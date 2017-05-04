Первый коммерческий суперкомпьютер на «Эльбрусах» появится до конца 2017 года

Отечественная компания РСК намерена завершить разработку макета суперкомьютерной платформы, на которой можно будет продемонстрировать заказчикам решение реальных задач, до конца 2017 г.

Суперкомпьютер на «Эльбрусах»

Российская компания РСК рассчитывает предложить заказчикам суперкомпьютерное решение с использованием отечественных процессоров «Эльбрус» до конца 2017 г. Об этом в разговоре с CNewsсообщил генеральный директор компании Александр Московский. «Думаю, к концу года у нас уже будет окончательно готова платформа — с тестированием, с примерами использования, и ее уже можно будет предлагать заказчикам», — заявил он.

Напомним, данная платформа разрабатывается в рамках стартовавшей в 2015 г. четырехлетней программы союзного государства России и Белоруссии «СКИФ-недра», которая направлена на проектирование технологий для обработки данных при поисках, разведке и разработке месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых.

РСК в программе отвечает за разработку нескольких типов суперкомпьютерных вычислительных узлов. Большая их часть базируется на процессорах стандартной архитектуры x86 IntelXeon, но в одном узле наряду с ними также задействованы «Эльбрусы».

РСК выпустит суперкомпьютерную платформу на отечественных процессорах в 2017 году

Базовая конфигурация платформы с жидкостным прямым охлаждением на отечественных процессорах включит 16 узлов с двумя IntelXeonE5-2697Av4 в каждом, один узел на четырех «Эльбрус 4С», один узел управления с двумя XeonE5-2640 v4, один узел для решения задач визуализации на NvidiaGrid (архитектура CUDA), а также СХД (RAID, 96 ТБ) и интерконнект InfinibandFDR 56 Gbps.

«Те научно-исследовательские работы, которые уже были проведены, показали, что есть задачи, которые с большей эффективностью могут решаться именно на узлах с “Эльбрусами”», — заверяет замгендиректора по системной интеграции НПО «Союзнефтегазсервис» (ответственный исполнитель работ по «СКИФ-недрам» с российской стороны) Владимир Турчанинов.

Готовый макет решения РСК будет представлен в Научном парке МГУ, и на нем станет демонстрироваться решение задач с реальных нефтегазовых месторождений.

Вопрос производительности

Как сообщают в «Союзнефтегазсервисе», один упомянутый модуль на четырех «Эльбрус 4С» станет обладать производительностью в 0,6 Тфлопс. Компания РСК известна тем, что в процессе продвижения своих решений предпочитает оперировать понятием «вычислительной плотности» (производительности в единице физического объема). На вопрос CNews относительно того, какие показатели в данном срезе демонстрируют «Эльбрусы», Александр Московский ответил несколько уклончиво.

«В советское время было принято считать, что в технологиях мы все время отстаем на пять лет. Здесь отставание примерно такое же, — рассуждает он. — Однако оно сокращается. В этом году должен выйти “Эльбрус 8С”. Плата на нем будет выдавать 1 Тфлопс. Это будет соответствовать предыдущему поколению “зеонов”».

Потенциальные заказчики

Рассуждая о потенциальных заказчиках нового решения, Московский был склонен видеть среди них не столько организации, которые занимаются вычислениями, сколько те, что озабочены вопросами безопасности. «“Эльбрус” очень сильно отличается от всего остального, и скорее всего те [хакерские] приемы, которые работают где-то еще, там работать не будут», — уверен он. Кроме того, по его мнению, на отечественных процессорах эффективно можно организовывать решения по предотвращению взломов.

В НПО «Союзнефтегазсервис» к этому добавляют, что интерес к платформе на «Эльбрусах» неизбежно проявят те структуры, которых покупать российские аппаратные и программные решенияобяжут власти. «Мы у себя в рамках нашей программы разрабатываем систему защиты, которая базируется на “ГОСТированных” российских программных продуктах, имеющих спецификацию ФСБ, которым будет рад любой первый отдел любого крупного предприятия», — заявил представитель «Союзнефтегазсервиса».