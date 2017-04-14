Samsung эвакуировала главный офис из-за бомбы

Samsung эвакуировала персонал штаб-квартиры в Сеочо, получив анонимное сообщение, что в одном из зданий заложена бомба. Полиция, обыскавшая офисы с собаками, бомбу не нашла. Расследование инцидента продолжается.

Эвакуация в Samsung

Samsung эвакуировала сотрудников своего главного офиса после того, как получила сообщение, что в здании находится бомба. Офисный комплекс компании расположен в южной части Сеула в Южной Корее, в районе Сеочо. Он состоит из трех зданий.

Сообщение было получено по телефону 14 апреля 2017 г. около 11:46 по местному времени. Звонивший не представился. Он сообщил, что в одном из трех небоскребов заложена бомба, уточнив, что это здание «А», где находится отдел страхования жизни. Samsung немедленно начала эвакуацию небоскреба, в котором работает около 3,3 тыс. человек.

После эвакуации доступ в здание «А» был перекрыт. На место событий прибыла полиция, которая обыскала офисы Samsung с собаками. Поиски длились до 14:00 по местному времени, все это время сотрудники ожидали на улице возле здания. Бомбу не нашли.

Эвакуированный офис в Сеочо – это практически уже бывший главный офис компании. Samsung Electronics недавно переехала из Сеочо в другой офис, который расположен в центре Сеула в районе Тэпенро. В прежней штаб-квартире в Сеочо остались преимущественно отделы, которые занимаются страхованием. Сообщение о бомбе поступило из Пусана, второго по величине города страны. Расследование инцидента продолжается.

Коррупционный скандал в компании

Ложная тревога в офисе – не единственная проблема, с которой Samsung столкнулась в последнее время. Неделю назад в Корее начались судебные слушания по делу Ли Джэена (Jay Y. Lee), главы Samsung Group и вице-президента самой корпорации Samsung Electronic. Ли Джэен обвиняется в выплате взяток на сумму $70 млн и даче заведомо ложных показаний. Его арест, произошедший в январе, шокировал персонал компании. Сейчас Samsung пересматривает в связи с этим структуру менеджмента в корпорации.

Штаб-квартира Samsung в районе Сеочо, Сеул, Южная Корея

В начале 2017 г. личностью Ли Джэена заинтересовалась корейская специальная прокуратура. Джэен является сыном главы концерна Samsung Ли Гонхи (Lee Kun-hee), в Южной Корее его называют «наследным принцем» Samsung. Именно Джэен фактически руководит концерном после того, как его отец перенес сердечный приступ и отошел от дел.

В январе 2017 г. Джэен был вызван на допрос, который длился в общей сложности 22 часа. Через несколько дней после этого суд выдал ордер на его арест. Джэен обвиняется в выплате взяток в адрес организаций, напрямую связанных с Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) – дочерью лидера секты «Церковь вечности», которая является близким другом президента страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye). Чхве Сун Силь выступает центральной фигурой в крупном коррупционном скандале, который уже привел к отставке президента страны.

Несмотря на неприятности, в последнем квартале Samsung удалось получить самую большую за последние четыре года прибыль. По итогам января-марта 2017 г., операционная прибыль компании составила $8,74 млрд, что на 48% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Это произошло благодаря успехам бизнеса по производству чипов и дисплеев.