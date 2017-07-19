IBM отчиталась о ходе цифровой трансформации

В связи с затянувшимся процессом трансформации бизнеса с акцентом на облака, аналитику, мобильные технологии и защиту данных, IBM продолжает терять выручку уже шестой год подряд.

Очередное падение выручки и прибыли

Квартальная выручка IBM за апрель-июнь 2017 г. упала до $19,29 млрд, сократившись на 4,69% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Аналитики прогнозировали квартальный объем продаж IBM на уровне $19,5 млрд.

Чистая прибыль IBM во втором квартале составила $2,33 млрд, сократившись в годовом выражении на 6,9%, разводненная прибыль на акцию составила $2,48 при ожиданиях аналитиков на уровне $2,74, годом ранее она составила $2,61.

Падение доходов компании оказалось наиболее существенным за последние пять кварталов, при этом объемы выручки IBM постоянно снижаются на протяжении последних 21 финансовых кварталов.

Выручка IBM за первые полгода 2017 г. составила $37,44 млрд, что на 3,8% меньше показателей годичной давности. Чистая прибыль IBM за январь-июнь упала до $4,08 млрд, сократившись на 9,65% по сравнению с первым полугодием 2016. Разводненная прибыль на акцию за полугодие составила $4,32 против $4,69 годом ранее.

Акции компании после закрытия бирж США упали на 2,99% до $149,39 за бумагу, торговая сессия завершилась стоимостью $154 за акцию. С начала года стоимость акций IBM упала на 7,2%, хотя фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период успел вырасти на 9,2%.

IBM подтвердила прогнозы по годовому горизонту прибыли на акцию на уровне $11,95 (GAAP). Годовая прибыль без учета разовых факторов составит не менее $13,8 в расчете на акцию. Свободный денежный поток ожидается на уровне предыдущего года.

Из-за неспешной трансформации бизнеса IBM теряет выручку шестой год подряд

По итогам 2017 г. компания ожидает, что свободный денежный поток останется относительно неизменным. По прогнозу компании, разводненная прибыль на акцию в 2017 г. составит 11,95 доллара. Скорректированный показатель ожидается на уровне 13,80 доллара.

Трансформация компании происходит неравномерно

Продолжающееся ухудшение финансовых показателей в IBM связывают с амортизацией приобретенных нематериальных активов и сопутствующими приобретениям активов расходами.

На протяжении нескольких последних лет IBM сделала мощные инвестиции в сфере когнитивных вычислений, искусственного интеллекта и облачных вычислений, делая ставку на свою ИИ-платформу Watson. Тем не менее, долгожданное рост доходов от «стратегических императивов» еще не наступил.

В то же время, в IBM отмечают рост поступлений от долгосрочных инвестиций. Так, выручка подразделения облачных технологий поднялась до $3,9 млрд, увеличившись на 15%, а продажи решений в области аналитики принесли компании $5,1 млрд – на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время комплекс «стратегических императивов» обеспечивает до 45% совокупного дохода компании, тогда как в в I кв. 2017 г. этот вклад не превысил 42,8%.

Ставка на мейнфреймы

Еще одно направление бизнеса, развитие которого должно оживить продажи IBM – это мэйнфреймы. В понедельник IBM представила новое поколение мэйнфреймов следующего поколения IBM Z, которые способены обработать более 12 млрд зашифрованных операций в день. В системах используется передовой механизм шифрования, который впервые позволит непрерывно шифровать данные, связанные с любым приложением, облачным сервисом или базой данных.

Новые возможности шифрования IBM Z предназначены «для борьбы с глобальной эпидемией краж данных». Усовершенствованные криптографические возможности системы теперь распространяются на любые данные, сети, внешние устройства или целые приложения, такие как сервис IBM Cloud Blockchain. Они не требуют изменений в приложениях и не влияют на соглашения об уровне сервиса.

Тем не менее, согласно финансовому прогнозу IBM, выручка компании от мейнфреймов не окажет значительного влияния на результаты III кв., поскольку продажи стартуют только в сентябре. Большая часть доходов от мэйнфреймов ожидается по итогам года.

«В плане получения доходов, как правило, мы наблюдаем снижение в объеме порядка $1 млрд во втором и третьем квартале по сезонным причинам», - сказал Мартин Шретер (Martin Schroeter), финансовый директор IBM. «Это традиционное снижение могли бы сократить увеличившиеся на $200-$300 млн доходы от продаж мэйнфреймов или контрактов на их обслуживание, но в большей степени мы увидим эти доходы в третьем квартале, и в основном в четвертом».

Корпорация IBM (International Business Machines), основанная в 1911 г., является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Штаб-квартира IBM расположена в Нью-Йорке.