Бизнес в Рунете за 2016 г. составил 1500 млрд рублей

Эксперты РАЭК подсчитали, что по итогам 2016 г. 19% российского ВВП формируют интернет-зависимые рынки. Инфраструктура и ПО Рунета оцениваются в 2000 млрд руб., маркетинг и реклама в 171 млрд руб., электронная коммерция в 1238 млрд руб.

Цифровая экономика Рунета набирает обороты

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) представила результаты исследования под названием «Экосистема цифровой экономики России».

Под «цифровой экосистемой экономики» в РАЭК подразумевают сегменты рынка, создающие добавленную стоимость с помощью цифровых (информационных технологий). Согласно предоставленному отчету, в настоящее время вклад цифровой экономики в экономику России составляет от 2,9% ВВП, а с учетом зависимых рынков достигает 19%. Ключевыми хабами цифровой экосистемы являются государство и общество, маркетинг и реклама, финансы и торговля, инфраструктура и связь, медиа и развлечения, а также кибербезопасность, стартапы, образование и кадры.

Сейчас в российской цифровой экономике задействовано 2,5 млн сотрудников. Инфраструктура и ПО цифрового сегмента в совокупности составляет 2000 млрд руб., маркетинг и реклама генерируют до 171 млрд руб., цифровой контент до 63 млрд руб., а электронная коммерция вышла по итогам 2016 г. на оборот в 1238 млрд руб. Совокупная выручка в рекламного сегмента, электронной коммерции и продаж контента составила около 1472 млрд руб.

Вклад цифровой экономики в экономику России

В настоящее время, по данным РАЭК, 86,7 млн россиян с разной периодичностью выходят в интернет. Согласно прогнозу аналитиков РАЭК, к 2020 г. пользователями интернета станут уже более трех четвертей всего населения страны.

Презентация доклада «Экосистема цифровой экономики России» на «РИФ+КИБ 2017»

Между тем, из 36 поступивших на рассмотрение законопроектов, имеющих отношение к регулированию интернета, в 2016 году было отклонено 5, при этом 3 из них имели отрицательную оценку, было принято 8, включая беспрецедентные по негативной оценке законы «Пакета Яровой».

Аудитория Рунета

Окончательно оформилась тенденция к регулированию отдельных сегментов и явлений в Сети, таких как онлайн-видео, интернет-магазины и инфраструктура. В настоящее время наблюдается резкое снижение числа отрицательных инициатив за I квартал 2017 г. Частично это объясняется уменьшением числа инициатив как таковых (17 против 37 за аналогичный период 2016 г.), в том числе за счет «PR-инициатив отдельных депутатов». Вместе с тем аналитики РАЭК отмечают постепенное налаживание взаимодействия отрасли с государством по законодательным инициативам, которое должно усилиться при реализации предложений по введению процедуры ОРВ и технической экспертизы для всех законодательных инициатив.

Законодательное регулирование необходимо ввиду трансграничного характера цифровой экономики, при этом особое внимание требуют вопросы кибербезопасности, стимулирования и поддержки импортозамещения, экспорта, информационных технологий, обеспечения равных условий ведения деятельности интернет-компаниями в РФ, развитие инфраструктуры доступа и хранения данных. Также, по мнению экспертов, необходима реформа налогообложения отрасли цифровых технологий, стимулирование безналичных платежей и всех видов массовых цифровых коммуникаций и сервисов.

Для отрасли также важно законотворчество на упреждение в отношении таких перспективных направлений как большие данные и искусственный интеллект, робототехника, автономные платформы, интернет вещей и блокчейн.

Темпы роста Рунета

Объем цифровой рекламы и маркетинга в 2016 г. достиг 136 млрд руб. Интернет-сегмент с годовым приростом в объеме 21% далеко обошел по темпам развития телевидение и другие традиционные маркетинговые площадки.

