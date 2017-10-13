Глава Samsung увольняется из-за «бепрецедентного кризиса» при рекордном росте выручки

Один из гендиректоров Samsung решил оставить свою должность, поскольку компания, по его мнению, переживает глубокий кризис. Рекордные финансовые показатели последних двух кварталов он объясняет решениями, принятыми в прошлом. Причина увольнения — коррупционный скандал вокруг Samsung.

Увольнение Квона

Гендиректор (CEO) Samsung Electronics Квон О Хьюн (Kwon Oh-hyun) решил оставить свою должность по причине «беспрецедентного кризиса» в компании. В корпорации, где он также занимает должность вице-председателя, Квон отвечает за подразделение по выпуску комплектующих. Увольнение запланировано на март 2018 г. Одновременно Квон откажется и от поста гендиректора Samsung Display.

«Это то, о чем я раздумывал долго и напряженно уже некоторое время. Это было нелегкое решение, но я почувствовал, что не могу дальше его откладывать. Поскольку мы столкнулись с всеобъемлющим беспрецедентным кризисом, я верю, что пришло время для компании начать все с начала, с новым духом и молодыми лидерами, чтобы лучше реагировать на вызовы, которые бросает быстро меняющаяся ИТ-отрасль», — сообщил Квон в письме к сотрудникам Samsung.

В настоящий момент Квону 64 года. Он занимает пост гендиректора Samsung Electronics с 2012 г. и должность гендиректора Samsung Display с 2016 г. Квон присоединился к Samsung в 1985 г. и за несколько лет дорос до главы полупроводникового бизнеса, после чего стал CEO. Компания не называет преемника, хотя в корпорации у Квона были два со-гендиректра — президент компании Би Кей Юн (BK Yoon) и глава мобильного подразделения Джей Кей Шин (JK Shin). Оба перестали участвовать в повседневной работе Samsung в 2015 г., но сохранили за собой свои регалии.

Уход на фоне успеха

Несмотря на «беспрецедентный кризис», финансовые показатели Samsung уже два квартала подряд можно назвать рекордными. Во II кв. 2017 г. компания сообщила о получении самой крупной чистой прибыли за всю историю своего существования в размере $9,9 млрд, что на 89% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Скачок удалось совершить благодаря успеху флагманского смартфона Galaxy S8 и дефициту на платы памяти, который вызвал рост цен на эти комплектующие.

Гендиректор Samsung Electronics Квон О Хьюн

На днях компания огласила свой прогноз относительно результатов III кв. 2017 г. По итогам этого периода Samsung намерена получить около $12,8 млрд операционной прибыли и $54,7 млрд выручки. Годовой рост прибыли ожидается на уровне 28%, выручки — более чем на 170%.

Квон О Хьюн не отрицает этих успехов, однако утверждает, что они стали следствием решений, принятых в компании в прошлом. Он ставит под сомнение способность Samsung прогнозировать тренды и расти в будущем.

Коррупционный скандал

Упомянутый Квоном «беспрецедентный кризис», вероятно, относится прежде всего к коррупционному скандалу, разгоревшемуся вокруг Samsung, пишет издание The Verge. Напомним, в конце августа вице-президента компании Ли Чже Ена (Jay Y. Lee) приговорили к пяти годам тюремного заключения за взяточничество и сокрытие доходов. Прокуратура требовала лишить его свободы на 12 лет.

Ли Чже Ен является сыном главы концерна Samsung Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), в Южной Корее его называют «наследным принцем» Samsung. Именно Чже Ен фактически руководит концерном после того, как его отец перенес сердечный приступ и отошел от дел. В связи с подозрением в даче взяток Ли был взят под стражу в феврале 2017 г.

Отдел прокуратуры по специальным делам обвиняет Ли в выплате взяток в сумме порядка 43 млрд вон ($36,42 млн) в адрес организаций, напрямую связанных с Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) – дочерью лидера секты «Церковь Вечности» и близкого друга президента страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye). По мнению прокуроров, Samsung выдавал спонсорскую помощь Чхве Сун Силь именно с благоволения главы государства. Защита Ли признает факт выплат, но отрицает, что это были взятки.

Прокуроры полагают, что Samsung перечислила не менее 2,8 млн евро на счета расположенной в Германии компании, принадлежащей Чхве Сун Силь, для оплаты фиктивных консультационных услуг. На самом деле деньги предназначались для оплаты тренировок ее дочери. Взамен правительство помогло ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc. в 2015 г.