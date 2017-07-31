Путин запретил в России анонимайзеры и VPN

Президент России подписал закон о запрете анонимайзеров и VPN-технологий, позволяющих получить доступ к запрещенным на территории страны сайтам. Другим законом предписывается обязательная идентификация пользователей мессенджеров по номеру телефона.

Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки ставят вне закона технологии, позволяющие обойти блокировку тех или иных ресурсов (анонимайзеры) и VPN-сервисы. Роскомнадзору предписано ограничить доступ не только к самим анонимайзерам, но и к тем сайтам, на которых содержится руководство по обходу блокировок.

Ссылки на такие ресурсы будут заблокированы операторами поисковых систем после включения в специальный перечень Роскомнадзора: ведомство создает федеральный государственный реестр информационных ресурсов и информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории страны. В случае несоблюдения требований закона, поисковые системы могут быть оштрафованы, однако размер штрафов пока не определен.

Закон был принят Госдумой 21 июля (373 голосами «за» при двух противниках и двух воздержавшихся) и утвержден Советом Федерации спустя еще четыре дня. Документ уже опубликован на портале правовой информации и вступил в силу.

Закон о блокировке анонимайзеров думцы поддержали почти единогласно

Этот же закон предписывает отмену так называемого «реестра блогеров». С 1 августа 2014 г. в сайты, которые посещают более 3 тыс. пользователей в сутки, включались в специальный реестр Роскомнадзора и, фактически, приравнивались к СМИ. Теперь эта практика отменена, в Думе ее назвали «потерявшей свое значение».

Пользователей мессенджеров идентифицируют по номеру телефона

Другой подписанный президентом закон касается регулирования мессенджеров. Основное требование к их владельцам — ввести идентификацию пользователей по номеру телефона. В случае невыполнения этого условия, мессенджеры могут отказать пользователям в обмене сообщениями. За процессом идентификации будут стоять договоры, которые мессенджеры должна заключать с операторами связи. Но приложения, за которыми стоят российские юридические лица от заключения подобного договора освобождены и могут определять номер абонента самостоятельно.

Также закон обязывает мессенджеры ограничивать распространение запрещенной информации и предоставлять возможность государственным органами оповещать пользователей о чрезвычайных ситуациях или угрозах.

В случае невыполнения условий, перечисленных в законе, государство может ограничить доступ к мессенджеру. Документ вступает в силу с 1 января 2018 г.

История вопроса

Подписанные президентом законы ранее вызвали серьезный резонанс в российском обществе. Противники принятия документов 23 июля провели согласованное с властями шествие по Страстному бульвару — «За свободный интернет», в нем приняли участие, по разным оценкам, от 800 до 4 тыс. человек.

На скором принятии закона о блокировке анонимайзеров, по информации ряда СМИ, настаивал глава ФСБ Александр Бортников. Официальными инициатора проекта стали Александр Ющенко (КПРФ), Николай Рыжак (фракция «Справедливая Россия») и Максим Кудрявцев («Единая Россия»).

Координатор проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк в интервью CNews выразил сомнение в реальности исполнения требований закона об анонимайзерах: «Многообразие средств обхода блокировок слишком велико, причем речь идет не только об анонимайзерах, работающих через веб-браузер, но и о сервисах, использующих разнообразное ПО, — сказал Артем Козлюк. — Опыт Китая показывает, что заблокировать все из них нереалистично. Кроме того, сервисы, попавшие под блокировку в России, будут искать различные обходные пути для своих российских пользователей».

Причиной составления закона о мессенджерах эксперты называют конфликт ФСБ и Роскомнадзором с одной стороны и Telegram с другой. Формальной причиной стали сведения о том, что организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля использовали для общения именно это приложение. Роскомнадзор попросил лично создателя Telegram Павла Дурова дать добро на включение Telegram в реестр ОРИ (Организатор распространения информации — понятие введено «законом Яровой», он обязывает вести список, который включает в себя сайты и сервисы, позволяющие обмениваться информацией; их владельцы обязаны хранить данные на протяжении полугода, а владельцы ОРИ должна предоставлять спецслужбам ключи для дешифровки архивов). После длительного давления, Павел Дуров согласился с требованиями государства. Ранее в стране были заблокированы ряд мессенджеров и приложений, не удовлетворяющих «закону Яровой».