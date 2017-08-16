ВТБ 24 не смог найти поставщика ПО Oracle за 1,6 миллиарда

ВТБ 24 не захотел заключать контракт с единственным претендентом на поставку ПО Oracle за 1,6 млрд руб. Источник на рынке допускает, что желание банка переформатировать закупочную процедуру может быть связано с недавней сменой его ИТ-руководителя.

Безрезультатная закупка

Как стало известно CNews, тендер банка ВТБ 24 на поставку лицензий на ПО Oracle для всех его участников закончился ничем. Закупка софта с начальной ценой контракта в $27,2 млн (более 1,6 млрд руб. по курсу ЦБ на сегодняшний день) была объявлена 22 мая 2017 г. Единственным претендентом на договор выступил ИТ-интегратор «Астерос», не ставший снижать цену лота в своей заявке. На основании того, что конкурентов у компании не оказалось, конкурсная комиссия выпустила протокол подведения итогов процедуры, в котором указала, что «запрос котировок признан несостоявшимся».

Как показывает многолетняя практика CNews по изучению закупочной деятельности компаний с госучастием, к которым принадлежит ВТБ 24, а также, например, Сбербанк, «Ростелеком», «Почта России» и др., представленная формулировка, как правило, не означает, что заказчик остался без поставщика. Российское законодательство (223 федеральный закон) позволяет организациям с указанной формой владения заключать договор с единственным на него претендентом — опираясь на собственные внутренние регулирующие документы.

Однако, в рассматриваемом здесь случае «Астеросу» контракт не достанется. Источник CNews, знакомый с подробностями проекта, сообщил, что заказчик принял решение не заключать с ним соглашение.

ВТБ 24 решил переформатировать закупку ПО Oracle, воздержавшись от заключения контракта с единственным на него претендентом

Позже эти сведения нашли подтверждения в комментарии пресс-службы группы ВТБ. «В ВТБ 24 принята следующая практика: если при проведении конкурентной процедуры закупки подана одна заявка на участие, закупка признается несостоявшейся, — констатировали собеседники CNews. — Банк ожидает новых предложений вендора по вариантам закупки услуг техподдержки, обеспечение которой является в настоящий момент приоритетной задачей. После этого будет объявлено о новой конкурсной процедуре».

В «Астеросе» прокомментировать ситуацию CNews отказались.

Возможная подоплека

Комментируя сложившуюся ситуацию, источник CNews на рынке рекомендовал обратить внимание на то, что в начале июня 2017 г. старший вице-президент ВТБ Дмитрий Назипов, который курировал в группе ИТ-направление, перешел на работу в Газпромбанк, получив пост первого вице-президента и руководителя ИТ-блока. В ВТБ его обязанности по линии ИТ на себя приняла заместитель президента-председателя правления Ольга Дергунова.

По мнению собеседника CNews, закупка ПО Oracle могла быть запланирована в ВТБ 24 еще при Назипове (дата объявления тендера этой версии не противоречит), а потом у банка могли измениться приоритеты.

Что именно хотел закупить ВТБ 24

Номенклатура поставки завершившегося тендера включала трехлетние процессорные лицензии в редакции Enterprise Edition на СУБД Oracle Database, набор инструментов для автоматической диагностики и мониторинга производительности базы данных Diagnostic Pack, на опции Partitioning, Advanced Compression и Real Application Clusters для СУБД Oracle Database, на набор инструментов для настройки и оптимизации приложений, работающих с базой данных Tuning Pack.

Также от поставщика ВТБ 24 ждал процессорные лицензии на продукты Golden Gate, WebLogic Suite, Unified Business Process Management Suite, Active Data Guard, SOA Suite for Oracle Middleware и на BI Publisher.

В рамках взятых на себя обязательств по техподдержке софта, подрядчик ВТБ 24 должен был открыть круглосуточную «горячую линию» для консультаций по телефону, факсу или электронной почте по вопросам настройки, базового администрирования оборудования и ПО, диагностики неисправностей и проведения восстановительных работ.

Также исполнителю контракта нужно было обеспечить восстановление работоспособности поддерживаемого ПО, при необходимости организовать визит специалиста сервисного центра на площадку банка для проведения диагностики и ремонтно-восстановительных работ и предоставлять заказчику новые версии обслуживаемого софта.