«Ростелеком» запустил сервис облачной бухгалтерии. Цены

«Ростелеком» создал облачную платформу, которая позволяет подавать в различные ведомства отчеты в электронном виде, отдавать бухгалтерский учет на аутсорсинг и конфиденциально обмениваться данными с партнерами.

Платформа «е-отчетность»

«Ростелеком» объявил о запуске облачной платформы «е-отчетность», предназначенной для работы с отчетностью, статистикой и аналитикой. С помощью платформы бизнес сможет подавать отчетность в соответствующие органы, а также получать от контрагентов и отсылать им заверенные данные. Помимо этого, «е-отчетность» предлагает статистические и аналитические инструменты. Предусмотрен также аутсорсинг бухгалтерского учета.

По словам разработчиков, использование платформы позволит значительно автоматизировать бизнес-процессы, снизить операционные затраты и уменьшить количество процедур, которые приходится выполнять вручную. Клиенты Северо-Западного, Центрального, Южного и Уральского филиалов «Ростелекома» могут пользоваться платформой уже сейчас, другие регионы получат такую возможность осенью.

«Ростелеком» поясняет, что в 2016 г. внутри самой компании была закончена оптимизация формирования и подачи отчетности, которая позволила сэкономить «миллионы рублей». Накопленный опыт было решено монетизоровать, в результате чего и появилась платформа аутсорсинга бизнес-процессов.

Подача отчетности по одной компании в ФНС, ПФР, Росстат, ФСС и Минкомсвязи стоит 416,67 руб. в месяц с НДС. Минимальный первоначальный авансовый платеж составляет 5 тыс. руб., то есть деньги вносятся за 12 месяцев сразу. За эту сумму заказчик может передавать в органы до 200 форм в год. Подача каждой формы сверх этого количества обойдется в 25 руб. Годичная облачная подпись для заверения документов стоит 300 руб.



Бухгалтерия и отчетность

На базе платформы работает пять сервисов. Сервис «Электронная отчетность» предназначен для подачи отчетов в различные органы. Загружать данные в сервис можно в разных форматах, в том числе просто сфотографировав на смартфон. По словам разработчиков, риск получить штраф сведен к минимуму. Список ведомств, куда можно отправить отчет таким образом, будет пополняться.

«Ростелеком» запустил облачную платформу «е-Отчетность»



Сервис «Бухгалтерская поддержка бизнеса» дает возможность малому бизнесу привлечь к ведению бухгалтерии специалистов «Ростелекома», которые вместо собственных бухгалтеров компании будут рассчитывать налогообложение, зарплату и т. п. По словам разработчиков, этот сервис позволит сэкономить на услугах бухгалтера, так как даст возможность платить только за количество фактически выполненной работы, не нанимая сотрудника на постоянной основе. Сервис предусматривает страхование рисков для компании.

Обмен данными

Сервис «е-статус» предназначен для электронного обмена данными с партнерами по всему миру. Это могут быть партнеры из сферы продаж, логистики, финансов или промышленности. В «е-статусе» можно создавать как обычные, так и формализованные сообщения, в том числе структурированные электронные сообщения (EDI). Также через сервис можно отправлять и получать юридические документы. «е-статус» дает возможность отслеживать процесс обмена данными, анализировать и планировать действия. Общение через сервис можно сделать совершенно конфиденциальным, в том числе с иностранными партнерами.

Сервис «Статистика для бизнеса» дает возможность юрлицам получить данные о российских и зарубежных контрагентах, продуктах, отраслях и регионах по принципу «одного окна». База сервиса насчитывает более 200 тыс. показателей, полученных из 45 государственных и частных источников. Данные сведены в графики, таблицы и небольшие по объему досье. «Статистикой для бизнеса» можно пользоваться как отдельно, как и в комплексе с другими сервисами.