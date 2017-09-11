Характеристики новых iPhone стали известны за сутки до анонса

Apple официально представит свои новые смартфоны и ряд других гаджетов и технологий 12 сентября 2017 г., но уже сейчас благодаря утечке в исходном коде iOS 11 GM стали известные названия новых iPhone и другие подробности.

iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X

Разработчик ПО Стив Троутон-Смит (Steve Troughton-Smith) на выходных сообщил в своем Twitter-аккаунте, что ему удалось обнаружить в исходном коде новой мобильной операционной системы Apple iOS 11 GM достоверную информацию о названиях нового поколения смартфонов iPhone, официальная презентация которых состоится 12 сентября 2017 г.

Сегодня к этим сообщениям добавились новые подробности из iOS 11, в частности, описание механизма работы технологии по распознаванию лиц Face ID.

Подробности о восьмом поколении iPhone

Подтвердился тот факт, что Apple действительно готовит к выпуску три новых смартфона. Два из них будут обновлениями выпущенных в прошлом году iPhone 7 и iPhone 7 Plus, третий будет анонсирован в ознаменование 10-летия смартфонов iPhone.

Стив Троутон-Смит подтвердил, что ни о каких «iPhone 7s» и «iPhone 7s Plus» речи быть не может, вместо этого обновленные смартфоны Apple получат названия iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Концептуальное изображение iPhone X

Юбилейная модель, которая, по предварительным данным, в эксклюзивном порядке получит «почти безрамочный» 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1125 × 2436 пикселей и аппаратные 3D-сенсоры, будет называться iPhone X.

В сегодняшних твитах Стива также появилась дополнительная информация о новинках: «базовый» iPhone 8 получит 2 ГБ оперативной памяти, iPhone 8 Plus, как и флагманский iPhone X, получат по 3 ГБ ОЗУ. Для сравнения: нынешний iPhone 7 Plus обладает 3 ГБ ОЗУ, iPhone 7 оснащен 2 ГБ ОЗУ. Таким образом, в плане памяти новые смартфоны не получат ничего нового.

Смартфон iPhone X получит тыловую камеру на 12 МП, способную снимать видео с качеством до 4K и скоростью до 60 кадров в секунду или 1080p со скоростью до 240 кадров в секунду. Фронтальная камера iPhone X будет иметь разрешение 7 МП и поддерживать съемку видео с качеством до 1080p и скоростью 30 кадров в секунду. Разрешение инфракрасной камеры составит 1312x1104 пикселей.

По данным Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), аналитика из KGI Securities, все версии iPhone X вне зависимости от цветового оформления корпуса, будут иметь черную рамку вокруг дисплея. Это обусловлено желанием скрыть выемку под камеру и сенсоры на фронтальной панели, чему черный цвет способствует лучше других.

Процессор A11 Fusion, на котором будут выполнены смартфоны iPhone нового поколения, получил 6 вычислительных ядер: четыре из них выполнены в высокопроизводительной архитектуре Mistral, остальные два выполнены с энергосберегающей архитектурой Monsson. Для сравнения: 4-ядерный процессор A10 Fusion в iPhone 7 и iPhone 7 Plus выполнен на базе двух производительных ядер и двух экономичных. В то же время, чип A10X, используемый в iPad Pro, обладает конфигурацией 3+3 ядра.

Исследуя код iOS 11 GM, также удалось выяснить, что боковая кнопка включения питания будет использоваться при идентификации платежного процесса Apple Pay, который будет осуществляться с помощью технологии распознавания лица Face ID. Роль кнопки состоит в том, что ее двойное нажатие будет завершать и подтверждать конец процесса идентификации.

Анимодзи в iOS 11 GM

Среди интересных особенностей, найденных в коде iOS 11, также анимированные смайлики (анимодзи – Animoji), настраиваемые под пользователя. В описании они фигурируют как «настраиваемые анимированные сообщения, которые могут использовать ваш голос и отражать ваше выражение лица». Пользователь сам сможет создавать анимодзи в мессенджере iPhone 8. Впрочем, эта функция также будет доступна эксклюзивно только в смартфоне iPhone X с его OLED-экраном и системой распознавания лиц на базе 3D-сенсоров.

Библиотека эмоций в iOS 11 GM

Отдельный модуль ОС описывает внушительный список эмоций, которые новый смартфон iPhone сможет детектировать автоматически для последующего создания анимодзи. Пользователь также может настроить отдельно правую или левую бровь анимодзи, щеки, подъем подбородка, моргание или скошенный взгляд, движения челюсти, губ и рта, чтобы более достоверно «нахмуриться» или «улыбнуться».

Работа технологии Face ID

Разработчикам также удалось подробно исследовать принцип работы технологии трехмерного распознавания лиц Face ID и опубликовать скриншот с меню настроек.

Настройки технологии Face ID

Так, например, с помощью Face ID пользователь может разблокировать iPhone, сделать покупки в iTunes и App Store, запустить автозаполнение AutoFill в Safari.

Варианты заставок из iOS 11 GM

Многочисленные коллекции заставок, найденные в iOS 11 GM, будут представлены как совершенно новыми наборами, так и «ностальгическими» подборками.

Версии и цены

Точной информации о цене iPhone X не будет до официальной презентации, но сетевые источники говорят, что базовая версия смартфона с 64 ГБ памяти будет оценена в $999, версия с 256 ГБ памяти будет предлагаться по $1099, а джамбо-вариант с 512 ГБ на борту будет оценен в $1199. О ценах для России говорят, что они составят 88 990 руб., 98 990 руб. и 109 990 руб., соответственно.

Цена моделей iPhone 8 и iPhone 8 Plus ожидается на уровне прошлогодних цен на iPhone 7 и iPhone 7 Plus на момент начала их продаж: порядка 52 990 руб. и 62 990 руб., соответственно.

Среди новых устройств Apple, анонс которых ожидается 12 сентября 2017 г., также новая версия часов Watch с поддержкой LTE и телеприставка 4K Apple TV.