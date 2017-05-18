Эксперт предрек захват Уолл-стрит искусственным интеллектом

Экс-глава китайских подразделений Microsoft и Google уверен, что первой отраслью экономики, поглощенной искусственным интеллектом, станет банковский сектор. При этом крупные финансовые институты начнут проигрывать мелкими стартапам более оперативно внедряющим технологии.

Банковское проклятие

Венчурный капиталист, бывший глава китайских подразделений Microsoft и Google Кай Фу Ли (Kai-Fu Lee) уверен, что первым сегментом, полностью поглощенным искусственным интеллектом, станет Уолл-стрит. В интервью Quarzон заявил, что именно банковский сектор находится под угрозой «порабощения». В зоне риска замены искусственным интеллектом находятся финансовые менеджеры и аналитики — все должности, предусматривающие оценку возврата кредитов.

«На банках лежит проклятие груза, который они несут. У них неправильная ДНК», — сказал эксперт, очевидно, имея в виду сложности банковской адаптации к новым технологиям. В качестве примера он привел собственную венчурную компанию Sinovation Ventures, которая сейчас вкладывается в проект Smart Finance Group. Он разрабатывает программу по определению на основе алгоритмов платежеспособности заемщика.

По расчетам Кай Фу Ли, в текущем году эта программа позволит выдать кредиты на $30 млн, что было бы невыполнимо, если бы этим занимались люди. Что касается крупных банков, по словам инвестора, они начнут проигрывать небольшим финансовым стартапам, более оперативно внедряющим новые технологические решения. «Я больше не торгуюсь с людьми», — заявил Кай Фу Ли.

Эксперты считают, что искусственный интеллект может оставить без работы финансистов

По данным Quarz инвестор самостоятельно испытал действие алгоритмов на собственных финансах. Прибыль превысила в 8 раз доходы от работы с личными банковскими советниками.

Финансисты готовы тратить

Между тем, журналисты не полностью разделяют оптимизм Кай Фу Ли в отношении перестановки сил на рынке банковских услуг. Если стартапы и могут быстро внедрять системы искусственного интеллекта, крупные финансовые институты работают в гораздо большем масштабе и могут предложить компьютерным специалистам более интересные условия.

К примеру, по данным Bloomberg, крупнейший по размеру активов американский банк JPMorgan в текущем году потратит 9% своих доходов на развитие технологий, в том числе на создание и развитие финансовой системы искусственного интеллекта. «Мы готовы инвестировать, чтобы опережать конкурентов, даже если в итоге потратим деньги на продукты или услуги, которые нам не нужны», — призналась финансовый директор JPMorgan Марианн Лэйк (Marianne Lake).

Результатом вложений стала внедренная в банке программа COIN (Contract Intelligence), занимающаяся анализом договоров коммерческих займов и заменяющая собой 360 тыс. работочасов юристов и кредитных специалистов. «Программное обеспечение рассматривает документы за секунды, делает меньше ошибок и никогда не просит отпуска», — добавляет Bloomberg.