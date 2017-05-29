Отозвана лицензия у банка, принадлежащего «советнику Путина по интернету»

Центробанк отозвал лицензию «Айви банка», доля в котором принадлежит советнику президента по программам развития интернета Герману Клименко. В официальном заявлении Центробанк называет «Айви банк» кэптивным — то есть «карманным» банком собственников и связанных с ними лиц. Ранее Клименко принадлежало более 16% акций банка.

Отзыв лицензии

Центральный банк России отозвал лицензию на банковские операции у московской кредитной организации «Айви банк». Лицензия за номером 2055 приостановлена начиная с 29 мая 2017 г., о чем сообщила пресс-служба Центробанка на его сайте. Кроме того, в «Айви банк» назначена временная администрация. Банк примечателен тем, что частью его акций владеет советник президента по программам развития интернета и глава компании Liveinternet Герман Клименко.

По мнению Центробанка, «Айви банк» является кэптивным, иначе говоря «карманным» банком, то есть обслуживает интересы одной определённой структуры. Значительную часть деятельности банка составляло высокорискованное кредитование клиентов, которые имели прямое или косвенное отношение к его конечным бенефициарам. В связи с этим сейчас «Айви банку» необходимы меры, направленные на избежание банкротства, поскольку интересы кредиторов и вкладчиков находятся под угрозой, считает Центробанк.

Регулятор напоминает, что в отношении «Айви банка» уже несколько раз применялись различные санкции — например, ему было запрещено привлекать вклады от населения. Центробанк отмечает, что руководство и владельцы банка пытаются стабилизировать ситуацию, но принятых ими мер недостаточно. Формально банк потерял лицензию из-за неисполнения некоторых федеральных законов и постановлений самого Центробанка.

Собственники «Айви банка»

По данным портала banki.ru, Клименко напрямую управляет 3,82% акций «Айви банка» и контролирует ещё 6,19% совместно с партнерами через ООО «3ДНьюс». В прошлом Клименко был главным бенефициаром банка. Акции «Айви банка» были выкуплены им в 1998 г., когда организация ещё называлась «Квота-банк». С 2000 г. по 2008 г. Клименко работал там управляющим.

Центробанк отозвал лицензию кэптивного московского «Айви банка»

Среди других собственников банка фигурирует председатель совета директоров Александр Плющенко, который владеет 19,99% акций. По 10% принадлежит Геннадию Лабутину и Олегу Вольнову, которые входили в свое время в состав совета директоров Банка Проектного Финансирования. Ещё 10% акций контролирует директор ООО «Транс-Меридиан» Дмитрий Тарабасов. Доля в 9,9% принадлежит АО «Прогресс», бенефициарами которого выступают Лариса Сизова, Роман Троценко и Юлия Никишова. 9,83% акций находятся в собственности у председателя правления банка Софьи Шальневой. По 6,74% принадлежит ООО «Система Управления» и ООО «Строймонтаж-Монолит». Наталья Матвеева контролирует 3,81% акций, Людмила Комаровская — 3%.

Что такое «Айви банк»

«Айви банк» — это кредитная организация, созданная в Москве в 1992 г. и изначально носившая название «Квота-банк». В 2000 г. банк полностью поменял владельцев, после чего Герман Клименко стал обладателем более чем 16% акций. Порядка 19% акций получила Евгения Клименко через ЗАО «РК-Аудит».

В 2014 г. учреждение было переименовано в «Айви банк», в 2015 г. превратилось в акционерное общество. Главный офис банка находится в Москве, в 2014 г. закрылись два дополнительных офиса, ещё один был ликвидирован в 2015 г. По состоянию на начало 2016 г. штат организации насчитывал 105 работников.