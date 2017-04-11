Топ-менеджер российского LeEco уволился из-за «местечковости», «отсутствия стратегии и внятного будущего»

Как стало известно CNews, ответственный за продвижение мобильных устройств в российском представительстве LeEco Антон Швейнов покинул свою должность. Он вернулся на прежнее место работы - в российское представительство другой китайской компании, Lenovo.

Из LeEco назад в Lenovo

В российское представительство китайской корпорации Lenovo вернулся Антон Швейнов, отвечавший за продвижение мобильных устройств. Об этом CNews рассказали в пресс-службе Lenovo.

Летом 2016 г. Швейнов покинул Lenovo и ушел компанию LeREE, выполняющую функции представительства в России и странах Восточной Европы другой китайской корпорации - LeEco. Там он также отвечал за продвижение мобильных устройств, и кроме того, курировал направление ТВ-приложений (SmartTV).

«Все это свелось к бессмысленности»

Антон Швейнов заявил CNews, что он гордится сделанным им в российском представительстве LeEco и гордится полученными результатами. «Но российское представительство просто не получило того статуса в глазах китайской головной компании, на которое изначально рассчитывало, а это свело к бессмысленности все действия, ибо вся деятельность стала носить сугубо локальный местечковый характер», - сожалеет Швейнов. Под «местечковостью» Швейцнов имеет в виду «отсутствие стратегии и внятного будущего».

Как и прежде, в Lenovo, Антон Швейнов будет курировать мобильные устройства. В пресс-службе LeEco на момент публикации этого материала не смогли ответить на запрос CNews по данному вопросу.

Антон Швейнов уволился из LeEco, заявив об «отсутствии стратегии и внятного будущего»

Антон Швейнов начинал свою карьеру в 2006 г. на позиции технического специалиста тайваньской копрорации E-Ten. Затем четыре года работал в другой тайваньской корпорации - Acer, после чего перешел на работу в Lenovo.

О LeEco и Lenovo

LeEco - многопрофильная корпорация. Занимается производством мобильных телефонво и других потребительских устройств, выпуском автомобителей, владеет онайлн-кинотеатром, киностудией и музыкальным сервисом.

Компании LeREE в прошлом году возглаивл Виктор Сюй. Ранее он руководил международной экспансией китайской интернет-площадки jd.com, в том числе отвечая за запуск площадки в России.

С конца 2016 г. поступают сообщения о финансовых трудностях LeEco, вызванных чрезмерно активной экспансией компании. Недавно стало известно, что китайская корпорация задерживает зарплату своим американским сотрудникам.

Lenovo занимается выпуском компьютеров и смартфонов. В 2005 г. корпорация приобрела бизнес американской IBM по производству персональных компьютеров. В 2014 г. у Google было приобретено подразделение по выпуску мобильных телефонов Motorola Mobility.