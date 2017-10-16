Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий

9 ноября 2017 г. в юбилейный десятый раз состоится CNews FORUM 2017. В рамках мероприятия состоится награждение премией CNews Awards, которая отмечает максимально эффективные вклады в информационные технологии за прошедший год.

Участие в CNews FORUM 2017 подтвердили ИТ-директора и ИТ-руководители корпораций, вошедших в «Топ-100 самых крупных компаний по объему реализации продукции в России».

В работе форума примут участие более 1500 человек, прозвучит около 100 докладов от ведущих спикеров мирового и российского рынка.

Программа форума обещает пройти в привычном порядке: в первой части состоится общее пленарное заседание, во второй части делегатам будут доступны тематические секции: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence.

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Максим Шляпнев, ИТ-директор, Silwerhof

В качестве спикеров на CNews FORUM 2017 выступят представители ведущих компаний России.

Секцию «Облачные технологии» в этом году представят лидеры отечественного рынка: ИТ-директор, Silwerhof Максим Шляпнев; заместитель технического директора «Ланит-Интеграция» Евгений Зубов; глава Центра качества, Альфа-банк Антон Исанин; руководитель центра инновационных решений BPM, LegalTech, CloudTech, ИТ-кластер «Сколково» Антон Пронин; руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин; руководитель b2b-облаков Mail.ru Group Илья Летунов; главный инженер, Citrix Сергей Халяпин; ИТ-директор Группы ABB Владимир Шевченко; менеджер по ИТ-сервисам, «Бритиш Американ Тобакко Россия» Андрей Исмолилов; региональный представитель DataCore Software, Россия и СНГ Антон Иванов; директор департамента развития и пресейла, «Тионикс» (РТК-ЦОД) Владимир Ливинский.

Евгений Зубов, заместитель технического директора «Ланит-Интеграция»

Как меняются модели потребления российскими заказчиками облачных услуг? Как выбрать надежного поставщика облачных сервисов? Какие бизнес-процессы чаще всего отправляют в облака? Каковы перспективы развития российского облачного рынка? Такими будут основные темы секции «Облачные технологии» на CNews FORUM 2017.

Антон Исанин, глава Центра качества, Альфа-банк

Также в качестве спикеров на форуме выступят: директор по информационным технологиям, Дмитрий Чаркин, РЖД; Сергей Емельченко, заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов, ФГУП «Почта России»; Дмитрий Алтухов, руководитель Блока информационных технологий; Фабрисио Гранжа, директор по ИТ X5 Retail; Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент», Алексей Казарцев, советник, представителя России в рабочей группе по финансовым услугам Делового совета БРИКС, финансово-банковской ассоциации Евро-Азиатского сотрудничества; Юрий Секликов, директор по ИТ сети ювелирных магазинов 585GOLD; Эллиот Гойхман, «Лёгкий Банк»; Александр Спиридонов, менеджер розничных информационных систем, Adidas; Владимир Рахтеенко, генеральный директор, группы компаний CUSTIS; Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес», Промсвязьбанк, Ринат Гимранов, начальник управления ИТ «ОАО Сургутнефтегаз».

Антон Пронин, руководитель центра инновационных решений ИТ-кластера «Сколково»

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