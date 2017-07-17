«Отец Android» делает модульный смартфон из керамики: Сроки продаж сорваны, топ-менеджеры бегут из компании

Прошел почти месяц после обещанного Энди Рубином начала продаж его модульного смартфона Essential Phone PH-1, но смартфон никто из заказчиков пока не получил, а в компании начались увольнения топ-менеджеров.

Смартфона нет, топ-менеджеры уходят

Компания Essential почти на месяц сорвала сроки поставок первых предоплаченных партий своего первого модульного смартфона Essential Phone PH-1. Сроки начала поставок были ранее поставлены самим Энди Рубином (Andy Rubin), изобретателем операционной системы Android, который владеет и руководит Essential.

Однако на этом проблемы компании не закончились. Согласно информации китайского портала ITHome, в компании начались проблемы с топ-менеджментом, двое из которых уже ушли в отставку.

Так, о своей отставке объявил Брайан Уоллес (Brian Wallace), занимавший в Essential пост вице-президента компании по маркетингу. Сейчас он занимает должность директора по маркетингу в стартапе i.am +, созданном известным музыкантом will.i.am.

Еще до увольнения Уоллеса – в июне, о своем уходе из Essential заявил Энди Фуше (Andy Fouché), занимавший в компании пост руководителя отдела по связям с общественностью – по крайней мере, так гласит запись в его аккаунте LinkedIn.

Брайан Уоллес, согласно официальной версии, уволен (по собственному желанию) именно за срыв сроков поставок смартфона Essential Phone.

Первый смартфон Essential, Phone PH-1

Потери топ-менеджеров сразу на двух ключевых для любой компании позициях – по по маркетингу и PR, особенно до выпуска первого массового продукта, означает определенные сложности в Essential. Причина ухода руководителей компании неизвестна, но различные источники говорят, по данным IT Home, что Энди Рубин является достаточно сложным человеком, с которым трудно работать.

Причины не разглашаются

Впервые модульный смартфон Essential Phone из керамики и титана был официально анонсирован в последних числах мая. Согласно обещаниям самого Энди Рубина, аппарат должен был поступить первым заказчикам до конца июня.

До сих пор ни один смартфон Essential Phone PH-1 не отгружен, точная дата начала поставок остается неизвестной. Комментарии по этому поводу отказываются давать представители руководства Essential, равно как и представители сотового оператора Sprint, договорившегося ранее с Essential о контрактных условиях продаж PH-1.

Смартфон Essential PH-1 альтернативной расцветки

Сейчас компания получает сотни клиентских запросов, оплативших Essential Phone по предварительному заказу, но до сих пор так и не получивших смартфон.

По мнению аналитиков Business Insider, коммерциализация Essential Phone определенно будет доведена до ума, однако массовые поставки смартфона вряд ли начнутся ранее IV кв. 2017 г.

О смартфоне Essential PH-1

Список ключевых характеристик Essential PH-1 включает практически безрамочный дисплей, огибающий фронтальную селфи-камеру, слегка изогнутый по краям прочный керамический корпус, а также частично модульный дизайн с возможностью использования дополнительных аксессуаров, подключаемых, по аналогии со смартфонами Moto, через специальный внешний разъем с магнитными защелками на тыльной стороне.

Дизайн дисплея Essential Phone

О корпусе аппарата, выполненном на базе шасси из титанового сплава и тыльной части из керамики, на сайте написано, что он в состоянии пережить проверку падением «без вреда, в отличие от алюминиевых конкурирующих устройств».

Тест на падение: сравнение Essential Phone PH-1 с конкурентами

Смартфон Essential PH-1 работает под управлением мощного 8-ядерного 64-битного процессора Qualcomm Snapdragon 835 (ядра Kryo 280: четыре с тактовой частотой 2,45 ГГц и четыре с тактовой частотой 1,9 ГГц) с 710-МГц графикой Adreno 540, и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенным хранилищем данных со скоростным интерфейсом UFS 2.1.

