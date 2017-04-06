Власти придумали для Рунета новый штраф: Под угрозой сайты с формой обратной связи

Роскомнадзор оштрафовал компанию, на сайте которой была форма обратной связи, обвинив ее в отсутствии соглашения о конфиденциальности и выраженного согласия пользователей на сбор данных. По такому критерию под штрафные санкции можно подвести множество компаний, в том числе иностранных, на сайтах которых есть такая форма.

Форма обратной связи

Компаниям, на чьих сайтах есть формы обратной связи, придется добавить к ним соглашение о конфиденциальности, а также начать спрашивать пользователей, согласны ли они на обработку персональных данных. Если соглашения и соответствующей галочки о согласии не будет, компанию может оштрафовать Роскомнадзор. К такому заключению пришел на своей странице в соцсети Facebook директор по продукту компании Notamedia Алексей Бородкин.

В качестве примера он приводит «Тамбовскую городскую юридическую компанию», оштрафованную Роскомнадзором за наличие на сайте формы обратной связи. Подписчики Бородкина вспомнили в комментариях похожие случаи: в начале 2017 г. за наличие такой формы уплатили штрафы несколько компаний из Астрахани.

Если оштрафовать все поголовно сайты, которые используют форму обратной связи, под удар попадут не только российские, но и зарубежные компании. Как отмечает Бородкин, на сайте самого Роскомнадзора тоже есть такая форма, без галочки о согласии на обработку данных. То есть, ведомство должно оштрафовать само себя. Кроме того, если относиться к сведениям в таких формах, как к персональным данным, тогда их следует хранить как персональные данные, в соответствии с законодательством РФ.

Инцидент с ТГЮК

В пример Бородкин приводит инцидент с «Тамбовской городской юридической компанией», произошедший летом 2016 г. Местный филиал Роскомнадзора выписал компании штраф на сумму 1 тыс. руб. за то, что на ее сайте была форма обратной связи. Форма состояла из трех пунктов: имя, тема сообщения, текст сообщения. Графа «Имя» была помечена как необязательная для заполнения. Соглашения о конфиденциальности к форме не прилагалось, галочки о согласии пользователя не было.

В Рунете начали штрафовать сайты с формой обратной связи за нарушения в обработке персональных данных

ТГЮК посчитала штраф несправедливым и обратилась в суд, где попыталась доказать, что этих данных недостаточно для идентификации личности. Однако в октябре 2016 г. суд вынес решение не в пользу компании, и штраф остался в силе. Если данные такого характера были признаны персональными, то под это же определение можно подвести информацию, например, из поисковой строки «Яндекса», считает Бородкин.

Случаи в Астрахани

О том, что компании в Астрахани штрафуют за наличие на сайте формы обратной связи, местные СМИ сообщили в феврале 2017 г. Основание для штрафа было то же, что и в случае с ТГЮК – нарушение закона о персональных данных. Сумма штрафа составляла 5-10 тыс. руб.

Одна из наказанных компаний занимается строительством и продает на своем сайте квартиры. Форма обратной связи, по словам сотрудников, используется самая примитивная – она запрашивает имя и телефон, чтобы компания могла перезвонить потенциальному клиенту. Из этих двух пунктов к персональным данным относится имя, однако имя пользователь может ввести произвольное.

Астраханских юристов и журналистов насторожил тот факт, что названия всех оштрафованных компаний начинались на букву «а». Местные СМИ высказали предположение, что компании подвергались наказанию по алфавитному списку.