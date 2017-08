Названа пятерка лидеров российского рынка ИТ-услуг

Итоги 2016 года по версии IDC

По итогам 2016 г. объем российского рынка ИТ-услуг составил $4,31 млрд, что на 4,5% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. Если же считать в рублях, то рынок, наоборот, продемонстрировал годовой рост на 3,6%. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая результаты второй части исследования Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players in Russia за 2017 г. В первой части исследования объем рынка оценивался в $4,27 млрд, а годовой спад — в 5,3%.

Примечательно, что тенденция расти в рублях и сокращаться в долларах наблюдается на российском рынке ИТ-услуг не первый год подряд. По итогам 2015 г. было зарегистрировано падение рынка в долларах на 34%, в результате чего его объем составил $4,52 млрд. При этом в рублях был отмечен рост на 4,7%.

Лидирующее положение на российском рынке ИТ-услуг в 2016 г. сохраняла компания «Ланит». Вторую строчку рейтинга занимает компания «Техносерв». Разрыв в объемах выручки и оказанных услуг между первым и вторым местом IDC называет «значительным». Также в топ-5 вошли компании «Крок», ITG и «Ай-Теко». В общей сложности эта пятерка контролирует более четверти рынка ИТ-услуг в России.

Секреты успеха интеграторов

IDC отдельно отмечает успехи компании IBS в 2017 г., называя их «прорывом». Компании удалось выполнить ряд крупных контрактов в госсекторе. До этого она занимала 12 место в рейтинге ведущих поставщиков ИТ-услуг, теперь же находится на седьмой строчке. Рост выручки IBS от предоставления ИТ-услуг составил при этом более 30%, если считать в долларах.

Залогом успеха компании на российском рынке ИТ-услуг считается наличие у нее госконтрактов

По словам аналитика IDC Василия Агапова, рост выручки от оказания ИТ-услуг в 2016 г. был во многом обусловлен повышением спроса на сервисные услуги. При этом нельзя сказать, что рост наблюдается повсеместно: у некоторых компаний двузначная положительная динамика сменилась двузначной же отрицательной. Залогом успеха на рынке для интегратора считается заключение контрактов на работы с государственным финансированием.

Основные тенденции

Как отмечала IDC в первой части того же исследования, 2016 г. прошел под знаком адаптации поставщиков ИТ-услуг и их клиентов к текущей экономической ситуации. Общим было желание сэкономить, что реализовывалось за счет сокращения расходов и автоматизации процессов. Вместо того, чтобы покупать новые продукты и решения, заказчики пытались повысить эффективность эксплуатации тех, которые были приобретены ранее.

Заказчики стремились сэкономить также и на инфраструктуре, что провоцировало с их стороны повышенный интерес к облачным решениям. Благодаря продолжающейся в различных сферах цифровой трансформации спросом по-прежнему пользовались облачные технологии, мобильность, интернет вещей и аналитика больших данных.