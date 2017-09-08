Lenovo выпускает ретро-ноутбук с дизайном 25-летней давности

Компания Lenovo намерена выпустить к 25-летию своей легендарной торговой марки ThinkPad специальную юбилейную модель. Дизайн ноутбука будет выполнен в в стиле «ретро», все остальное будет позаимствовано у новейшей модели ThinkPad T470.

Ностальгирующим по старым добрым временам

Компания Lenovo намерена порадовать любителей ноутбуков бренда ThinkPad выпуском специальной модели, приуроченной к 25-летию со дня начала производства первого ноутбука под этой торговой маркой.

Немецкая компания TÜVRheinland, специализирующаяся на тестировании, аудите и сертификации компьютерного оборудования, опубликовала сертификат на еще не анонсированную модель ноутбука Lenovo с красноречивым названием ThinkPad T470 ThinkPad 25.

Информацию о том, что Lenovo ведет разработки специальной юбилейной модели бизнес-ноутбука ThinkPad также летом подтвердил Дэвид Хилл (David Hill), вице-президент и глава подразделения дизайна компании. По его словам, юбилейный проект «Retro ThinkPad» успешно продвигается к завершению и массовому производству.

Ретро-дизайн и мощная начинка под капотом

Ключевой идеей выпуска юбилейной модели ThinkPad 25 является использование дизайна и оформления ноутбуков 25-летней давности в сочетании с современной аппаратной и программной платформой.

Концептуальное изображение ThinkPad T470 ThinkPad 25

В соответствии с «каноничным» дизайном 25-летней давности, «ретро-ноутбук» будет оснащен мини-джойстиком TrackPoint красного цвета, корпусом с прорезиненными компонентами матово-черной расцветки и привычной раскладкой клавиатуры – все в лучших традициях ThinkPad.

Концепт ThinkPad 25 в развернутом состоянии

Подтвержденных фотоснимков юбилейной модели ThinkPad 25 еще нет, но пользователь китайского форума 51nb.com настаивает, что на сделанном им снимке изображен именно фрагмент прототипа ThinkPad T470 ThinkPad 25.

Фото предполагаемого прототипа ThinkPad 25

В целом, изображение похоже на изображение концепта дизайна ноутбука, которое Дэвид Хилл официально представил еще в 2015 г. в процессе обсуждения идеи выпуска юбилейной модели.

Концептуальное изображение ThinkPad 25 с сложенном состоянии

Аппаратная платформа ThinkPad 25 будет выполнена на базе представленной в 2016 г. модели Lenovo T470. Вряд ли юбилейная модель унаследует у T470 дизайн трансформера и сенсорное управление экраном, но в остальном характеристики ноутбуков будут схожи: процессор семейства Intel Core i7 с архитектурой Kaby Lake и 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей).

Сроки поставок и цена

Официальные данные о сроках начала продаж и цене новых юбилейных ноутбуков под брендом ThinkPad еще не озвучены. Поскольку первые ноутбуки IBM семейств ThinkPad 700, 700C и 700T появились в рознице в 1992 г., анонс «ретро-ноутбука» Lenovo должен произойти до конца 2017 г., в котором празднуется 25-летие бренда. Марка ThinkPad и все сопутствующие технологии были куплены компанией Lenovo у IBM 12 лет назад.

Ноутбук IBM Thinkpad 700c образца 1992 года

В сообщении на китайском форуме приводится информация, что поставки ThinkPad T470 ThinkPad 25 «могут начаться в самое ближайшее время». Другие сетевые источники подтверждают, что продажи юбилейного ноутбука стартуют «в ближайший месяц-два».

Цена ноутбука-трансформера ThinkPad T470 в настоящее время начинается от $880. В Сети уже появились сообщения о том, что ThinkPad 25 будет оценен примерно в $5 тыс., однако Дэвид Хилл лично пресек эти слухи, заявив, что аппарат обойдется «в значительно меньшую сумму». По мнению сетевых обозревателей, при формировании цены юбилейного аппарата в любом случае будет учтена его эксклюзивность и ограниченный тираж.