Цифровой сегмент ждет дальнейшее развитие с увеличение расходов на интернет-рекламу. В 2016 году бренды начали активно использовать нативную рекламу, мобильную рекламу и performance. Эти инструменты показали самый большой рост популярности. Прошедший год продемонстрировал стремительное развитие Programmatic-технологий, в том числе, в видео. Рекламодатели и издатели стали обращать больше внимания на аналитику и качество рекламного контента.

Финансы и торговля Рунета

Российский рынок цифровой торговли и финансов в 2016 г. совершил стремительный рывок, показав рекордный суммарный оборот в сумме 1238 млрд руб. До 36% россиян в прошедшем году делали покупки в интернет-магазинах, а розничный онлайн-экспорт суммарно по товарам и услугам за год достиг объема в $2 млрд. Россияне потратили в интернете на путешествия порядка 700 млрд руб., оставили в интернет-магазинах 706 млрд руб. (+18% по сравнению с 2015 г.), потратили на интернет-услуги 169 млрд руб. (+15%) и совершили онлайн платежей на 686 млрд руб. (+17%).

По мнению аналитиков РАЭК, тенденции в сфере цифровой коммерции и финансов ведут к тому, что поведение покупателей постепенно приходит к докризисному. Так, число заказов в интернете выросло на 20% до 190 млн, при этом на топ-100 интернет-магазинов приходится 68% продаж.

По итогам 2016 г. каждые 2 из 5 покупок совершены через мобильные устройства (включая билеты и еду), а по итогам 2017 г. число таких покупок прогнозируется на уровне заметно больше половины. Мобильных заказов много в категориях, которые считаются «неайтишными»: DIY, одежда и др.

Мобильная экономика Рунета

66% владельцев смартфонов используют приложения для платежей и покупок. Самая быстрорастущая категория — это доставка еды (при малых абсолютных объемах).

Инфраструктура и связь

Согласно данным Gartner, к 2020 г. в мире будет насчитываться почти 21 млрд устройств с поддержкой концепции интернета вещей. Общий потенциал рынка одних только приборов интеллектуального учета в России в сегменте частного коммунального электропотребления и водопотребления составляет более 206 млн интеллектуальных счетчиков или более 400 млрд руб.

Объем российского рынка M2M/IoT по итогам первого полугодия 2016 г. достиг 300 млрд руб., увеличившись с 225 млрд руб. в первом полугодии 2015 г. Рынок ЦОД растет на 10-15% в год.

Непрямой вклад мобильной экономики Рунета в ВВП

В 2016 г. выросло влияние мобильного сегмента цифровой экономики, которая составила по итогам года 3,7% ВВП России. По мнению экспертов РАЭК, несмотря на очевидную значимость, мобильная экономика очень редко подсчитывается отдельно.

Нынешние темпы роста мобильной экономики составят 10,7%. Согласно прогнозам, более 7,5% экономического роста в 2016-2021 придется на мобильную экономику – и это больше, чем у сельского хозяйства.

Наибольший вклад приходится на непрямую часть мобильной экономики — снижение издержек, увеличение эффективности и предоставление новых услуг компаниями благодаря мобильным устройствам и доступу.

Сейчас мобильная экономика создает более миллиона рабочих мест — к 2021 году будет создавать полтора миллиона и тем самым почти наполовину компенсирует потери от кризиса на рынке труда. Благодаря культуре «свободного/бесплатного интернета» в России сложилась практика очень низкой стоимости передачи данных — в том числе благодаря государственным инвестициям в инфраструктуру.

Средняя стоимость смартфона в России сейчас составляет $168, в среднем в мире — $241. Проникновение смартфонов в России достигло 50%.

В России высокий уровень технической компетенции специалистов — многие российские разработчики входят в топ10 по выручке в AppStore и Google Play по другим странам. По объему скачиваний приложений Россия находится на 5 месте в мире.

На конец 2016 г. в России сложилась уникальная ситуация: интернет-холдинги начинают обгонять по популярности телеканалы. Оборот в сфере онлайновых медиа и развлечений достиг 63 млрд руб.

