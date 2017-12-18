Резкий рост цен на SMS-рассылки «Билайна», МТС и «Мегафон» одобрен судом

Апелляционная инстанция подтвердила вердикт суда первой инстанции об отмене предписания ФАС по делу о SMS-рассылках. ФАС требует от «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 отменить поаккаунтную модель тарификация, введение которой привело к резкому росту цен на SMS-рассылки. Однако суд посчитал, что антимонопольное ведомство не разобралось в исследуемом вопросе.

Суд встал на сторону сотовых операторов в споре о SMS-рассылках

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Федеральной антимопонопольной службы (ФАС) на решение суда Арбтиражного суда Москвы, вынесенное а августе по иску сотовых операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и Tele2.

В этом решении суд признал незаконным выданное весной предписание ФАС, обязывающее четырех крупнейших сотовых операторов - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 - отменить поаккаунтную тарификацию SMS-рассылок.

Жалобу в ФАС подавали «Национальный процессинговый центр» (НПС) и «Страховая компания «Согаз-Мед». Они указали на то, что в конце 2014 г. - начале 2015 г. SMS-агрегаторы, через которые они осуществляют SMS-рассылки - «СМС-Трафик», «Девино-Телеком», «СМС-Центр» и «Инновационные технологии» - кратно повысили стоимость рассылок абонентам вышеуказанных сотовых операторов. Причиной этому стало изменение тарифной политики самих операторов.

Из-за чего подорожали SMS-рассылки

В 2014 г. вступили в силу поправки в Закон «О связи», обязывающие сотовых операторов бороться с SMS-спамом. В том числе операторов обязали идентифицировать конечных заказчиков рассылок, проверять наличие согласие абонента на получение рассылки и прекращать рассылки по требованию пользователей.

Обычно заказчики SMS-рассылок подключаются к сотовым операторам не напрямую, а через посредников - SMS-агрегаторов. Ранее сотовый оператор выставлял SMS-агрегатору скидку, исходя из объема сообщений, отправленных всеми его клиентами. Это позволяло агрегатору предоставлять скидку своим клиентам и получать маржу.

В конфликте ФАС с «Билайном», МТС и «Мегафоном»

из-за роста цен на SMS-рассылки суд занял сторону операторов

Однако после изменений в законодательстве сначала «Мегафон» и МТС, а потом и «Вымпелком» с Tele2 ввели поаккаунтную модель тарифкации. Теперь скидка рассчитывается индивидуально для каждого заказчика рассылок. Поскольку через одного SMS-агрегатора в среднем проходит 100 млн сообщений, а через одного заказчика - 30 тыс. сообщений, то цены на SMS-рассылки значительно выросли.

Так, у «Мегафона» рост цен составил составил 105-116%, у МТС - 167-177%, у «Вымпелкома» - 77%, у Tele2 - 33%. Кроме того, SMS-агрегаторы вынуждены были ввести дополнительную сервисную комиссию.

Рассматривая жалобу, комиссия ФАС установила, что региональный сотовый оператор «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») не переходил на поаккаунтную модель тарификации, в связи с чем и не наблюдалось роста цен на SMS-рассылки его абонентам.

По итогам рассмотрения дела ФАС признала «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Tele2 виновными в злоупотреблениями доминирующими положениями и обязала их отменить поаккаунтную тарификация, а скидку выставлять исходя из общего объема всех отправленных SMS-через одного агрегатора.

Суд обвинил ФАС в неверном составлении аналитического отчета о состоянии рынка SMS-рассылок

«Вымпелком» и Tele2 не согласились с вердиктом ФАС и обратились в суд, который занял сторону оператору. Суд установил, что ФАС выносила свой вердикт исходя из аналитического отчета о состоянии рынка SMS-рассылок. В то же время ФАС нарушила нормы законодательства и собственные разъяснения, не указав в данном отчете объем соответствующего товарного рынка и процентные доли, которые на нем занимают хозяйствующие субъекты.

ФАС исходила из того, что «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и Tele2 занимают доминирующее положение на рынке SMS-рассылок, потому что они занимаются доминирующее положение на сотовом рынке. Однако суд указал, что это два совершенно разных рынка, а услуги доступа к сотовой сети и осуществления SMS-рассылок не являются взаимозаменяемыми.

Кроме того, в своем аналитическом отчете ФАС не описал роль SMS-агрегаторов: они не были отнесены ни к поставщикам услуг (операторам связи), ни к потребителям (заказчикам услуг).

По мнению суда, вывод о том, что переход к поаккаунтной модели тарификации сам по себе не является выгодным для заказчиков SMS-рассылок, сам по себе не верен. Данного рода модель тарификации необходима сотовым операторам для выполнения требований Закона «О связи» об идентификации заказчиков рассылок. Также с переходом на поаккаунтную модель тарификации сотовые операторы смогли ввести услугу «Партнерские SMS-сервисы», которая позволяет осуществлять шаблонирование SMS-сообщений, применять индивидуальные настройки и т.д.

Операторам выгоднее выставлять скидки конечным заказчикам SMS-рассылок, а не агрегаторам

Наконец, суд указал, что покупателями на рынке SMS-рассылок выступают конечные заказчики, поэтому, с точки зрения оператора, правильнее стимулировать их, а не агрегаторов, скидками для увеличения объема рассылок. К тому же, как было указано в представленном ФАС и суду отчете TMT Consulting, у конечных заказчиков рассылок есть выбор между различными каналами осуществления рассылок: мессенджерами, электронной почтой и т.д.

ФАС не согласился с отменой судом первой инстанции своего предписания и и подал апелляционную жалобу. К жалобе присоединились и инициаторы слушаний в ФАС - НПС и «Страховая компания «Согаз-Мед». В то же время, истцы - «Вымпелком» и Tele2 - возражали против удовлетворения апелляционной жалобы, к ним присоединились и в МТС.

В итоге апелляционная инстанция подтвердила вердикт Арбитражного суда Москвы об отмене предписания ФАС, согласившись со всеми выводами суда.