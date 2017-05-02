В Сети появились первые изображения «убийцы Chromebook» Microsoft. Фото

Совсем скоро Microsoft на своем глобальном мероприятии в Нью-Йорке объявит ряд новых программных и аппаратных решений, включающий, по предварительным данным, «облачную» ОС Windows 10 S и бюджетную линейку ноутбуков под ее управлением.

Насколько недорогим может стать Microsoft Surface?

За сутки до глобального мероприятия Microsoft в Нью-Йорке, в рамках которого ожидается анонс новой «облачной» операционной системы Windows и ряда программных и аппаратных решений компании, в Сети появились фотографии тонких 13,5-дюймовых ноутбуков Microsoft под управлением Windows 10 S.

Судя по внешнему виду и опубликованным описаниям новинок, речь о недорогих ноутбуках класса low-end – прямых конкурентах «облачных» портативных решений Google Chromebook, о которых CNews сообщал две недели назад со ссылкой на опубликованные в Сети выдержки из внутреннего документа Microsoft.

Новые недорогие ноутбуки Microsoft предположительно будут представлены под знакомым брендом Surface. Однако достоверной информации по финальному названию новинок еще не было, и с большой долей вероятности эта информация станет одним из сюрпризов предстоящей презентации Microsoft.

«Убийца Chromebook»: особые приметы

На снимках новых бюджетных ноутбуков Microsoft, впервые появившихся в Twitter-аккаунте @h0x0d, представлены модели с 13,5-дюймовым экраном PixelSense с разрешением 3,4 млн пикселей (приблизительно WQHD, 2560 x 1440 пикселей с соотношением сторон 16:9).

Предполагаемый внешний вид low-end ноутбуков Microsoft

Ноутбуки выполнены в четырех цветовых вариантах оформления корпуса: платиновый (Platinum), темно-красный (Burgundy, #900020), «синий кобальт» (Cobalt Blue) и «золотой графит» (Graphite Gold).

Предполагаемый внешний вид low-end ноутбуков Microsoft

Судя по снимкам, все модели оснащены фирменной клавиатурой с использованием двухцветного (серый меланж) инновационного материала Alcantara из Италии, применяемого в изделиях класса «люкс». Именно такие клавиатуры имеют место в серии Surface Pro 4.



Предполагаемый внешний вид low-end ноутбуков Microsoft

Ожидается, что вместо привычной ОС Windows 10, новые low-end ноутбуки Microsoft будут работать под управлением Windows 10 S, ранее известной как Windows 10 Cloud, анонс которой также ожидается в рамках мероприятия Microsoft.

Предполагаемый внешний вид low-end ноутбуков Microsoft

По поводу символа «S» в Сети распространяются разнообразные слухи и догадки, наиболее прагматичным и достоверным из которых выглядит объяснение символа как сокращения от «School».

Предполагаемый внешний вид low-end ноутбуков Microsoft

Многие аналитики считают, что Microsoft нацеливается со своими недорогими ноутбуками на огромный глобальный рынок гаджетов для школьников и студентов – именно здесь Google продвигает свои недорогие решения класса Chromebook. По другой версии, Microsoft попросту планирует крепко обосноваться в секторе недорогих ноутбуков и параллельно закрепить позиции облачной ОС Windows 10 Cloud.

Предполагаемый внешний вид low-end ноутбуков Microsoft

Изображения новых ноутбуков Microsoft демонстрируют достаточно скупой набор проводных интерфейсов, предположительно включающий USB, DisplayPort, аудиоразъем под наушники и с другой стороны – порт для подключения док-станции Surface Dock.

Предполагаемый внешний вид low-end ноутбуков Microsoft

Список дополнительных подробностей о новых недорогих ноутбуках Surface также включает информацию о весе – всего 2,76 фунта (1,25 кг), а также о толщине устройства: 14,47 мм в самой широкой тыльной части и 9,9 мм во фронтальной.

Аппаратная подноготная

Во внутреннем документе Microsoft, появившемся ранее в распоряжении Windows Central, описаны минимальные аппаратные спецификации устройства для работы под управлением Windows 10 Cloud. Список обязательных требований включает не менее 4 ГБ оперативной памяти, процессор с производительностью не менее современного 4-ядерного Intel Celeron или лучше встроенный скоростной накопитель емкостью 32 ГБ или 64 ГБ из разряда твердотельных накопителей (SSD) или флеш-памяти с интерфейсом eMMC.

Предполагаемые характеристики low-end ноутбуков Microsoft

Microsoft также отмечает в требованиях «полный рабочий день» автономности с батареей емкостью более 40 Вт*ч. Особый упор на полноценный рабочий день без подзарядки является отражением новой инициативы компании Power Throttling («регулирование мощности»), которая в настоящее время проходит активные испытания в программе Windows Insider Program по новой версии Windows 10 с рабочим названием Redstone 3, анонс которой ожидается осенью 2017 г.

Предполагаемый внешний вид low-end ноутбуков Microsoft

Почти все эти характеристики копируют спецификации среднестатистической модели Google Chromebook. Поддержка стилуса или сенсорного экрана фигурирует для этого класса ноутбуков лишь как «опциональная» функция. Как показывает практика, отсутствие обоих функций значительно отражается на финальной цене ноутбука.