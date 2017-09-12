Экс-глава НИИ «Восход» стал главным по торговле «Моим офисом»

Компания-разработчик пакета приложений «Мой офис» взяла на должность замгендиректора бывшего главу ФГУП НИИ «Восход». На новом месте он будет заниматься коммерческой деятельность компании, а также отвечать за работу с госсектором.

Назначение Кочарова

Компания «Новые облачные технологии» назначила на должность заместителя генерального директора Армена Кочарова, бывшего директора ФГУП НИИ «Восход». На новом посту Кочаров будет отвечать за коммерческую деятельность компании и обеспечивать взаимодействие с партнерами и госсектором. В «Восходе» в ведении Кочарова были те компетенции, которые связаны с автоматизацией органов государственной власти.

Как уточнили CNews представители «Новых облачных технологий», в качестве замгендиректора Кочаров будет проводить оптимизацию работы коммерческого блока, заниматься формирование ценовой политики и других коммерческих условий проектов, а также заботиться о повышении конкурентоспособности компании и ее продукции.

Также в пресс-службе «Новых облачных технологий» упомянули «масштабные пилотные и эксплуатационные проекты в крупных структурах», которые предстоят компании в ближайшие годы, и где пригодится опыт Кочарова. Эти проекты потребуют совместной работы разных департаментов, и здесь будет кстати знакомство Кочарова с руководством интеграционными структурами федерального уровня.

Кто такой Армен Кочаров

Кочаров Армен Ованесович родился 1 ноября 1974 г. Имеет высшее образование по специальности инженер-физик, которое получил в Московском иженерно-физическом институте (МИФИ). Учился в аспирантуре Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) и работал в США в Университете штата Пенсильвания.

Бывший глава ФГУП НИИ «Восход» Армен Кочаров

С 1999 г. по 2004 г. Кочаров работал в компании Columbus IT Partner Russia. Сначала он занимал пост коммерческого директора, но в 2003 г. стал вице-президентом по развитию бизнеса в России и СНГ. С декабря 2004 г. по январь 2008 г. являлся сотрудником компании IBS. С февраля 2008 г. до октября 2013 г. пребывал в должности заместителя гендиректора системного интегратора «Ай-Теко».

Карьера в «Восходе»

С 2013 г. Кочаров начал работать в ФГУП НИИ «Восход». В ноябре того же года он стал исполняющим обязанности гендиректора в связи переходом Алексея Свиридова с этой должности на пост вице-президента «Ростелекома». В качестве и. о. гендиректора Кочаров руководил проприетарной разработкой, включая проект единой идентификационной системы Олимпиады Сочи-2014.

В апреле 2015 г. Минкомсвязи сообщило, что Кочаров победил в конкурсе на замещение должности гендиректора НИИ. Согласно условиям конкурса, победитель должен был заключить с «Восходом» трудовой договор на 3-5 лет.

Чем занимаются «Новые облачные технологии»

«Новые облачные технологии» занимаются разработкой полнофункционального офисного ПО для рабочих станций и мобильных устройств. Компания с 2013 г. создает программные продукты и облачные сервисы для российских корпоративных пользователей под брендом «Мой офис». Приложения адаптированы под Windows, OS X, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen.

В проекте занято порядка 300 человек, 80% которых являются разработчиками. Часть из них, как утверждает сайт проекта, в свое время принимала участие в создании редактора «Лексикон» и пакета QuickOffice.

Основным владельцем компании «Новые облачные технологии» с долей 59% является бывшей старший вице-президент «Ростелекома», предприниматель Андрей Чеглаков. По 10% акций принадлежат адвокату Алексею Кирсанову и бизнесменам Виталию Кривенко и Александру Давидану, 6% находятся у генерального директора «Новых облачных технологий» Дмитрия Комиссарова. Экс-президент «Акадо» Виктор Савюк владеет 5% компании.

Что такое ФГУП НИИ «Восход»

Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход») — это государственное научно-исследовательское учреждение, которое курирует Минкомсвязи. «Восход» бол основан в 1972 г., изначально как филиал НИИ автоматической аппаратуры.

Среди примечательных разработок НИИ можно отметит компьютерную систему «Контур», созданную в 1970-х гг. и предназначенную для правительства. В состав системы входили линии связи, вычислительные центры и оригинальное ПО. Также в «Восходе» на протяжении 1990-2000-х гг. были созданы ГАС Выборы, ГАС Правосудие, автоматизированная система «Государственный регистр населения» и информационная система «Миграционные квоты».