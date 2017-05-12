Цифровая экономика России: Чиновникам дадут интернет 1 Гбит/с, учителям и врачам - 100 Мбит/с

Проект программы «Цифровой экономики России», созданный Минкомсвязи, предполагает серьезное развитие информационной инфраструктуры: строительство сетей 5G, допуске ЦОД на оптовый рынок электроэнергии, снятии ограничений на пространственные данные и повышении качества навигационных сетей. К 2025 г. практически все население, школы и больницы будут обеспечены интернетом на скорости 100 Мбит/с, чиновников - 1 Гбит/с.

Информационная инфраструктура в программе Цифровой экономики

CNews продолжает публикации о проекте программы «Цифровой экономики РФ», разработанном Минкомсвязи по поручению Президента России Владимира Путина.

Программа описывает развитие ИКТ-отрасли в период до 2025 г. Один из разделов программы посвящен развитию информационной инфраструктуры и включает в себя сети связи, центры обработки данных (ЦОД), систему пространственных данных.

1 Гбит/с - органам госвласти, 100 Мбит/с - больницам и школам

Магистральные волоконно-оптические каналы (ВОЛС) к 2025 г. будут проложены во все населенные пункты с числом жителей от 250 человек. В 2014 г. государство заключило с «Ростелекомом» контракт на ликвидацию «цифрового неравенства», который предполагает прокладку ВОЛС во все населенные пункты с числом жителей от 250 до 500 к 2019 г. Правда, это срок может быть сдвинут.

В 2025 г. 97% российских домохозяйств будут подключены к широкополосному доступу в интернет со скоростью 100 Мбит/с. Ежемесячные расходы на доступ в интернет будут составлять 0,05% от среднедушевого дохода. К этому же сроку у всех органов государственной власти и местного самоуправления будет доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/с, а у образовательных и медицинских учреждений и иных социальных объектов - со скоростью 100 Мбит/с.

К 2020 г. все магистральные автомобильные дорогие будут обеспечены покрытием сотовой связи с возможностью беспроводной передачи данных, общая протяженность таких трасс составит 65 тыс. км.

Программа «Цифровой экономики России» предполагает серьезное развитие информационной инфраструктуры

и обеспечения всего населения, школ и больниц интернетом на скорости 100 Мбит/с,

а органов власти - 1 Гбит/с

В 2012 г. Владимир Путин, будучи премьер-министром, уже давал поручение к 2015 г. обеспечить сотовой связью все федеральные трассы, но этот проект не был до конца реализован.

Лоббирование интересов отечественных производителей и централизация госрасходов

В 2018 г. госзакупки услуг по передачи данных осуществляются централизованно в рамках Единой сети передачи данных. Проект данной сети был разработан Минкомсвязью еще в 2013г, предполагалось, что ее операторам станет «Ростелеком». Впоследствии органам госвласти было разрешено без конкурса выбирать «Ростелеком» в качестве поставщика услуг передачи данных.

Говорится в документе и об отечественных производителях. Законодательно будут установлены преимущества для приобретения телекоммуникационного оборудования российского производства при госзакупках. Планируется создание Консорциума по развитию сетей связи, в который войдут операторы, производители оборудования, научные и исследовательские коллективы. При поддержке Фонда развития ИТ к 2025 г. будут созданы отечественная мобильная операционная система, система управления базами данных, корпоративная операционная система, средства управления «облачной» инфраструктуры и виртуализации.

Документ предполагает создание единой централизованной государственной «облачной» платформы - системы ЦОД, в которых все органы государственной власти и местного самоуправления будут хранить и обрабатывать свои данные. ЦОДы данной системы будут находится в каждом федеральном округе. В 2015 г. соответствующий проект был одобрен правительством, оператором соответствующей системы станет, скорее всего, «Ростелеком». Миграция данных в эту систему должна забыть завершена к 2020 г.

Помочь ЦОД с электроэнергией

В 2018 г. будет разработана генеральная схема размещения ЦОДов и создан Консорциум ЦОД с целью их координации и развития и организации ситуационного центра для мониторинга и оперативного устранения сбоев. Также будет создан упрощенный порядок доступа операторов ЦОД к энергетической инфраструктуре, а для операторов крупных ЦОД будет обеспечен доступ на оптовый рынок электроэнергии.

