса к лицензионным продуктам она связывает с отходом Autodesk от продажи бессрочных лицензий и с переходом на подписную модель распространения ПО в феврале 2016 г., которая снизила порог начальных затрат для пользователей программных продуктов компании.

Autodesk заявляет, что, за последний год увеличил число пользователей в России и СНГ на 35%

В России переход на распространение ПО Autodesk по подписной модели совпал с несколькими промо-акциями по снижению цен на подписку сроком на год, два или три, а также с резким снижением (до 45%) российских цен на все программные продукты в сентябре 2016 г.

Демократизация AutoCAD

Переход Autodesk на модель распространения по подписке побудила Autodesk к демократизации канала продаж. По информации CNews, в ближайшие дни Autodesk объявит о начале продаж своего самого популярного продукта - пакета AutoCAD - через «открытый канал»: возможность его продавать получит любой партнер, в том числе и не имеющий статуса авторизованного реселлера.

Россия станет первой страной мира, где AutoCAD появится в «открытом канале». До сих пор такую возможность в России имели около 80 авторизованных партнеров, получающих продукт у трех дистрибьюторов (CSD, «Поинт» и Mont).

Упрощенная версия AutoCAD - AutoCAD LT продается в «открытом канале» с 2009 г.

Давление на бессрочные лицензии

Вместе с демократизацией канала продаж Autodesk начинает выдавливать своих старых пользователей - обладателей бессрочных лицензий - в подписную модель.

Совместное существование ПО с классическими бессрочными лицензиями с ежегодным обновлением программного продукта (Maintenance) и с годичными подписными лицензиями по подписке с возможностью обновлять ПО в любой момент по мере необходимости, привело Autodesk к необходимости одновременно поддерживать для каждого продукта как минимум две линии разработки.

Чтобы сократить издержки и побудить владельцев бессрочных лицензий перейти на подписную модель, Autodesk намерена в ближайший год начать пошаговое удорожание годового взноса на обновления (Maintenance plan) для пользователей бессрочных лицензий (правда, уточняют в Autodesk, для таких пользователей будет действовать значительная скидка на подписку).

7 мая 2017 г. для пользователей всего ПО Autodesk с бессрочными лицензиями обновления подорожают на 5% в валюте. Через год цена лицензий для них возрастет еще на 10%, а через два года - на 20%. В то же время при переходе на подписку для таких пользователей дается скидка в 60%, в 2018 г. она уменьшится на 5 % и еще на 5% в 2019 г.