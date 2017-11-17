«Совесть» не позволила Qiwi выплатить дивиденды

Qiwi оценивает в 700 млн руб. свои расходы на приобретение активов виртуальных банков «Точка» в «Рокетбанк». В то же время компания решила отказаться от выплат дивидендов из-за расходов на проект «Совесть».

Qiwi представили итоги III квартала

Платежная система Qiwi опубликовала финансовые итоги III квартала 2017 г. Выручка компания составила 5,13 млрд руб., продемонстрировав рост на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Операционная прибыль снизилась на 28% до 963 млн руб., чистая прибыль составила 793 млн руб. (снижение за год на 19%).

«Совесть» лишила акционеров Qiwi дивидендов

Одновременно Qiwi сообщила, что совет директоров компании принял решение отказаться от выплаты дивидендов в течение ближайших 12 месяцев. Это связано с расходами на проект «Совесть» и другие проекты.

Обычно Qiwi платит дивиденды по итогам квартала. Например, за II квартал 2017 г. дивиденды составили $0,22 за одну акцию ($13,3 млн в общем объеме).

Что такое «Совесть»?

Проект «Совесть» был запущен в 2016 г. «Совесть» представляет из себя платежную карту для покупок в рассрочку в магазинах-партнерах проекта. В случае погашения клиентом задолженности в положенный срок проценты с него не взимаются. Qiwi зарабатывает за счет комиссий от магазинов-партнеров за осуществленные с помощью карты покупки.

Qiwi оценивает в 700 млн руб. свои расходы на приобретение активов виртуальных банков «Точка» в «Рокетбанк»

Объем платежей по картам «Совесть» во II квартале 2017 г. составил 878 млн руб. В Qiwi изначально предупреждали, что «Совесть» окажет свое влияние на размер чистой прибыли платежной системы. Утверждалось также, что инвестиции в проект составляли миллиарды рублей.

700 млн руб. за виртуальные банки «Точка» и «Рокетбанк»

Гендиректор Qiwi Сергей Солонин оценил расходы платежной системы на недавно заключенную сделку по покупке активов виртуальных банков «Точка» и «Рокетбанк» у банка «Открытие». Qiwi договорилась об этой сделке в августе.

Речь идет о покупке соответствующих брендов, программного и аппаратного обеспечения. Кроме того, Qiwi заключила операционное соглашение с банком «Открытие». Общая сумма расходов Qiwi на указанные мероприятия составит 700 млн руб.

ЦБ еще не согласовал сделку

Эта сделка еще не завершена. Дело в том, что Qiwi договаривалась о покупке «Рокетбанк» с банка «Точка» с банком «Открытие» в тот момент, когда данный банк входил в группу «Открытие Холдинг». Эта группа была одним из крупнейших акционеров Qiwi.

Но как раз в августе 2017 г. Центробанк ввел временную администрацию в банке «Открытие». Из-за сложной финансовой ситуации банк было решено подвергнуть санации за счет средств Фонда консолидации финансового сектора. В настоящее время временная администрация банка «Открытие» изучает данную сделку.

Напомним, «Рокетбанк» - виртуальный банк, управление счетом в котором осуществляет через мобильное приложение. Изначально «Рокетбанк» работал на базе банка «Инетркоммерц», но в 2015 г. у него была отозвана лицензия. После этого «Рокетбанк» перевел своих клиентов в банк «Открытие». Позднее банк «Открытие» приобрел «Рокетбанк».

«Точка» - также виртуальный банк, но ориентированный не на розницу, а на предпринимателей. Проект «Точка» был запущен банком «Открытие» с помощью команды из уральского «Банка 24», у которого была отозвана лицензия в 2014 г.