Из Microsoft уходит автор дизайна Windows 8 и «ленты» в MS Office

Джули Ларсон-Грин, известная как руководитель редизайна Windows 8 и автор ленты Office, покидает Microsoft после 25 лет работы в компании. Причина — желание применить накопленный опыт в других местах.

Прощание с Microsoft

Старший разработчик и ветеран руководства Microsoft Джули Ларсон-Грин (Julie Larson-Green) покидает компанию после 25 лет работы, чтобы изучить другие открытые перед ней возможности. В Microsoft Ларсон-Грин работала над разными проектами, начиная от софта Windows и заканчивая аппаратной частью Xbox и Surface. Она известна в первую очередь тем, что возглавила редизайн Windows 8, который пришелся по вкусу не всем пользователям, а также добавила набор панелей инструментов в виде ленты в верхней части главного окна Office.

Некоторое время назад Ларсон-Грин вернулась к работе над Office, после чего взяла продолжительный отпуск, чтобы восстановиться после операции на спинном мозге, перенесенной ею полгода назад. Во время отпуска она посвятила некоторое время консультированию других компаний. Как сообщает Джули в официальном заявлении, это заставило ее осознать, что она готова применить опыт, полученный в Microsoft, в других местах.

До Microsoft

Когда более 25 лет назад Ларсон-Грин получила степень бакалавра в области управления предприятием в Университете Западного Вашингтона, она попыталась устроиться в Microsoft, но получила отказ. После этого выпускницу взяла на работу компания Aldus, разработчик компьютерной настольной издательской системы PageMaker, впоследствии поглощенная корпорацией Adobe.

Ветеран менеджмента Microsoft Джули Ларсон-Грин

Сначала Джули работала в Aldus на линии телефонной поддержки, потом вернулась к учебе, уже в Университете Сиэтла, чтобы получить степень магистра. Постепенно она продвинулась в Aldus на позицию ведущего разработчика PageMaker.

Начало в Microsoft

Microsoft впервые обратила внимание на Ларсон-Грин, когда несколько сотрудников компании посетили мероприятие, где она проводила сравнение компиляторов Microsoft и Borland. Ее попросили организовать фокус-группу Visual C++ для Microsoft. В итоге в 1993 г. Джули начала работать в команде Visual C++, где сосредоточилась на интегрированной среде разработки.

Впоследствии Ларсон-Грин перешла в команду Internet Explorer, где работала над пользовательским опытом в версиях браузера 3.0 and 4.0. Наконец, в 1997 г. она присоединилась к команде Office, чтобы начать работу над главной страницей, а также впервые возглавить группу. Одновременно Джули приняла некоторое участие в развитии групповых сервисов SharePoint, когда SharePoint еще был известен как Office.Net.

Пользовательские интерфейсы

Далее Ларсон-Грин предстояло сделать выбор между тремя должностями в Office — возглавить группу в Excel, Word или Shared UI. Она решила что принесет наибольшую пользу в сфере создания пользовательских интерфейсов (UI), и возглавила разработку интерфейсов для Office XP, Office 2003 и Office 2007.

«Стивен Синофски спровоцировал меня взяться за Office, я не хотела этого делать. Я думала, с UI уже все ясно», — поясняла впоследствии Ларсон-Грин. Стивен Синофски (Steven Sinofsky) — вице-президент Microsoft, отвечавший за разработку и маркетинг Windows и сопутствующих продуктов. Покинул компанию в 2012 г.

Однако вскоре Джули поняла, что ошибалась. Ей принадлежит идея создания ленты, известной также как Ribbon UI или Fluent, которая стала часть большого количества продуктов Office и одним из элементов Windows. Кроме того, Ларсон-Грин последовательно отстаивала революционную роль технологии мультитач в развитии пользовательских интерфейсов Windows.