Кроме того, будут выработаны требования по классификации ЦОД по устойчивости и безопасности и создана система сертификации. К 2025 г. в российских дата-центрах будет находится 80 тыс. стойко-мест, а доля России на мировом рынке ЦОД составит 10%. Соотношение расходов на развитие государственных информационных систем к их эксплуатации составит 70/30.

5G в города миллионники, спутник - в глубинку

В 2018 г. в странах Евразийского экономического содружества (ЕАЭС) будет согласован план выделения частот для технологии пятого поколения сотовой связи - 5G. В 2020 г. сети 5G будут развернуты во всех городах-миллионниках.

Система взимания платы за использование радиочастот будет скорректированы в сторону уменьшения размера платы для операторов, оперативно внедряющих современные технологии. Также будут утверждены правила, регламентирующие совместное использование операторами связи активного и пассивного оборудования, а также общие требования к проектированию, созданию, управлению и эксплуатации сетей.

В области спутниковой связи для полного покрытия территория страны будут созданы условия для привлечения частных инвестиций в развитие орбитальной группировки, урегулирован порядок выделения орбитально-частотного ресурса и обеспечено интегрированное использование спутниковых систем с разными орбитами. Субсидирование аналогового телевещания будет прекращено к 2018 г. - это должно будет способствовать переходу телевещателей на цифровое вещание, как это и предполагалось программой развития теле-радиовещания.

Будут законодательно установлены требования об обеспечении доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов при их строительстве и капитальном ремонте, а также упрощенный порядок строительства и размещения объектов инфраструктуры сетей связи и электрических сетей. Ранее Минкомсвязи уже разработало проект норм о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома, однако этот документ пока не прошел согласований.

Повысить точность навигации и внедрить геосенсоры

В 2018 г. будут законодательно определены основные принципы получения, хранения и распространения пространственных данных, полученных в результате дистанционного зонирования Земли (съемки из космоса, съемки с воздушных, в том числе беспилотных летательных аппаратов, лазерного сканирования и т.п.). Будут созданы механизмы стимулирования объемов создания и расширения сфер использования пространственных данных и разработаны механизмы оценки и подтверждения их достоверности.

К 2020 г. будет создана единая геодезическая инфраструктура, необходимая для задания, уточнения и распространения государственных и местных систем координат, в том числе с использованием методов космической геодезии. Будет разработан механизм сбора информации о местоположении объектов, процессов и явлений на основе данных пользователей социальных сетей, мобильной связи, навигационных устройств. К 2025 г. на 90% территории страны будет обеспечена передача пространственных данных о движущихся объектах.

К 2022 г. будут созданы методы и программные средства автоматизированной обработки, расопзнавания и дешифровки пространственных данных, получаемых посредством дистанционного зондирования Земли, а также методы автоматического сравнения пространственных объектов и автоматизированной генерализации изображения таких объектов на топографических картах различного масштаба. Кроме того, будет определен правовой механизм функционирования сервисов, обрабатывающих пространственные данные, на основе облачных технологий IaaS, PaaS, SaaS и DaaS.

Планируется создание федеральной сети дифференциальных геодезических станций, обеспечивающих повышение точности определения координат, а также центр интеграции и обработки получаемой информации. К 2021 г. в России будет 1,8 тыс. таких станций. К 2025 г. будет обеспечено применение, включая интеграцию в различные устройства и объекты геосенсоров (геопространственных маяков), определяющих координаты и высоты с использованием глобальных навигационных систем и передающих в автоматизированном режиме информацию о своем местоположении (с использованием Wi-Fi, фиксированных, мобильных и спутниковых сетей).

Снять ограничения на пространственные данные

В 2018 г. будут сняты излишние ограничения на использование некоторых видов пространственных данных, ранее отнесенных к государственной тайне, например, крупномасштабных ортофотопланов (фотопланов местности, созданных путем аэрофотосъемки) и т.п. Будут созданы федеральный, региональный и ведомственные фонды пространственных данных. Также будет обеспечена возможность представления в автоматизированном режиме с использованием координат установленного перечня сведений, находящихся в распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления, не отнесенных к государственной тайне.

В 2020 г. будет создана единая государственная среда передачи навигационной и логистической информации в интересах органов государственной власти. К 2025 г. ей будет охвачено 90% экономически освоенной территории России. В 2021 г. появится Единая электронная картографическая основа (ЕСКО) и государственные информационные системы, обеспечивающие ее функционирование.