Reuters: «Лаборатория Касперского» передумала жаловаться в Еврокомиссию на нечестную конкуренцию Microsoft

«Лаборатория Касперского» пока что не будет подавать в Европейскую комиссию жалобу на компанию Microsoft, которую она обвиняет в подрыве честной конкуренции на рынке антивирусного ПО. «Лаборатория» недовольна сокращением срока адаптации сторонних антивирусов к Windows 10 до 6 дней, а также навязчивым поведением программы Windows Defender. В ноябре 2016 г. российская компания пожаловалась на Microsoft по этому поводу в ФАС России, где сейчас продолжается расследование.

«Лаборатория» отложила жалобу на Microsoft

«Лаборатория Касперского» временно приостановила подачу жалобы на Microsoft, связанную с подрывом честной конкуренции со стороны американской компании. В ноябре 2016 г. глава «Лаборатории» Евгений Касперский высказал намерение подать такую жалобу в Европейскую комиссию. Российская компания обвиняет Microsoft в том, что она пользуется своим доминирующим положением на рынке, чтобы ослабить позиции производителей стороннего антивирусного ПО.

О решении «Лаборатории» подождать с жалобой в Европейскую комиссию написало информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение самого Касперского. Касперский заявил, что собирается продолжить обсуждение с Microsoft тех изменений, которые, по его мнению, следует внести в политику компании. Через несколько месяцев «Лаборатория» определится окончательно, будет ли она подавать жалобу.

«Они слушают нас, и они уже внесли несколько изменений. Процесс продолжается. Конечно, если Microsoft согласится выполнить все наши пожелания, мы не станем подавать жалобу», – заявил Касперский Reuters на промышленной выставке-ярмарке Hannover Messe 2017, которая проходит сейчас в Ганновере, Германия. Касперский не пояснил, каких именно изменений «Лаборатория» ожидает от Microsoft.

Расследование ФАС

Помимо обещания пожаловаться в Европейскую комиссию, в ноябре 2016 г. «Лаборатория» подала жалобу на Microsoft в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России. Как сообщает Reuters со ссылкой на слова Касперского, расследование ФАС находится в процессе, и «Лаборатория» не знает, каковы будут его результаты.

Евгений Касперский продолжает переговоры с Microsoft об изменениях в ее политике конкуренции

Причиной возбуждения дела стало то, что Microsoft сократила срок адаптации сторонних антивирусов под новые рыночные версии Windows 10 с 2 месяцев до 6 дней. Этот срок критически важен для производителей антивирусного ПО, рассчитанного на работу с Windows 10, сообщает ФАС на своем сайте.

В ФАС считают, что таким образом Microsoft намерена обеспечить преимущество собственному антивирусу Windows Defender, который автоматически включается, если посторонний антивирус еще не адаптирован к новой версии ОС. При этом пользователь не получает уведомления об удалении стороннего антивируса и запуске Windows Defender. Действия Microsoft расцениваются как ущемление интересов других игроков рынка, а также потребителей, что является нарушением части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

Требования «Лаборатории»

Евгений Касперский, комментируя ситуацию в своем блоге, отметил, что Microsoft под видом улучшения платформы Windows уже несколько лет последовательно вытесняет с рынка продукты независимых разработчиков, заменяя их собственными решениями «не лучшего качества». По словам Касперского, пользователи жалуются на профильных форумах, что Windows 10 удаляет установленные ими сторонние приложения, заменяя их на продукты Microsoft.

Помимо сокращения срока адаптации до 6 дней, Microsoft изменила процедуру, с помощью которой сторонний антивирус сообщает пользователю, что срок его лицензии истек. Предупреждения приходят в виде системного уведомления, которое легко пропустить. Если лицензия не продлевается в течение 3 дней, Windows 10 удаляет этот антивирус и запускает вместо него Windows Defender, пишет Касперский.

Кроме того, если в Windows 10 установлены два антивируса сторонних производителей, и один из них просрочен, то система удаляет оба, чтобы включить Windows Defender, сообщает Касперский. Глава «Лаборатории» также отмечает навязчивое поведение Windows Defender, который постоянно привлекает внимание пользователя провокационными сообщениями, даже если за безопасностью системы следит сторонний антивирус.

Обращаясь в ФАС, «Лаборатория» потребовала обязать Microsoft в разумные сроки предоставлять новые версии Windows для адаптации независимых продуктов. Кроме того, Windows должна сообщать пользователю о несовместимости его версии антивируса перед обновлением системы и рекомендовать установить совместимую версию после обновления. Windows также должна открыто запрашивать согласия пользователя на запуск Windows Defender, а не в виде вопроса «Защитить вашу систему?»

Дополнение

После публикации этого материала «Лаборатория Касперского» официально впервые прокомментировала статью агентства Reuters.

«Слова Евгения Касперского в интервью Reuters были неверно истолкованы. Евгений лишь выразил надежду, что Microsoft продолжит вносить соответствующие изменения и в дальнейшем. Вместе с тем намерения «Лаборатории Касперского» подать жалобу в Европейскую комиссию остаются в силе. Рассмотрение дела в ФАС России также продолжается», - заявили официальные представители компании.