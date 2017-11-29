Минздрав не платит «Восходу» за главный медицинский ЦОД страны

Воспользовавшись тем, что в конце марта 2016 г. НИИ «Восход» из ФГУПа превратился во ФГБУ, а переназначение нового юрлица единым подрядчиком по федеральному медицинскому ЦОДу официально состоялось только в конце июня 2016 г., Минздрав не заплатил «Восходу» за второй квартал года (период «пересменки»), а заодно и за первый.

Бесплатные работы «Восхода» на 90 миллионов

Подведомственный Минкомсвязи НИИ «Восход» со второй попытки не смог убедить судей в том, что его работы по поддержке федерального ЦОДа единой госинформсистемы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в первой половине 2016 г. требуют оплаты со стороны Минздрава. Сначала иск института к министерству на 92,4 млн руб. отклонил Арбитражный суд Москвы. Это произошло 15 августа 2017 г. Теперь, 22 ноября в удовлетворении апелляционной жалобы «Восхода» было отказано в Девятом арбитражном апелляционном суде.

«Восход» выступает одним из трех назначенных Правительством в конце 2013 г. единых исполнителей по предоставлению для ЕГИСЗ серверных мощностей и поддержанию ее ключевых подсистем. Институт сдает в аренду Минздраву так называемую основную площадку федерального ЦОДа для ЕГИСЗ, «Ростелеком» — резервную, «Ростех» — тестовую.

По факту это означает, что Минздрав как непосредственный госзаказчик обязан заключать контракты именно с этими организациями, а они обязаны осуществлять предписанные им работы.

Из-за юридических тонкостей «Восходу» пришлось шесть месяцев поработать на Минздрав бесплатно

В «Восходе» утверждают, что свою часть этих взаимных обязательств они все прошедшие годы выполняли непрерывно, чему есть ряд очевидных доказательств (о них ниже). В Минздраве не отрицают, что в цепочке контрактов с институтом был перерыв с 1 января по 28 июня 2016 г., то есть за этот период «Восход» действительно ничего не получил.

На момент публикации этого материала представители Минздрава на вопрос CNews, были ли институтом реально оказаны услуги в указанный интервал времени, не ответили в течение четырех дней. В пресс-службе «Восхода» сообщили CNews, что пока не могут комментировать данное событие.

Почему не заплатил Минздрав

Главной проблемой для «Восхода» стал тот факт, что 21 марта 2016 г. институт из ФГУПа превратился во ФГБУ, а значит сменил юрлицо. Данная реорганизация произошла по постановлению Правительства от 4 сентября 2015 г.

Последний из заключенных к тому времени контрактов между Минздравом и «Восходом» истек еще 31 декабря 2015 г. Новый контракт на тот момент заключен не был, что, как показывает практика CNews мониторинга госзакупок, не является большой редкостью. Когда дело касается отношений единственно возможных заказчиков и поставщиков, последние не боятся выполнять работы «в долг».

И все же именно с этого момента, если скрупулезно следовать букве закупочного законодательства, Минздрав лишился формального права контрактоваться с «Восходом», потому что единым исполнителем Правительство ранее определило ФГУП, а не появившееся ФГБУ. Новое соответствующее распоряжение Правительства, в котором было изменено название юрлица института на новое, появилось лишь 29 июня 2016 г. Именно с этого дня Минздрав позже и возобновил контрактование с институтом.

При этом совершенно «законный» период с 1 января по 21 марта 2016 г., пока «Восход» оставался ФГУПом, но именно это юрлицо и было прописано в официальных документах, также в итоге остался не оплачен. И неоднозначность этой ситуации усугубляется тем фактом, что, как следует из судебных документов, Минздрав в конце 2015 г. дважды направлял в «Восход» письма с просьбой обеспечить бесперебойную работу систем, размещенных в его ЦОДе, — с 1 января 2016 года до момента заключения госконтракта.

Кроме того, в «Восходе» заверяют, что Минздрав был заранее надлежащим образом извещен о предстоящем преобразовании института, а сведения о начале реорганизации ФГУПа появились в ЕГРЮЛ еще 5 ноября 2015 г.

На вопрос CNews, почему не была оформлена оплата «законного» интервала, в Минздраве также не ответили.

Были ли оказаны услуги

В суде представители «Восхода» привели ряд доводов в пользу очевидности факта оказания институтом услуг Минздраву с 1 января по 28 июня 2016 г. В частности, указывалось, что самоустранение «Восхода» могло привести к нарушению охраняемых законом публичных интересов, носящих социально значимый характер, а именно полной остановке функционирования медицинской ГИС.

Также истец отмечал, что от Минздрава не поступило никаких претензий по качеству и объему оказываемых услуг. При этом министерство в рассматриваемый период не заключило на этот фронт работ контракт с каким-либо третьим лицом, а резервный ЦОД «Ростелекома» нагрузки основного ЦОДа на себя не принимал.

Среди других аргументов «Восход» представил в суде ряд диаграмм и графиков, которые должны свидетельствовать о выгрузке информации из баз данных программных продуктов Zabbix, Veeam One, VMware vCenter, используемых институтом в качестве системы управления и мониторинга, что также, с его точки зрения, подтверждает факт оказания услуг.

Кроме того, в «Восходе» отмечают, что не получали от Минздрава уведомлений об отказе или необходимости приостановления оказываемых услуг.

Судей все эти доводы не убедили. «Истцом в материалах дела не представлено доказательств, бесспорно подтверждающих факт оказания услуг», — гласит судебный вердикт.