Интернет обгоняет телевидение

Сейчас в России насчитывается около 72 млн геймеров, что составляет порядка 65% от всех интернет-пользователей. Количество «говорящих» в соцсетях авторов за ноябрь 2016 г. составило 35 млн, ими было сгенерировано 698 млн сообщений. 71,8% объема всего публичного контента приходится на социальные сети (504.940 публикаций).

Мобильная аудитория

Второе место занимают источники видео-контента (YouTube и Vimeo) — 12,7% от всего объема публичного контента, а Твиттер перешел на третью строчку, его доля составила 8,7%.

Сегодня электронный формат выбирают уже 25% всех россиян, регулярно читающих книги, однако платить за такой контент готов только 1 млн читателей из 10. В общей сложности за последние четыре года российский рынок электронных книг вырос в 10 раз.

По итогам 2016 г. 31% компаний в России сталкивались с DDoS-атаками. Первый, но не последний ботнет на основе интернета вещей — Mirai. Сотни тысяч маршрутизаторов, камер, серверов DVR и других подключенных устройств вплоть до кофеварок с Wi-Fi атаковали Dyn, одного из крупнейших провайдеров DNS-серверов в мире.

В последнее время учащаются атаки на финансовую инфраструктуру - крупные банки, Swift. В начале 2016 г. совокупный ущерб банкам в России превысил полмиллиарда рублей.

В 2016 г. произошло то, чего давно ожидали — подъем числа атак и их пропускной мощи. В 2011 году индустрия удивлялась DDoS-атакам полосой 100 Гбит/с, в 2013 не стала сюрпризом атака в 300 Гбит/с. Конец 2016 г. был встречен атакой на 1 Тбит/с пропускной способности.

Теперь для проактивной защиты и интеграции техник информационной безопасности в процесс создания продукта компаниям нужно держать наготове разработчиков и специалистов безопасности. По моению аналитиков РАЭК, системным администраторам, персоналу отделов разработки и другим разработчикам, ответственным за критические части приложения, необходимо знать практики безопасности и быть уверенными в безопасности программного кода.

Согласно прогнозу РАЭК, рынок кадров в ИТ до 2020 г. сохранит стабильные показатели спроса на персонал. Развитие ИТ-технологий, их применимость в нетипичных для них раньше направлениях, автоматизация процессов сохранят ИТ-специалистов как одних из востребованных на рынке труда.

Значительно увеличилось число вакансий удаленной работы и аутсорсинга разработки. Доля фрилансеров от общего числа сотрудников на российском рынке труда составляет порядка 2% (около 1,5 млн человек).

В ИТ-отрасли наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров. Список самых востребованных профессий в 2017 г. возглавят IT-специалисты, владеющие новейшими технологиями. Это мобильные разработчики, веб-разработчики, аналитики Big Data со знанием отраслей, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Потребность в работниках в этой отрасли увеличилась более чем на 70%. В целом по Российской Федерации потребность в ИТ-специалистах на период до 2020 г. составляет более 350 тыс. человек.

В области развития стартапов и инвестиций аналитики РАЭК отмечают тот факт, что объем инвестиций (без учета поздних раундов и покупок) уже сравнялся с 2014 г. Аналитики отмечают сильный рост показателей, связанных с покупкой стартапов, при этом также растет и рынок слияний и поглощений.

Стартапы и инвестиции

Активно развиваются корпоративные инновации и корпоративное инвестирование в различных формах: корпоративные акселераторы (IKEA, SAP, InspiRUSSIA и др.), корпоративные фонды (очень активны Sistema VC, Sistema Asia Fund и др.). Продолжается рост ангельских инвестиций, как и развитие ангельских, микроангельских групп, а также p2p и краудфандинговых платформ. Среди наиболее активных — Venture Club, StartTrack, Клуб инвесторов МШУ Сколково, Клуб инвесторов ФРИИ, SmartHub и др.