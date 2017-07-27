Билл Гейтс повержен: Самым богатым жителем Земли стал директор Amazon

Состояние Джеффа Безоса впервые за всю историю превысило $90 млрд, благодаря чему он обставил Билла Гейтса в списке самых богатых в мире людей.

Скачок акций перетасовал Олимп сверхбогачей

В момент открытия биржевого дня в четверг за счет скачка курса акций Amazon состояние Джеффа Безоса (Jeff Bezos), основателя и бессменного CEO компании Amazon, достигло отметки $90,6 млрд, сообщил журнал Forbes.

Скачок курса акций Amazon сразу на 1,6% мгновенно добавил к состоянию Джеффа Безоса $1,4 млрд. Благодаря этому, состояние Безоса превысило активы возглавлявшего до этого рейтинг самых богатых людей Билла Гейтса (Bill Gates), основателя Microsoft, сразу на $500 млн.

Forbes начал составлять мировой рейтинг миллиардеров в 1987 г. В настоящее время Безос является седьмым по счету, кто добрался до верхушки этого рейтинга за все время его существования, и третьим по счету удерживающим этот титул гражданином США – после Билла Гейтса и Уоррена Баффета (Warren Buffett), CEO Berkshire Hathaway.

Кто-то много зарабатывает, кто-то много тратит

По сравнению со «старожилами» рейтинга Forbes самых богатых людей Америки – America’s 400 Richest people, в котором Гейтс и Баффет появились еще в 1982 г., Безос выглядит новичком – впервые он засветился в этом рейтинге только в 1998 г., спустя год после первого публичного размещения акций Amazon, с состоянием $1,6 млрд. В марте 2017 в списке самых богатых людей планеты по версии Безос занимал третью строчку с состоянием $72,8 млрд.

Джефф Безос, CEO Amazon, представляет электронную книгу Kindle

В прошлом году Гейтс ненадолго покинул позицию самого богатого человека Земли, после того как этот титул перешел всего на два дня главе испанского розничного концерна Амансио Ортеге (Amancio Ortega).

Аналитики Forbes не без оснований полагают, что Безос никогда не смог бы занять первую строчку в списке самых богатых персон мира, если бы Билл Гейтс не занимался активно филантропией и не тратил бы ежегодно огромные суммы на благотворительность.

Билл Гейтс известен тем, что по данным на конце 2016 г. раздал за свою жизнь на различные благотворительные проекты порядка $32,9 млрд. По данным Forbes на конец 2015 г., Безос потратил на благотворительность порядка $100 млн. В июне этого года Безос также обратился к своим подписчикам в Твитере с просьбой поделиться идеями для благотворительности, и получил в ответ тысячи различных предложений.

Восхождение Джеффа Безоса

Прежде чем запустить Amazon, Джефф Безос закончил Принстонский университет и успел поработать в хедж-фонде. Из небольшой компании по онлайновой торговле книгами, организованной в собственном гараже в Сиэттле в 1994 г., Amazon стремительно вырос в мощнейшего онлайнового ритейлера с огромным ассортиментом предлагаемых товаров.

В настоящее время одним из мощнейших бизнесов Amazon является его облачное подразделение Amazon Web Services (AWS).

Помимо основного бизнеса – компании Amazon, Джефф Безос является учредителем и владельцем аэрокосмической компании Blue Origin, а также владельцем Washington Post.