Дисплей смартфона с диагональю 5,71 дюйма и закругленными краями выполнен на матрице типа CGS/LTPS и обладает QHD разрешением (2560 x 1312 точек, соотношение сторон 19:10). Яркость экрана заявлена на уровне порядка 500 нит, контрастность более 1:1000. Сенсорный дисплей защищен специальным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Аппарат поддерживает мобильные сети стандартов UMTS/HSPA+, GSM, CDMA EV-DO, FDD-LTE, TDD-LTE и TD-SCDMA. Список беспроводных интерфейсов включает поддержку Bluetooth: 5.0 LE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac с MIMO, NFC, GPS/GLONASS. Аппарат оснащен двумя слотами под NanoSIM-карты и портом USB Type-C, плюс отдельный беспроводной адаптер диапазона 60 ГГц с производительностью до 6 Гбит/с.

Аудиотракт смартфона Essential PH-1 включает четыре встроенных микрофона с функцией подавления шумов и технологией управления направленностью, встроенный динамик и выход на наушники.

Варианты цветового оформления смартфона Essential PH-1

Тыловая камера выполнена на двух 13-МП матрицах и работает по принципу камер в смартфонах Huawei P9 and P10, комбинируя результирующий снимок из данных цветного RGB и монохромного сенсоров. Монохромный и RGB сенсоры оснащены оптикой с апертурой f/1.85, гибридным автофокусом (сочетание контрастного и фазового автофокуса плюс инфракрасный ассистирующий фокус). Аппарат способен снимать видео с разрешением 4K и скоростью до 30 кадров в секунду, 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду или 720p со скоростью до 120 кадров в секунду.

Фронтальная 8-МП селфи-камера с соотношением сторон 16:9 оснащена гиперфокальной оптикой с апертурой f/2.20 и способна снимать видео с качеством 4K 30fps, 1080p 60fps или 720p 120fps.

Аппарат оснащен батареей емкостью 3040 мАч с возможностью быстой зарядки через порт USB. Габариты смартфона Essential PH-1 составляют 141,5 х 71,1 х 7,8 мм, вес менее 185 г.

Модульность смартфона Essential PH-1 выражена в том, что на тыльной стороне аппарата располагается специальный разъем с магнитной защелкой. На момент анонса смартфона для него были доступны такие внешние модули как док-станция с зарядкой, упомянутый выше 60 ГГц беспроводной адаптер и внешняя видеокамера Experience 360° с охватом 360 градусов, закрепляемая над смартфоном. Модули подключаются к смартфону через ряд отдельных металлических контактов, не занимая при этом порт USB-C.

Подключение камеры Experience 360° к смартфону

Для «полностью разлоченной» версии Essential PH-1 при предварительном заказе на сайте компании была заявлена цена в $699. Аппарат в комплекте с модульной камерой Experience 360° можно было заказать за $749 (стандартная цена комплекта $898).

О компании Essential

Американский программист Энди Рубин был генеральным директором Android Inc, которую Google купила в 2005 г., сделав основной операционной системой смартфонов. Сам Энди Рубин покинул Google в 2014 г., мотивируя это необходимостью реализации собственных проектов, в том числе бизнес-инкубатора для стартапов по производству гаджетов. Он никогда публично не обсуждал Essential и свои планы относительно этого проекта.

Энди Рубин, изобретатель ОС Android, глава Essential

Согласно данным Bloomberg, в проекте Essential занято около 40 человек, преимущественно добровольцы из команд Apple и Google. Торговая марка Essential Products Inc. была зарегистрирована в Калифорнии в 2015 г. В 2016 г. на устройства Essential (список включает смартфоны, планшеты, аксессуары и «компьютерное ПО для мобильных устройств») был получен американский патент.

В конце марта 2017 г. стало известно, что японская SoftBank Group отказалась от намерения инвестировать $100 млн в Essential. Перед этим, в январе, Apple внезапно инвестировала миллиард долларов в принадлежащий SoftBank технологический фонд Vision Fund, вследствие чего сделка с создателем Android, по определению журналистов WSJ, «усложнилась».