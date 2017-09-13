Apple Watch в России больше не считаются часами

Умные часы Apple Watch признаны Верховным судом РФ гаджетом и теперь будут ввозиться в страну без пошлины. Таможня настаивала на 10% пошлине по статье «часы».

В споре Apple и таможни поставлена точка

13 сентября 2017 года экономическая коллегия Верховного суда удовлетворила ходатайство «Эппл Рус» — российской дочерней компании Apple, об отмене решений предыдущих инстанций в споре против Федеральной таможенной службы (ФТС) по пошлине на ввоз Apple Watch в Россию, сообщил правовой портал «Право.ру».

Экономическая коллегия Верховного суда при рассмотрении спора Apple с российской таможней (дело № А40-32818/2016) уточняла вопрос классификационной категории «умных» часов Apple Watch. Чиновники настаивали на обложении устройства 10% пошлиной как «наручные часы, приводимые в действие электричеством». Показ времени – не главная функция гаджета, возражала компания, предлагая классифицировать Apple Watch как «аппаратуру для передачи или приема голоса», которая, соответственно, в РФ в настоящее время пошлиной не облагается.

Конфликт взглядов: предыстория

Три предыдущие инстанции приняли решения в пользу Федеральной таможенной службы, согласившись с ее логикой: устройство имеет много равнозначных функций, поэтому надо взять коды всех из них и выбрать последний в порядке возрастания. В данном случае это «наручные часы» с 10% пошлиной. Кроме того, суды также приняли во внимание название устройства – Apple Watch («часы Эппл»).

Верховный суд поддержал Apple в споре с таможней

В результате спор о размере пошлины между компанией «Эппл Рус» и ФТС дошел до экономколлегии Верховного суда. В прениях на заседании коллегии стороны представили свой взгляд на функциональность гаджета, сославшись каждая на свой международный опыт и практику.

Выступая на экономической коллегии ВС, представитель компании «Эппл Рус» Марина Михайлова, в частности, отметила, что название – это маркетинговый ход. По ее словам, главная задача Apple Watch – все же поддерживать удаленный доступ к основному устройству, iPhone или iPad.

Именно по этой причине главным компонентом Apple Watch следует считать модуль беспроводной связи, соединяющий устройства, тем более что в случае отсутствия беспроводной синхронизации с ведущим устройством (iPhone или iPad), гаджет Apple Watch функционировать не может, объяснила юрист.

Марина Михайлова также предложила продемонстрировать на практике выдвинутый ею тезис, но коллегия отказалась.

Помимо этого, также отметила Михайлова, несмотря на способность Apple Watch показывать время в автономном режиме, через некоторое время без синхронизации с ведущим гаджетом отсчет может сбиться. По ее словам, в государствах ЕАЭС подобные устройства классифицируются так же.

В пользу Apple также говорят и рекомендации Всемирной таможенной организации и Евразийской Экономической Комиссии, где они классифицируются как электронные устройства в форме наручных часов – «умные часы».

Иную точку зрения изложили юристы Федеральной таможенной службы. Представитель ФТС Татьяна Покровская подчеркнула, что основной компонент Apple Watch все же нельзя выделить, но при этом все функции устройства равнозначны.

Татьяна Покровская также обратила внимание, что устройство показывает время даже в режиме, который экономит заряд, когда беспроводная связь отключена. Покровская ответила на вопросы председательствующей судьи Натальи Павловой о том, что форма устройства в виде часов или ее название не влияют на классификацию, а смотреть надо на функции.

«Мобильный телефон тоже отображает время», – заметила судья Павлова.

«Владелец «умных» часов сам выбирает, что ему нужно, – передавать информацию или узнавать время. – парировала Покровская. – Нельзя сказать, что функция связи основная. Кому-то она основная, кому-то нет».

Представитель ФТС Юрий Андриянов также выдвинул тезис о том, что в настоящее время множество устройств работают по связи с мобильным телефоном – от квадрокоптеров до автомобилей, но это не меняет их таможенную классификацию. По его мнению, не имеет значения, что Apple Watch перестают показывать точное время без связи – кварцевые часы тоже нужно подводить.

«Как вы думаете, покупатель Apple Watch идет в магазин за часами или чем-то другим?» – поинтересовалась у него судья Павлова.

«Тяжело сказать, это имиджевое устройство, – ответил представитель ФТС. – Некоторые, возможно, захотят с его помощью показать, что у них есть айфон. Однако эти часы самостоятельны и не зависят от функции приема и передачи информации».

Подход, поддерживаемый ФТС, также взяли на вооружение власти Индонезии, сообщил Андриянов. Павлова спросила, как он объяснит, что этот подход противоречит практике ЕАЭС.

«Не можем отвечать за другие страны», – сказал Андриянов.

Возможно, именно это стало одним из решающих аргументов для «тройки» экономколлегии, которая решила признать недействительными решения ФТС о классификации товаров. Таким образом, компания Apple одержала верх, и в России отныне Apple Watch не будут облагаться ввозной таможенной пошлиной.

Новые Apple Watch 3 как подтверждение правила

Новые умные часы Apple Watch Series 3, представленные сегодня компанией Apple, в определенной степени подтверждают решение экономической комиссии ВС, поскольку ряд новых функций, реализованных в новое поколении гаджетов, в еще меньшей степени делает их «просто часами».

Информативный дисплей Apple Watch Series 3

Так, в новых «умных» часах Apple Watch 4 появился LTE-модуль и встроенная электронная SIM-карта, благодаря чему впервые появилась возможность совершать звонки и отправлять сообщения на значительном удалении от связанного с часами смартфона. Телефонный номер у часов при этом остается тем же, что и у «ведущего» iPhone.

В дополнение голосовой помощник Siri для часов в Apple Watch Series 3 научился отвечать на вопросы не только текстом, но и голосом.

После выхода новой версии операционной системы Watch OS 4, релиз которой запланирован на 19 сентября, часы научатся отображать частоту сердцебиения, определять аритмию и сообщать о таких случаях пользователю.