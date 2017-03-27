Главе Mail.ru Group подарили акций на $47 млн

Подарок для Дмитрия Гришина

Председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин получил 2,2 млн акций компании, что составляет 1% от общего их числа. Как говорится в сообщении Mail.ru Group, акции переданы на принадлежащий ему офшор Denholma.

Акции были получены в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), которые котируются на Лондонской фондовой бирже. Рыночная стоимость данного пакета составляет в настоящее время $47 млн.

Как Mail.ru Group поощряет топ-менеджеров

Ценные бумаги были переданы бесплатно в рамках программы топ-менеджмента Restricted Stock Units (RSU). Начиная с 2010 г., когда Mail.ru Group провела IPO на Лондонской фондовой бирже, компания запустила опционную программу для сотрудников.

Председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин получил 2,2 млн акций компании

Топ-менеджменту представлялась возможность приобрести акции компании по заранее зафиксированной цене. Идея состояла в том, что в случае роста котировок акций Mail.ru Group топ-менеджемент мог бы заработать на реализации опционов.

Однако акции Mail.ru Group неуклонно снижались, и компании приходилось несколько раз пересматривать стоимость реализации опционов в сторону уменьшения. В 2015 г. компания перешла к другой модели поощрения топ-менеджмента — RSU, которая не зависит от котировок акций.

Сколько всего акций Mail.ru Group есть у Гришина

По данным Mail.ru Group, на конец 2015 г. Дмитрий Гришин владел 1,8% акций компании. Также в виде опционов и RSUу него была возможность получить еще аналогичный пакет акций. Теперь же доля Гришина в Mail.ru Group вырастет до 2,8%.

Напомним, Дмитрий Гришин возглавил Mail.ru Internet — компанию, ставшую впоследствии основой для Mail.ru Group, — в 2003 г. Затем основной акционер Mail.ru Internet — фонд DST — стал активно скупать доли в различных интернет-проектах («Одноклассники», «Вконтакте», Headhunter, Qiwiи др).

В 2010 г DST был переименован в Mail.ru Group, компанию возглавил Гришин. В 2012 г. из Mail.ru Group ушел основатель фонда DST Юрий Мильнер, и Гришин также занял пост председателя совета директоров компании. В конце 2016 г. Гришин оставил кресло гендиректора Mail.ru Group, сохранив за собой кресло председателя совета директоров компании.

Также Гришин создал собственный фонд Grishin Robotics, который инвестирует в проекты в области роботехники.