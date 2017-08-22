Google рассекретила новый Android. Что в нем нового

Печенье восьмого поколения

Google официально представила восьмую версию мобильной операционной системы Android. По традиции, кроме порядкового номера, новое масштабное обновление ОС Android получило название одной из распространенных сладостей, начинающееся на следующую букву алфавита.

В случае с восьмой версией ОС речь о букве O (предыдущая версия Android 7 носит название на букву N — Nougat, нуга). Для Android 8.0 выбор пал на Oreo — торговую марку шоколадного печенья компании Nabisco.

Анонс был специально приурочен к 21 августа 2017 г. — в этот день на территории США наблюдалось полное солнечное затмение, получившее за свою редкость название «Великое американское затмение».

Ключевые особенности Android 8.0

По словам разработчиков, глубокая оптимизация позволила добиться более быстрой загрузки новой версии ОС — согласно внутренним тестам Google, на смартфоне Pixel скорость загрузки выросла в два раза по сравнению с предыдущей версией Android.

Значительной переработке и оптимизации подвергся алгоритм фоновой активности приложений. Благодаря ряду нововведений по ограничению этой активности, по данным разработчиков, на устройствах под управлением Android 8.0 должна существенно вырасти продолжительность автономной работы.

По словам разработчиков ОС, в Android 8.0 Oreo серьезно переработаны технологии обеспечения безопасности. Впервые представлена функция Google Play Protect, которая автоматически сканирует систему и приложения на предмет детектирования угроз безопаснсти. Функция Google Play Protect также пригодится для поиска устройство в случае его кражи или потери.

Графический интерфейс Android 8.0 Oreo

Пользовательский интерфейс также претерпел ряд изменений. В частности, Android 8.0 Oreo получила более простую и более понятную структуру меню настроек. Новая версия ОС также получила адаптивные иконки и функцию Smart Text Selection, способную при выделении текста отличать номера телефонов, адреса электронной почты и другие специфические текстовые блоки. В новой ОС также реализован новый API, позволяющий обмениваться файлами по интернету через веб-ссылки.

Структура меню настроек в Android 8.0 Oreo

Для пользователей гаджетов под управлением Android 8.0 Oreo будет доступно автозаполнение логинов и паролей в приложениях, а также активированную по умолчанию функцию Android Instant Apps для запуска приложений без их установки непосредственно из браузера.

Автозаполнение в Android 8.0 Oreo

Наиболее существенным новшеством Android 8.0 Oreo является технология «точек уведомлений» (Notification Dots), которая обеспечивает чтение уведомлений приложения без его запуска простым нажатием на его иконку.

Еще одна интересная и полезная функция, в настоящее время поддерживаемая ограниченным количеством приложений — «Картинка-в-картинке» (PiP, Picture-in-Picture). С ее помощью не обязательно прерывать воспроизведение видео при переключении на другие задачи — достаточно уменьшить размер изображения и переместить его в угол экрана.

Функция «Картинка-в-картинке» в Android 8.0 Oreo

Функция «Картинка-в-картинке» также может быть востребована в мессенджерах и других приложениях для проведения видеочатов или видеоконференций.

В Android 8.0 Oreo был обрисован заново весь пул привычных «смайликов» (эмодзи), и в дополнение появилось 60 новых.

Новые и обновленные эмодзи в Android 8.0 Oreo

Новая функция Ambient Screen выделяет входящее уведомление более крупным шрифтом и увеличенным названием, обеспечивая мгновенный доступ к управлению уведомлением.

Новая ОС поддерживает новую кнопку «Accessibility», которая обеспечивает быстрый доступ непосредственно из навигационного меню к различным вспомогательным функциям, таким как увеличение картинки. В новой версии ОС также появилась поддержка загружаемых шрифтов, и теперь разработчикам приложений не нужно упаковывать их в дистрибутивы. Новый Wi-Fi Assistant поможет автоматически подключаться к сетям Wi-Fi и обеспечит защищенный канал с помощью Google VPN.

В Android 8.0 Oreo окончательно закрепилась в качестве штатной функции интегрированная поддержка принтеров: теперь Android-гаджеты будут взаимодействовать со всеми принтерами с сертификатом Mopria – таковых в мире сейчас насчитывается 97%.

Сроки появления обновлений

Сразу же после анонса дистрибутивы Android 8.0 Oreo, по данным Google, были выложены на платформе Android Open Source Platform (AOSP).

Относительно новых прошивок для фирменных смартфонов Google семейств Pixel и Nexus 5X/6P, планшета Pixel C и плеера Nexus Player, которые по традиции первыми получают новую версию ОС, в Google отметили, что обновление для них проходит завершающую стадию тестирования и появится в ближайшие дни.

Также в Google отметили, что тестирование проходят прошивки Android 8.0 Oreo у ряда партнеров компании, и также появится достаточно быстро.

Относительно появления прошивок Android 8.0 Oreo для смартфонов и планшетов других производителей никаких сроков названо не было. Традиционно, здесь все зависит от самих поставщиков гаджетов, большинство из которых предпочитает надстраивать над ОС Android свою собственную оболочку. По этой причине появление обновлений Android 8.0 Oreo от разных компаний может затянуться на месяцы.